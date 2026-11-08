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Двама парашутисти загинаха при сблъсък във въздуха в Калифорния

Двама парашутисти загинаха при сблъсък във въздуха в Калифорния

8 Ноември, 2026 04:25 443 0

  • парашутизъм-
  • калифорния-
  • лейк елсинор-
  • авиационни инциденти-
  • загинали парашутисти

Парашутите на двамата са се оплели на около 46 метра над земята. Те са били откарани в болница, но са починали от травмите си

Двама парашутисти загинаха при сблъсък във въздуха в Калифорния - 1
Снимка: Facebook
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Двама лицензирани и опитни парашутисти загинаха след сблъсък във въздуха в Калифорния. Инцидентът е станал в петък по време на организирано събитие в центъра Skydive Elsinore в Лейк Елсинор.

Според компанията свободното падане и отварянето на парашутите са протекли нормално. Сблъсъкът е станал, докато двамата са се подготвяли за кацане, на приблизително 150 фута, или около 46 метра, над земята.

„Сблъсъкът е довел до оплитане на парашутите им и двамата са получили критични травми при достигането на земята“, се казва в изявление на Skydive Elsinore.

Пожарната служба на окръг Ривърсайд е съобщила, че двамата са получили тежки травми и са били транспортирани в местна болница в критично състояние. По-късно са били обявени за мъртви.

Източници: edition.cnn.com, apnews.com


САЩ
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