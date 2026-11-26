Полша е регистрирала 474 опита за незаконно преминаване на границата с Беларус между 1 януари и 15 октомври 2026 г. За същия период на миналата година са отчетени 28 328 опита, показват данни, представени пред полския Сейм. Това означава спад от около 98,3%.

Само през първата половина на годината полските власти са отчели 235 опита за преминаване при над 15 500 за същия период на 2025 г. Министерството на вътрешните работи съобщава, че нито един от регистрираните опити през първите шест месеца не е довел до установено незаконно влизане в страната.

Засилен контрол и ограничения за убежище

„Статистиката ясно показва, че инвестицията от 3 милиарда злоти в сигурността на полско-беларуската граница даде очаквания резултат – ефективно защитаваме страната от незаконната миграция, организирана от беларуския режим с подкрепата на Кремъл“, заяви полското вътрешно министерство.

Полша изгради стоманена преграда с дължина 186 километра и височина 5,5 метра. Тя е допълнена от електронна система за наблюдение, обхващаща около 206 километра, както и от постоянно присъствие на граничари, полицаи и военнослужещи.

Варшава свързва спада и с временното ограничаване на възможността за подаване на молби за международна закри на границата с Беларус. Мярката беше въведена през март 2025 г. и бе удължена от правителството на 17 ноември 2026 г. за още 60 дни. Изключенията се отнасят до уязвими лица и други категории, предвидени в закона.

Полските власти твърдят, че Беларус използва мигранти като инструмент за натиск срещу Европейския съюз и ги насочва към външната граница на блока с помощта на Русия. Минск и Москва отхвърлят тези обвинения.

Маршрутът не е изчезнал напълно

Спадът не означава, че опитите са прекратени. Полската гранична служба съобщи през септември, че само за няколко дни са били регистрирани над 50 опита в района на Наревка. Всички са били предотвратени или участниците са били задържани, посочи службата.

Правозащитни организации обаче оспорват подхода на Варшава. Те обвиняват полските власти, че връщат част от мигрантите в Беларус без индивидуално разглеждане на молбите им за убежище. Полското правителство защитава мерките като необходим отговор на това, което определя като организиран натиск по границата.

За сравнение, през 2024 и 2025 г. са били отчетени близо 30 000 опита за незаконно преминаване годишно. През 2026 г. данните до средата на октомври показват рязко свиване на потока, но полските власти продължават да поддържат засиления контрол и ограниченията по границата.

Източници: notesfrompoland.com, polskieradio.pl, aa.com.tr