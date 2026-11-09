Руснаците свалиха над 80 дрона в Ленинградска област, има попадения в Кириши

Осколки от безпилотен летателен апарат са попаднали в апартамент в град Кириши, Ленинградска област. Семейството, което е живеело в жилището, е евакуирано, но евакуация на целия вход не се е наложила.
Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко съобщи, че над региона са били свалени 81 безпилотника. По думите му са регистрирани и попадения на дронове в промишлената зона на Кириши.
Властите не са съобщили за пострадали хора. Не е уточнен и размерът на щетите по жилищната сграда или промишлените обекти.
Опасност от безпилотници и ограничения за полетите
Опасност от безпилотници е била обявена в Ленинградска област на фона на атаката. Заради заплахата временно е преустановена работата на летище Пулково в Санкт Петербург.
По-рано Дрозденко съобщи, че над региона са били свалени 38 безпилотника, а впоследствие броят е нараснал до 81. Губернаторът посочи, че действията на противовъздушната отбрана продължават.
Към публикуваната информация няма потвърдени данни за жертви или ранени. Не са посочени и извършителите на атаката. Последствията в промишлената зона и по сградите в Кириши се изясняват.
Източници: rbc.ru, absatz.media
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А колко не свалиха?
А си се обадил, а в затвора.
04:32 09.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 КРАИ с ПУШИЯ
04:45 09.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.