Полша удължи с още 90 дни действието на буферната зона по границата с Беларус. Ограниченията ще останат в сила от 30 ноември 2026 г. до 27 февруари 2027 г., съобщи полското Министерство на вътрешните работи и администрацията.

Зоната е въведена на 13 юни 2024 г., а настоящото удължаване е 11-ото поред. Тя обхваща над 78 километра от границата. На около 59 километра забраната за пребиваване важи в ивица с ширина 200 метра, а в други участъци защитената зона достига приблизително 2 и 4 километра.

„Поддържането на зоната осигурява на службите условия за ефективна охрана на източната граница“, заявиха от полското вътрешно министерство. Според ведомството ограничението улеснява действията на граничните служители и затруднява незаконното преминаване.

482 опита за незаконно преминаване

От началото на годината до 24 ноември полската Гранична служба е регистрирала 482 опита за незаконно пресичане на границата. За същия период на 2025 г. броят им е бил близо 29 400, което означава спад от над 98 процента.

Повечето от регистрираните опити през тази година са били в участъци, включени в буферната зона. Полските власти обаче посочват, че по-ниският натиск не означава край на проблема. Според Министерството на вътрешните работи и администрацията активността се измества към границите на Литва и Латвия.

Близо 3 млрд. злоти за охрана на границата

Варшава съобщава, че е вложила близо 3 млрд. злоти, или около 740 млн. долара, в укрепване на границата. Сред мерките са изграждането на втора линия заграждения, наблюдателни кули, укрепване на съществуващата физическа бариера и създаване на система за откриване на дронове.

Полските власти са удължили и ограниченията за подаване на заявления за международна закри на границата с Беларус. Решението е част от по-широкия пакет мерки, свързани с миграционния натиск по източната граница на Европейския съюз.

Кризата по полско-беларуската граница започна да се задълбочава през 2021 г., когато Варшава обвини беларуските власти, че насърчават пристигането на мигранти от Близкия изток и Африка с цел натиск върху ЕС. Москва също беше посочена от полските власти като страна, свързана с кризата. Беларус отхвърля тези обвинения, а Александър Лукашенко е заявявал, че страната му не използва мигрантите за политически натиск, макар да е допускал отделни беларуски военнослужещи да са им помагали по хуманни причини.

Източници: rbc.ru, pap.pl, apnews.com