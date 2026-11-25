Отломки от руски безпилотник са попаднали в 16-етажен жилищен блок в Киев, предизвиквайки пожар на първия и втория етаж. Инцидентът е станал вечерта на 24 ноември в Шевченковския район на украинската столица. Отломки са паднали и в двора на сградата.

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че към мястото са се насочили аварийни служби. „В Шевченковския район е паднала част от безпилотник и е възникнал пожар на първия и втория етаж на 16-етажен жилищен блок. Отломки има и в двора на сградата. Аварийните служби пътуват към мястото“, заяви Кличко.

По-късно кметът уточни, че при инцидента са пострадали двама души. Медиците са им оказали помощ на място. В съобщението не се посочват допълнителни подробности за състоянието им.

По-рано е горял склад

По-рано през деня в Голосеевския район на Киев е възникнал пожар в складово помещение след падане на руски безпилотник. Украинската правда свързва и този инцидент с атаката с дронове.

Източници: pravda.com.ua