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Лукашенко нацепи дърва в подкрепа на журналисти

Лукашенко нацепи дърва в подкрепа на журналисти

8 Ноември, 2026 15:45 502 8

  • александър лукашенко-
  • беларус-
  • журналисти-
  • цепене на дърва-
  • минск

Президентът на Беларус се включи в петия шампионат по цепене на дърва сред представители на медиите край Минск. В надпреварата участват 37 отбора

Лукашенко нацепи дърва в подкрепа на журналисти - 1
Снимка: БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Александър Лукашенко се включи в петия шампионат по цепене на дърва сред представители на медиите в Беларус. Състезанието се провежда край водохранилището Вяча в Мински район, а в него участват 37 медийни отбора.

Президентът не остана само наблюдател и сам показа уменията си с брадвата. „За да знаят журналистите, че не работят сами“, каза Лукашенко, обяснявайки участието си в надпреварата. След края на демонстрацията той остави автограф върху дръжката на брадвата и я подари на участниците.

В програмата са включени индивидуално и отборно цепене на дърва, разсичане на дърво с брадва и щафетни състезания. Организаторите са подготвили петото издание на шампионата на брега на Вяча, където журналистите се състезават в различни силови и технически дисциплини.

Лукашенко участва и през 2022 г.

Това не е първото участие на Лукашенко в подобно събитие. През ноември 2022 г. той посети шампионата сред журналисти и демонстрира как се разцепват големи цепеници с помощта на цепач и чук. Тогава президентът сам разсече и по-малко дърво.

Сегашната му поява отново беше представена като подкрепа за участниците в медийния шампионат, който се превърна в ежегодно събитие край Минск.


Беларус
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  • 4 Евгени от Алфапласт

    5 4 Отговор
    А Йотовица го нацепи моШно на Гюркан и Сглобката.🤣

    Коментиран от #6

    15:53 08.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ИванШ

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    И Радев може но кумира ти Путин не

    16:00 08.11.2026

  • 8 Швейк

    2 0 Отговор
    Лукашенко да цепи дърва е братоубийство

    16:05 08.11.2026

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