Лукашенко нацепи дърва в подкрепа на журналисти

Александър Лукашенко се включи в петия шампионат по цепене на дърва сред представители на медиите в Беларус. Състезанието се провежда край водохранилището Вяча в Мински район, а в него участват 37 медийни отбора.

Президентът не остана само наблюдател и сам показа уменията си с брадвата. „За да знаят журналистите, че не работят сами“, каза Лукашенко, обяснявайки участието си в надпреварата. След края на демонстрацията той остави автограф върху дръжката на брадвата и я подари на участниците.

В програмата са включени индивидуално и отборно цепене на дърва, разсичане на дърво с брадва и щафетни състезания. Организаторите са подготвили петото издание на шампионата на брега на Вяча, където журналистите се състезават в различни силови и технически дисциплини.

Лукашенко участва и през 2022 г.

Това не е първото участие на Лукашенко в подобно събитие. През ноември 2022 г. той посети шампионата сред журналисти и демонстрира как се разцепват големи цепеници с помощта на цепач и чук. Тогава президентът сам разсече и по-малко дърво.

Сегашната му поява отново беше представена като подкрепа за участниците в медийния шампионат, който се превърна в ежегодно събитие край Минск.