Руснаците свалиха над 80 дрона в Ленинградска област, има попадения в Кириши

Осколки от безпилотен летателен апарат са попаднали в апартамент в град Кириши, Ленинградска област. Семейството, което е живеело в жилището, е евакуирано, но евакуация на целия вход не се е наложила.

Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко съобщи, че над региона са били свалени 81 безпилотника. По думите му са регистрирани и попадения на дронове в промишлената зона на Кириши.

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„Има факти на попадения на безпилотни летателни апарати в промишлената зона на град Кириши. Регистрирано е и попадане на осколки в един от апартаментите“, написа Дрозденко.

Властите не са съобщили за пострадали хора. Не е уточнен и размерът на щетите по жилищната сграда или промишлените обекти.

Опасност от безпилотници и ограничения за полетите

Опасност от безпилотници е била обявена в Ленинградска област на фона на атаката. Заради заплахата временно е преустановена работата на летище Пулково в Санкт Петербург.

По-рано Дрозденко съобщи, че над региона са били свалени 38 безпилотника, а впоследствие броят е нараснал до 81. Губернаторът посочи, че действията на противовъздушната отбрана продължават.

Към публикуваната информация няма потвърдени данни за жертви или ранени. Не са посочени и извършителите на атаката. Последствията в промишлената зона и по сградите в Кириши се изясняват.

Източници: rbc.ru, absatz.media