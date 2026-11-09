Руснаците свалиха 113 дрона в Ленинградска област, има попадения

Губернаторът Александър Дрозденко обяви, че 113 дрона са свалени над Ленинградска област.
„Заплахата от дронове в Ленинградска област е приключила. 113 дрона са свалени над региона през нощта“, написа той в Telegram в 5:29 ч. московско време. Предупреждение за заплаха от дронове е в сила в региона от 2:16 ч. московско време.
В град Всеволожск фрагменти от дрон са паднали върху покрива на жилищна сграда, съобщи Дрозденко, добавяйки, че последствията се разследват. Той също така написа, че никой не е пострадал, когато фрагменти са ударили апартамент в град Кириши. Дрозденко вече беше съобщил за катастрофа с дрон в индустриалната зона на града.
Семейството, което е живеело в поразеното жилище в Кириши, е евакуирано, но евакуация на целия вход не се е наложила.„Има факти на попадения на безпилотни летателни апарати в промишлената зона на град Кириши. Регистрирано е и попадане на осколки в един от апартаментите“, написа Дрозденко.
Властите не са съобщили за пострадали хора. Не е уточнен и размерът на щетите по жилищната сграда или промишлените обекти.
Опасност от безпилотници и ограничения за полетите
Заради заплахата временно бе преустановена работата на летище Пулково в Санкт Петербург.
Източници: rbc.ru, absatz.media
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А колко не свалиха?
А си се обадил, а в затвора.
04:32 09.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 КРАИ с ПУШИЯ
04:45 09.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Авджия
05:28 09.11.2026
7 Стефанов
Коментиран от #8, #9
05:48 09.11.2026
8 И двете
До коментар #7 от "Стефанов":И двете.
05:50 09.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.