Тръмп обяви "най-великото" авиошоу в света във Флорида

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви ново международно авиационно и аерокосмическо изложение, което ще се проведе в космическия център „Кенеди“ във Флорида. Събитието ще носи името CapeWeek, а първото му издание е планирано за периода 27 март – 2 април 2028 г.

„След две години ще имаме най-великото авиошоу. Говорим за гражданска авиация и за космос“, заяви Тръмп по време на посещението си в космическия център на 6 ноември. По думите му проявата ще бъде „много по-голяма“ от Парижкото авиошоу в Льо Бурже и ще се превърне в най-голямата в света.

Изложение, форум и въздушни демонстрации

CapeWeek ще съчетава бизнес форум, индустриално изложение и дни за широката публика. Предвидени са представяния на самолети, космически апарати, автономни превозни средства и нови технологии, както и въздушни демонстрации. Събитието ще бъде разположено върху бившата писта за кацане на космическите совалки, дълга 15 001 фута.

Инициативата се разработва като публично-частно партньорство между НАСА, щата Флорида, Space Florida и организаторите на CapeWeek. Те заявяват, че целта е форумът да се превърне в ежегодно събитие, което постепенно да достигне повече от 500 000 посетители годишно.

Опит за американски отговор на Париж и Фарнбъро

Тръмп посочи, че в продължение на десетилетия най-големите авиошоута са се провеждали извън САЩ – в Париж, Великобритания и Дубай. Той добави, че са изминали повече от 30 години, откакто нов пътнически самолет е бил представен на авиошоу в Съединените щати.

Американският президент заяви още, че на CapeWeek ще присъстват големи авиокомпании и ще бъдат сключвани търговски сделки. Така новото изложение ще се стреми да се конкурира с утвърдени международни форуми като Парижкото авиошоу, авиошоуто във Фарнбъро и авиошоуто в Дубай, които привличат производители, авиокомпании, инженери, инвеститори и държавни представители.

Плановете за CapeWeek бяха представени паралелно с провеждането на MAX POWER – изложение и авиошоу на НАСА в космическия център „Кенеди“ на 7 и 8 ноември 2026 г. В неговата програма участват самолети на НАСА, американските военновъздушни сили и други демонстрационни екипи.

Източници: new.streetinsider.com, floridatoday.com, flyingmag.com