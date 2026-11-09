Руснаците свалиха 113 дрона в Ленинградска област, има попадения

Губернаторът Александър Дрозденко обяви, че 113 дрона са свалени над Ленинградска област.

„Заплахата от дронове в Ленинградска област е приключила. 113 дрона са свалени над региона през нощта“, написа той в Telegram в 5:29 ч. московско време. Предупреждение за заплаха от дронове е в сила в региона от 2:16 ч. московско време.

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В град Всеволожск фрагменти от дрон са паднали върху покрива на жилищна сграда, съобщи Дрозденко, добавяйки, че последствията се разследват. Той също така написа, че никой не е пострадал, когато фрагменти са ударили апартамент в град Кириши. Дрозденко вече беше съобщил за катастрофа с дрон в индустриалната зона на града.

Семейството, което е живеело в поразеното жилище в Кириши, е евакуирано, но евакуация на целия вход не се е наложила.

„Има факти на попадения на безпилотни летателни апарати в промишлената зона на град Кириши. Регистрирано е и попадане на осколки в един от апартаментите“, написа Дрозденко.

Властите не са съобщили за пострадали хора. Не е уточнен и размерът на щетите по жилищната сграда или промишлените обекти.

Опасност от безпилотници и ограничения за полетите

Заради заплахата временно бе преустановена работата на летище Пулково в Санкт Петербург.

Източници: rbc.ru, absatz.media