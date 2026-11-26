Съпругата на японския журналист Юки Имай призова Русия да го освободи, след като той беше задържан по подозрение в шпионаж. 34-годишният репортер на вестник „Хокайдо шимбун“ е бил задържан през октомври, докато се е подготвял да напусне Русия след двугодишна командировка на остров Сахалин.

Москва го обвинява, че е събирал разузнавателна информация за отбранителните способности на страната. Имай се намира в следствения арест „Лефортово“ в Москва, а според руската агенция Интерфакс задържането му ще продължи най-малко два месеца. При евентуална присъда за шпионаж предвиденото наказание е между 10 и 20 години затвор.

„Той не е само журналист. Той е обичан син, съпруг и баща“, заявява Нозоми Имай в разпространено чрез работодателя му изявление. Тя разказва, че съпругът ѝ с нетърпение е очаквал да се върне при едногодишната им дъщеря. Детето не е виждало баща си от септември и през това време е научило много нови думи.

Семейството се тревожи за здравето на родителите му

Нозоми е разбрала, че нещо не е наред, след като не е успяла да се свърже с Имай сутринта в деня, в който той е трябвало да отпътува. По думите ѝ задържането се е отразило тежко на възрастните му родители, които се страхуват, че може никога повече да не видят сина си. Лекари са предупредили, че майка му е изложена на риск от мозъчен кръвоизлив.

Японски официални представители са посетили журналиста в „Лефортово“ и са заявили, че той няма здравословни проблеми. Япония вече е протестирала пред Москва срещу задържането му.

Вестникът отхвърля връзка с японското правителство

„Хокайдо шимбун“ не коментира конкретно обвиненията, но заявява, че Имай е извършвал обичайна журналистическа работа. Вестникът подчертава, че „не извършва нито журналистическа дейност, нито събиране на информация по нареждане на правителството“.

Съпругата му описва Имай като човек с дълбока връзка с Русия, руския език, културата и изкуството. Дядо му е роден на Сахалин по времето, когато част от острова е била под японско управление.

Задържането е поредният източник на напрежение между Москва и Токио. Двете страни спорят за четири острова североизточно от Япония, а отношенията им се влошиха допълнително след началото на пълномащабната война на Русия срещу Украйна през 2022 г. Япония се присъедини към санкциите срещу Москва, а Русия предприе и действия срещу руските активи на „Джапан тобако“.

Източници: theguardian.com