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Руснаците свалиха над 80 дрона в Ленинградска област, има попадения в Кириши
  Тема: Украйна

Руснаците свалиха над 80 дрона в Ленинградска област, има попадения в Кириши

9 Ноември, 2026 04:30 403 5

  • безпилотници-
  • кириши-
  • ленинградска област-
  • александър дрозденко-
  • пулково

Осколки от безпилотен апарат попаднаха в жилище, семейство е евакуирано

Руснаците свалиха над 80 дрона в Ленинградска област, има попадения в Кириши - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Осколки от безпилотен летателен апарат са попаднали в апартамент в град Кириши, Ленинградска област. Семейството, което е живеело в жилището, е евакуирано, но евакуация на целия вход не се е наложила.

Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко съобщи, че над региона са били свалени 81 безпилотника. По думите му са регистрирани и попадения на дронове в промишлената зона на Кириши.

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„Има факти на попадения на безпилотни летателни апарати в промишлената зона на град Кириши. Регистрирано е и попадане на осколки в един от апартаментите“, написа Дрозденко.

Властите не са съобщили за пострадали хора. Не е уточнен и размерът на щетите по жилищната сграда или промишлените обекти.

Опасност от безпилотници и ограничения за полетите

Опасност от безпилотници е била обявена в Ленинградска област на фона на атаката. Заради заплахата временно е преустановена работата на летище Пулково в Санкт Петербург.

По-рано Дрозденко съобщи, че над региона са били свалени 38 безпилотника, а впоследствие броят е нараснал до 81. Губернаторът посочи, че действията на противовъздушната отбрана продължават.

Към публикуваната информация няма потвърдени данни за жертви или ранени. Не са посочени и извършителите на атаката. Последствията в промишлената зона и по сградите в Кириши се изясняват.

Източници: rbc.ru, absatz.media


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А колко не свалиха?

    2 0 Отговор
    ААА, да. Това е засекретена и и криминализиране за разпространение и формация.
    А си се обадил, а в затвора.

    04:32 09.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 КРАИ с ПУШИЯ

    3 0 Отговор
    ПУШИЯ приклу4и.. детскама яслами тоге у МАСКВЕ И ПОД МОСКАВИЕТО о4акваите скора БУДАНОВА на църния ПЛАЩАД с не г ри пт АЛАБАМА..

    04:45 09.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

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