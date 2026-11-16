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Огромни вълни затвориха популярни кейове в Калифорния

Огромни вълни затвориха популярни кейове в Калифорния

16 Ноември, 2026 04:55 596 1

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  • наводнения

Вълни над 15 метра удариха крайбрежието, а властите предупредиха за опасни течения и внезапни заливания

Огромни вълни затвориха популярни кейове в Калифорния - 1
Снимка: /ktla.com
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Огромни вълни удариха крайбрежието на Калифорния и принудиха властите да затворят няколко популярни кейове. Плажове и крайбрежни улици бяха залети, а вълни с височина над 15 метра бяха регистрирани в окръг Сан Матео, южно от Сан Франциско.

В Южна Калифорния заради опасния прибой бяха затворени кейовете във Вентура, Манхатън Бийч, Хермоса Бийч, Хънтингтън Бийч и Пасифик Бийч в Сан Диего. В Ла Хоя морската вода прехвърли плажа и стигна до стълбището, водещо към брега.

Предупреждение за вълни до 35 фута

Националната метеорологична служба на САЩ предупреди, че в района на залива на Сан Франциско са възможни вълни до 35 фута, или 10,6 метра, както и опасни мъртви течения и внезапни вълни. В събота в окръг Сан Матео са били измерени вълни над 50 фута, или 15,2 метра.

„Стойте извън водата, далеч от скалите и вълноломите и никога не обръщайте гръб към океана“, призова Националната метеорологична служба.

Силният прибой засегна и района на Капитола. Шерифската служба на окръг Санта Крус издаде предупреждение за евакуация в крайбрежна зона, която е поела основната сила на вълните.

Опасността ще се задържи през седмицата

Според метеоролозите буря с ураганни ветрове в североизточната част на Тихия океан е генерирала мощно северозападно вълнение. Очакват се и нови подобни вълни през седмицата, въпреки че в неделя следобед условията временно са започнали да се успокояват.

Предупреждението за висок прибой по крайбрежието на Сан Франциско остава в сила до ранните часове на вторник. За плажовете в окръзите Лос Анджелис и Вентура то е валидно до вторник следобед, а за крайбрежните райони на Сан Диего и Ориндж – до ранните часове на сряда. Очакват се нови опасни вълни, ерозия на плажовете и локални заливания.

Източници: apnews.com, latimes.com


САЩ
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