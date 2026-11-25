Тялото на 20-годишен мъж от сирийски произход е открито във фризер, оставен на улица в нидерландския град Утрехт. Фризерът е бил частично скрит в зеленина пред дома на сирийско семейство в квартал Пайперсвелд. Починалият не е живеел на този адрес.

Полицията разследва обстоятелствата около смъртта. Според говорител по тялото няма външни признаци на престъпление, но за окончателното изключване на тази версия е необходимо по-обстойно изследване.

Кметът на Утрехт Шарон Дейксма заявява, че предварителните данни сочат, че вероятно не става дума за престъпление. Тя посочва, че полицията е разгледала различни сценарии, но призовава да не се правят окончателни изводи преди приключването на изследванията.

Последният контакт с бащата

Според нидерландски медии младежът е имал проблеми, свързани с употребата на алкохол и наркотици, и е бил в конфликт със семейството си. Баща му разказва, че синът му е пристигнал в Нидерландия на 15-годишна възраст, но след това се е отдалечил от близките си.

По думите на бащата семейството е потърсило помощ от хуманитарна организация в квартала. Той твърди, че му е било препоръчано да не допуска сина си в дома, тъй като това можело да застраши останалите деца. Организацията потвърждава, че е участвала в подкрепата на семейството, но не уточнява дали е давала подобен съвет.

„Бях между два огъня. Ако го пусна вътре, децата ще бъдат отнети. Но ако го оставя навън, той може да прави каквото си иска“, казва бащата.

Той посочва, че последният контакт със сина му е бил в неделя. Младежът почукал на вратата и казал: „Татко, студено ми е, пусни ме да вляза.“ Бащата не го пуснал в жилището.

Разследване на действията на службите

След това младежът е бил открит във фризера от 15-годишния си брат. Семейството предполага, че той се е промъкнал вътре и не е успял да излезе, но тази версия все още не е потвърдена от разследването.

Община Утрехт проверява какви са били отговорностите на службите, които са работили със семейството, както и каква информация са имали за неговото положение. Кметът Дейксма заявява, че властите ще проучат действията си, без да правят предварителни заключения.

Източници: nos.nl