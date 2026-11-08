Украински дронове повредиха мост над река край Ростов

Отломки от безпилотни летателни апарати са повредили пътното платно на мост над река Миус в Ростовска област, съобщи губернаторът Юрий Слюсар. Засегнати са и два гусенични крана, а при инцидента няма пострадали.

Повреденият мост се намира на 97-ия километър на трасето Р-280, в Неклиновския район. Според губернатора отломките са паднали след въздушна атака сутринта.

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„Тази сутрин в резултат на въздушна атака и падане на отломки от БПЛА на 97-ия километър от трасето Р-280 в Неклиновския район е повредено пътното платно на моста над река Миус. Повредена е и строителна техника – два гусенични крана. Пострадали няма“, написа Юрий Слюсарь.

Към съобщението не са посочени подробности за размера на щетите по моста, организацията на движението или сроковете за възстановяване на пътното платно.