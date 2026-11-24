Китай ще продължи твърдо да подкрепя усилията за възстановяване на законните национални права на палестинския народ и за постигане на справедливо решение на палестинския въпрос. Това заяви китайският президент Си Дзинпин в послание до среща на ООН, посветена на Международния ден за солидарност с палестинския народ.

Срещата се проведе на 23 ноември в централата на ООН в Ню Йорк. Международният ден се отбелязва ежегодно на 29 ноември в памет на приемането на резолюция 181 на Общото събрание на ООН от 1947 г., предвиждала създаването на арабска и еврейска държава в Палестина.

„Китай винаги твърдо е подкрепял справедливата кауза на палестинския народ за възстановяване на законните му национални права“, заяви Си Дзинпин, цитиран от китайската информационна агенция Синхуа. Той добави, че Пекин ще работи с всички миролюбиви държави и в рамките на международния правен ред за отстраняване както на непосредствените последици, така и на коренните причини за палестинския въпрос.

Пекин настоява за решение чрез две държави

Китайският президент определи палестинския въпрос като „сърцевината на проблема в Близкия изток“. По думите му напрежението в региона не трябва да отклонява вниманието на международната общност от необходимостта да бъде намерено политическо решение.

„Справедливостта е в сърцата на хората и не може да отсъства“, заяви Си Дзинпин.

Той посочи решението за две държави като правилния път към уреждането на конфликта и призова за възобновяване на преговорите между палестинци и израелци. Позицията на Китай включва създаването на независима палестинска държава и мирно съжителство между палестинския и израелския народ.

Акцент върху Западния бряг и възстановяването на Газа

Си Дзинпин подчерта необходимостта да бъде спазен принципът „палестинците да управляват Палестина“. Според него той трябва да бъде водещ както при управлението на Западния бряг, така и при следвоенното възстановяване на ивицата Газа.

Китайският президент призова международната общност да се противопостави на всякакви действия, свързани със завземане на земи или нарушаване на правата на палестинците. Той настоя съществуващият международен консенсус да бъде превърнат в конкретни действия, включително за трайно прекратяване на огъня в Газа и гарантиране на сигурността на цивилното население.

Външното министерство на Китай заяви отделно, че Пекин подкрепя всички усилия за справедливост, защита на международното право и цялостно, справедливо и трайно уреждане на палестинския въпрос.

Източници: english.news.cn