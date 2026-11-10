Откриха черната кутия на разбилия се самолет във Флорида

Разследващите откриха кокпитния гласов записвач на бизнес самолет Learjet 60, който се разби миналата седмица във Флорида и причини смъртта на всичките девет души на борда. Устройството е намерено на мястото на първоначалния удар и е изпратено за оценка в лабораторията на Националния съвет за безопасност на транспорта на САЩ във Вашингтон.

Все още не е ясно дали записвачът е повреден или е работел по време на полета. Ако от него бъдат извлечени данни, те могат да покажат какво са си казали пилотите в моментите, когато са срещнали силна турбулентност, обледеняване и са загубили контрол над самолета.

Екипажът е съобщил за турбулентност и обледеняване

„Напълно възможно е информацията от записвача да е оцеляла. Ако бъде възстановена и се потвърди, че устройството е от този полет, това ще бъде огромна помощ за разследващите“, заяви авиационният експерт Джеф Гуцети пред „Асошиейтед прес“.

Самолетът се разби на 1 ноември край Грийнъкрес, в окръг Палм Бийч. Learjet-ът е излетял от Остин, Тексас, около 10:37 часа местно време и е пътувал към Норт Елеутера на Бахамите.

Според Националния съвет за безопасност на транспорта екипажът е съобщил за умерена турбулентност и леко обледеняване при височина около 35 000 фута. Самолетът е претърпявал отклонения във височината от над 700 фута, а температурата извън него е била около минус 47 градуса по Целзий.

Екипажът е поискал разрешение за изкачване до 37 000 фута. По-малко от 30 секунди по-късно самолетът е започнал снижение, последвано от сигнал за бедствие. В радиопредаване е било съобщено, че машината е в състояние на превишена скорост и се снижава.

Открити са части от опашката далеч от мястото на удара

Преди откриването на записвача разследващите са намерили части от лявата кормилна повърхност на опашката на разстояние между около 1,3 и 3,8 мили от основния кратер. Този елемент контролира движението на самолета по вертикала.

Националният съвет за безопасност на транспорта заяви, че находката потвърждава отделянето на части от самолета преди удара. Засега не е установено дали повредата на опашката е предизвикала катастрофата, или е настъпила вследствие на силите, на които самолетът е бил подложен при бързото снижение.

Предстои специалистите да анализират записвача и останките, както и документите за техническата поддръжка на самолета. Ще бъдат разпитани представители на компанията оператор Upper Jets, диспечери и служители на летището в Остин. Разследването може да продължи поне 12–18 месеца, а при сложни случаи и по-дълго.

Източници: apnews.com, cbsnews.com, abcnews.com