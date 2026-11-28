Коста Рика отказа да допусне на територията си Франческа Албанезе, специален докладчик на ООН за човешките права в окупираните палестински територии. Италианската юристка беше спряна на 26 ноември на международното летище „Хуан Сантамария“ край Сан Хосе, където остана повече от едно денонощие.

Директорът на имиграционната служба Омер Бадийя заяви, че решението е взето заради „международна тревога за връзки с терористични актове“ и съображения за националната сигурност. Той не посочи кой е издал тревогата и не представи доказателства в подкрепа на твърдението.

„Защитата на човешките права не е тероризъм“, написа Албанезе. В интервю за костариканския вестник „Ла Насион“ тя заяви, че ако властите разполагат с доказателства, трябва да ги представят, а ако не разполагат, ще трябва да отговарят за думите си.

Церемонията се проведе дистанционно

Албанезе беше пристигнала в Коста Рика, за да получи почетна докторска степен от Университета на Коста Рика. Академичното събитие се състоя на 27 ноември, но тя се включи чрез видеовръзка от летището и произнесе приемната си реч дистанционно.

Университетът определи отказа на властите да я допуснат като изключително сериозен въпрос и поиска да бъдат обяснени правните основания за решението. Почетното звание е най-високото академично отличие на университета и е присъдено за работата на Албанезе в областта на човешките права.

В речта си Албанезе отхвърли обвиненията на костариканските власти и призова да бъде проверено дали решението е свързано със санкциите, наложени ѝ от Съединените щати. През юли 2025 г. американското Министерство на финансите включи името ѝ в санкционен списък по програма, свързана с Международния наказателен съд. Тогавашният държавен секретар Марко Рубио я обвини в антисемитизъм и подкрепа за тероризма, твърдения, които тя отхвърли.

Намеса на конституционния съд

След като Албанезе остана на летището, нейни представители поискаха съдебна защита. Конституционната камара на Върховния съд разпореди тя да не бъде принуждавана да напуска страната, докато се разглежда жалбата, и постанови да бъде преместена в хотел близо до терминала.

Първоначално имиграционните власти не изпълниха незабавно разпореждането. По-късно Албанезе беше изведена от летището и настанена в хотел, преди да отпътува за Мексико. Тя съобщи, че е била будна около 50 часа.

Върховният комисар на ООН за човешките права Фолкер Тюрк заяви, че е „дълбоко обезпокоен“ от решението. „Това трудно може да се съвмести с дългогодишния ангажимент на Коста Рика към човешките права“, каза Тюрк и призова властите да преразгледат позицията си.

Албанезе е специален докладчик на ООН от 2022 г. и е сред най-острите международни критици на израелските военни действия в Газа. Тя обвинява Израел в геноцид срещу палестинците, докато Израел и Съединените щати отхвърлят оценките ѝ и настояват мандатът ѝ да бъде прекратен.

Източници: edition.cnn.com, new.streetinsider.com, apnews.com