Най-малко 200 000 души на протест в Амстердам за Палестина

Най-малко 200 000 души са се включили в протеста „Червената линия“ в Амстердам, съобщиха организаторите. Това е четвъртата голяма демонстрация в Нидерландия, с която участниците настояват правителството да предприеме по-решителни действия спрямо Израел заради войната в Газа.
Оценката за броя на демонстрантите е предварителна. По думите на говорител на „Амнести интернешънъл“ тя се основава на данни от системи за контрол на тълпите и на видеозаписи, направени от въздуха.
Площад „Музейплейн“ в Амстердам се изпълни с хора в червени дрехи и с палестински знамена. Протестиращите настояха Нидерландия да засили политическия, икономическия и дипломатическия натиск върху Израел и да прекрати всяка подкрепа, която според организаторите допринася за продължаването на насилието в Газа.
„Никой не е свободен, докато Палестина не е свободна“
Сред говорителите беше палестинската журналистка Амал Хелес, която е избягала от Газа в Нидерландия. Тя благодари на участниците за това, че са „начертали тази червена линия“, и заяви: „Никой не е свободен, докато Палестина не е свободна“.
На сцената говориха още бившият министър Лилиан Плумен и палестинският активист Омар Баргути. В шествието се включиха и бившите кметове Йозиас ван Артсен и Йоб Коен.
Демонстрацията е организирана от коалиция от 13 организации, сред които „Амнести интернешънъл“, „Оксфам Новиб“, „Сейв дъ Чилдрен“, PAX, Палестинската общност в Нидерландия и други групи, подкрепящи палестинската кауза.
Четвърта акция за година и половина
След митинга участниците трябваше да преминат в шествие от „Музейплейн“ по маршрут около парка „Вонделпарк“, който завършва отново на площада.
Предишната демонстрация в Амстердам през октомври 2025 г. събра според организаторите около 250 000 души и беше определена като най-големия протест в Нидерландия за последните две десетилетия. Първите две акции се проведоха в Хага. За тях организаторите обявиха съответно 100 000 и 150 000 участници.
И при сегашния протест организаторите определиха основната цел като настояване Нидерландия да спазва международното право и да използва влиянието си за прекратяване на войната в Газа.
Източници: ad.nl, nos.nl, metronieuws.nl
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Интересно ...
Защо така?
16:43 08.11.2026
2 Яшар
16:48 08.11.2026
3 Света е за Палестина
16:49 08.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Света е за Палестина
16:52 08.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 стоян георгиев
17:02 08.11.2026
8 Въий!
17:15 08.11.2026
9 Ел Кондор паса
17:26 08.11.2026
10 Шорт
17:32 08.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 РОССИ СЕСЕСЕРЕ
КАЛАБАЛЪКА
17:45 08.11.2026
13 Много кофти
17:48 08.11.2026
14 Нищо ново под слънцето
17:53 08.11.2026