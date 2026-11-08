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Украински дронове повредиха мост над река край Ростов
  Тема: Украйна

Украински дронове повредиха мост над река край Ростов

8 Ноември, 2026 06:59 744 10

  • ростовска област-
  • река миус-
  • бпла-
  • юрий слюсарь-
  • мост

Засегнати са пътното платно и два гусенични крана на 97-ия километър от трасето Р-280. Няма пострадали

Украински дронове повредиха мост над река край Ростов - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Отломки от безпилотни летателни апарати са повредили пътното платно на мост над река Миус в Ростовска област, съобщи губернаторът Юрий Слюсар. Засегнати са и два гусенични крана, а при инцидента няма пострадали.

Повреденият мост се намира на 97-ия километър на трасето Р-280, в Неклиновския район. Според губернатора отломките са паднали след въздушна атака сутринта.

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„Тази сутрин в резултат на въздушна атака и падане на отломки от БПЛА на 97-ия километър от трасето Р-280 в Неклиновския район е повредено пътното платно на моста над река Миус. Повредена е и строителна техника – два гусенични крана. Пострадали няма“, написа Юрий Слюсарь.

Към съобщението не са посочени подробности за размера на щетите по моста, организацията на движението или сроковете за възстановяване на пътното платно.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Емил

    9 0 Отговор
    Що е то " гусеничен кран " и има ли почва в българския език?!!!
    Хахаха

    Коментиран от #3, #9

    07:03 08.11.2026

  • 2 Путин-

    10 10 Отговор
    "Ненавиждам го тоя гаден Зеленски.. Прави ме за смях пред цял свят"

    Коментиран от #4

    07:04 08.11.2026

  • 3 Мишел

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Емил":

    Явно е кран от чешма, през който минават големи бели птици и превеждат от руски.

    07:08 08.11.2026

  • 4 ИДИЛ

    6 4 Отговор

    До коментар #2 от "Путин-":

    Зелените терористчета, ще свършат много много зле, също като ислямска държава.

    Коментиран от #5, #6

    07:20 08.11.2026

  • 5 СССР

    4 3 Отговор

    До коментар #4 от "ИДИЛ":

    Поскоро Матушката ви като Съюз нерушимий копейка.

    07:25 08.11.2026

  • 6 Ще,ще,ще

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "ИДИЛ":

    Доспат ми се.
    Скучни сте.
    5 години-ще,ще,ще

    07:27 08.11.2026

  • 7 А У КИИФ СЕВЕРНИЯ

    4 3 Отговор
    Го нема вече.

    07:30 08.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Друго си е да знаеш чужди езици

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Емил":

    Или поне да прочетеш какво ти е написал AI

    07:54 08.11.2026

  • 10 Дрончета

    1 1 Отговор
    Колко да повредят ,един мост особено дрончета на наркоманите, които са с малко количество взривно вещество .

    08:01 08.11.2026

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