Президентът на Беларус Александър Лукашенко заяви, че ако историческите аргументи на руския президент Владимир Путин за украинските територии се прилагат последователно, цяла Русия трябва да бъде върната на Монголия. Той направи коментара в интервю за френското издание Le Point, цитирано от The Independent.

Лукашенко отхвърли тезата, че украинските земи са руски „от незапомнени времена“. По думите му Киевска Рус е историческата основа, от която се е родила държавността на Беларус.

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„Тогава ще трябва да върнем цяла Русия на Монголия“, заяви Лукашенко.

Беларуският президент добави, че руските земи в миналото са били под монголско-татарско владичество. „Путин прекрасно разбира това“, каза още той, като насочи критиката си към използването на историята за оправдаване на териториални претенции.

Лукашенко: Русия печели бавно на фронта

В интервюто Лукашенко коментира и войната в Украйна. Той заяви, че руските сили настъпват бавно, но според него печелят конфликта.

„Президентът Путин все още печели на фронта. Каквото и да се говори – това е факт“, каза беларуският президент.

Изказването идва на фона на продължаващите усилия за прекратяване на войната. Беларус позволи на руските войски да използват територията му при нахлуването в Украйна през февруари 2022 г., което остава една от причините Киев да разглежда Минск като страна, подкрепяща руската военна кампания.

Предложение за пътуване до Москва

Лукашенко предложи да придружи украинския президент Володимир Зеленски до Москва за тристранни разговори с Путин. Той заяви, че може да гарантира безопасността на Зеленски при евентуалното пътуване.

„Володя Зеленски и аз можем просто да отлетим за Москва. Двамата заедно“, каза Лукашенко.

Зеленски не приема предложението за среща в Москва и е заявявал готовност да разговаря с руския президент на по-неутрално място. Лукашенко заяви, че ако украинският лидер не приеме предложението, войната ще продължи, но според него трите страни биха могли да постигнат споразумение.

Беларуският президент изрази мнение, че преговори между Беларус, Русия и Украйна биха били по-ефективни от формат с участие на европейски държави. Зеленски многократно е критикувал ролята на Лукашенко във войната и подкрепата му за Москва.

Източници: news.bg, independent.co.uk