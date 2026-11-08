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Най-малко 200 000 души на протест в Амстердам за Палестина
  Тема: Бъдещето на Газа

Най-малко 200 000 души на протест в Амстердам за Палестина

8 Ноември, 2026 16:41 1 087 14

  • палестина-
  • амстердам-
  • протест-
  • войната в газа-
  • нидерландия

Участниците настояха Нидерландия да засили натиска върху Израел заради войната в Газа. По време на митинга прозвуча посланието: „Никой не е свободен, докато Палестина не е свободна“

Най-малко 200 000 души на протест в Амстердам за Палестина - 1
Снимка: parool.nl
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Най-малко 200 000 души са се включили в протеста „Червената линия“ в Амстердам, съобщиха организаторите. Това е четвъртата голяма демонстрация в Нидерландия, с която участниците настояват правителството да предприеме по-решителни действия спрямо Израел заради войната в Газа.

Оценката за броя на демонстрантите е предварителна. По думите на говорител на „Амнести интернешънъл“ тя се основава на данни от системи за контрол на тълпите и на видеозаписи, направени от въздуха.

Площад „Музейплейн“ в Амстердам се изпълни с хора в червени дрехи и с палестински знамена. Протестиращите настояха Нидерландия да засили политическия, икономическия и дипломатическия натиск върху Израел и да прекрати всяка подкрепа, която според организаторите допринася за продължаването на насилието в Газа.

„Никой не е свободен, докато Палестина не е свободна“

Сред говорителите беше палестинската журналистка Амал Хелес, която е избягала от Газа в Нидерландия. Тя благодари на участниците за това, че са „начертали тази червена линия“, и заяви: „Никой не е свободен, докато Палестина не е свободна“.

На сцената говориха още бившият министър Лилиан Плумен и палестинският активист Омар Баргути. В шествието се включиха и бившите кметове Йозиас ван Артсен и Йоб Коен.

Демонстрацията е организирана от коалиция от 13 организации, сред които „Амнести интернешънъл“, „Оксфам Новиб“, „Сейв дъ Чилдрен“, PAX, Палестинската общност в Нидерландия и други групи, подкрепящи палестинската кауза.

Четвърта акция за година и половина

След митинга участниците трябваше да преминат в шествие от „Музейплейн“ по маршрут около парка „Вонделпарк“, който завършва отново на площада.

Предишната демонстрация в Амстердам през октомври 2025 г. събра според организаторите около 250 000 души и беше определена като най-големия протест в Нидерландия за последните две десетилетия. Първите две акции се проведоха в Хага. За тях организаторите обявиха съответно 100 000 и 150 000 участници.

И при сегашния протест организаторите определиха основната цел като настояване Нидерландия да спазва международното право и да използва влиянието си за прекратяване на войната в Газа.

Източници: ad.nl, nos.nl, metronieuws.nl


Нидерландия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Интересно ...

    14 3 Отговор
    От снимката помислих, че е митинг на червената армия!
    Защо така?

    16:43 08.11.2026

  • 2 Яшар

    10 3 Отговор
    Правете си изводи какво прави Путин ...бори се срещу хегемонията и по добър живот в Амстердам, укра, Вашингтон ....и на цялата земля

    16:48 08.11.2026

  • 3 Света е за Палестина

    13 7 Отговор
    И мрази нацисткият коптор Израел

    16:49 08.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Света е за Палестина

    15 9 Отговор
    Целият ЕС и правителствата трябва да предприемат по-решителни действия спрямо Израел. Санкции, ембарго и международна изолация. Гонене на посланици, затваряне на посолства, конфискация на имущества и т.н

    16:52 08.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 стоян георгиев

    11 7 Отговор
    Доста притеснително е количеството на араби и комунисти в холандия.

    17:02 08.11.2026

  • 8 Въий!

    9 4 Отговор
    А нашите честни фашисти, нацисти и ционисти от "Шалом" каво казаха по въпроса?

    17:15 08.11.2026

  • 9 Ел Кондор паса

    8 2 Отговор
    Няма ли да си "напазаруват" от магазините по време и след митинга. А за десетките хиляди избити и изнасилени в Нигерия от години, ни вопъл, ни стон.

    17:26 08.11.2026

  • 10 Шорт

    0 1 Отговор
    Борци за свобода!

    17:32 08.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 РОССИ СЕСЕСЕРЕ

    2 0 Отговор
    ЖУЖИ СЕ ВИЖДА НИЗКО В
    КАЛАБАЛЪКА

    17:45 08.11.2026

  • 13 Много кофти

    1 0 Отговор
    Сега искам един репортаж след тези пропалестински акции, да покажете тоталният погром на магазините и автомобилите които са им били на пътя, както го направиха в Лондон... няма такава гнусна паплач, която не си знае интереса... не може да ме заплашваш и да ми трошиш автомобила, за да те подкрепям в твоите искания, за войната в Близкия Изток... Аз не съм чул някой руснак да е излязал на протест в защита на Палестина в русия...0 няма такъв прецедент, тази война в Близкият Изток е много важна за русия, този конфликт отклонява оръжията в подкрепа за Украйна.

    17:48 08.11.2026

  • 14 Нищо ново под слънцето

    0 0 Отговор
    Един римски император преименува Юдея е Самария на Палестина, а Ерусалим на Елиа Капитолина, правейки алюзия с филистимляните, древните врагове на израилтяните.Нищо, че филистимците са били гърци, а не араби, света си е все същия, обичаш своето и мразещ Божието.

    17:53 08.11.2026

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