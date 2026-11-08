Украински дронове повредиха мост над река край Ростов

Отломки от безпилотни летателни апарати са повредили пътното платно на мост над река Миус в Ростовска област, съобщи губернаторът Юрий Слюсар. Засегнати са и два гусенични крана, а при инцидента няма пострадали.
Повреденият мост се намира на 97-ия километър на трасето Р-280, в Неклиновския район. Според губернатора отломките са паднали след въздушна атака сутринта.
Към съобщението не са посочени подробности за размера на щетите по моста, организацията на движението или сроковете за възстановяване на пътното платно.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Емил
Хахаха
Коментиран от #3, #9
07:03 08.11.2026
2 Путин-
Коментиран от #4
07:04 08.11.2026
3 Мишел
До коментар #1 от "Емил":Явно е кран от чешма, през който минават големи бели птици и превеждат от руски.
07:08 08.11.2026
4 ИДИЛ
До коментар #2 от "Путин-":Зелените терористчета, ще свършат много много зле, също като ислямска държава.
Коментиран от #5, #6
07:20 08.11.2026
5 СССР
До коментар #4 от "ИДИЛ":Поскоро Матушката ви като Съюз нерушимий копейка.
07:25 08.11.2026
6 Ще,ще,ще
До коментар #4 от "ИДИЛ":Доспат ми се.
Скучни сте.
5 години-ще,ще,ще
07:27 08.11.2026
7 А У КИИФ СЕВЕРНИЯ
07:30 08.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Друго си е да знаеш чужди езици
До коментар #1 от "Емил":Или поне да прочетеш какво ти е написал AI
07:54 08.11.2026
10 Дрончета
08:01 08.11.2026