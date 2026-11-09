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Руснаците свалиха 113 дрона в Ленинградска област, има попадения
  Тема: Украйна

Руснаците свалиха 113 дрона в Ленинградска област, има попадения

9 Ноември, 2026 04:30, обновена 9 Ноември, 2026 04:59 1 111 9

  • безпилотници-
  • кириши-
  • ленинградска област-
  • александър дрозденко-
  • пулково

Осколки от безпилотен апарат попаднаха в жилище, семейство е евакуирано

Руснаците свалиха 113 дрона в Ленинградска област, има попадения - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Губернаторът Александър Дрозденко обяви, че 113 дрона са свалени над Ленинградска област.

„Заплахата от дронове в Ленинградска област е приключила. 113 дрона са свалени над региона през нощта“, написа той в Telegram в 5:29 ч. московско време. Предупреждение за заплаха от дронове е в сила в региона от 2:16 ч. московско време.

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В град Всеволожск фрагменти от дрон са паднали върху покрива на жилищна сграда, съобщи Дрозденко, добавяйки, че последствията се разследват. Той също така написа, че никой не е пострадал, когато фрагменти са ударили апартамент в град Кириши. Дрозденко вече беше съобщил за катастрофа с дрон в индустриалната зона на града.

Семейството, което е живеело в поразеното жилище в Кириши, е евакуирано, но евакуация на целия вход не се е наложила.

„Има факти на попадения на безпилотни летателни апарати в промишлената зона на град Кириши. Регистрирано е и попадане на осколки в един от апартаментите“, написа Дрозденко.

Властите не са съобщили за пострадали хора. Не е уточнен и размерът на щетите по жилищната сграда или промишлените обекти.

Опасност от безпилотници и ограничения за полетите

Заради заплахата временно бе преустановена работата на летище Пулково в Санкт Петербург.

Източници: rbc.ru, absatz.media


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А колко не свалиха?

    5 2 Отговор
    ААА, да. Това е засекретена и и криминализиране за разпространение и формация.
    А си се обадил, а в затвора.

    04:32 09.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 КРАИ с ПУШИЯ

    4 2 Отговор
    ПУШИЯ приклу4и.. детскама яслами тоге у МАСКВЕ И ПОД МОСКАВИЕТО о4акваите скора БУДАНОВА на църния ПЛАЩАД с не г ри пт АЛАБАМА..

    04:45 09.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Авджия

    1 0 Отговор
    Свалят гарги фашистите .

    05:28 09.11.2026

  • 7 Стефанов

    2 0 Отговор
    Това червена линия ли е, или на Путаркин му е все тая, че изтрепа над един милион руснаци в братоубийствена война. Колко трябва да си некадърен, че да изтървеш властта в Киев. Или джуджето действително е "пробито" и действа подмолно за демографско и икономическо съсипване на Русия.

    Коментиран от #8, #9

    05:48 09.11.2026

  • 8 И двете

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Стефанов":

    И двете.

    05:50 09.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

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