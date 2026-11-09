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Тръмп: Не получихме нищо срещу оръжията за Киев. Сега ги продаваме без отстъпка, а Европа плаща
  Тема: Украйна

Тръмп: Не получихме нищо срещу оръжията за Киев. Сега ги продаваме без отстъпка, а Европа плаща

9 Ноември, 2026 05:24 1 070 32

  • доналд тръмп-
  • украйна-
  • военна помощ-
  • мирни преговори-
  • русия

Американският президент добави, че трябва да се изчака развитието на събитията и изрази увереност, че войната ще приключи „много скоро“

Тръмп: Не получихме нищо срещу оръжията за Киев. Сега ги продаваме без отстъпка, а Европа плаща - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Съединените щати не са получили нищо в замяна на оръжията, предоставени на Украйна, заяви американският президент Доналд Тръмп в интервю за „60 минути“ на CBS News. Той направи уточнението, след като журналистът Рос Дутат го попита дали Вашингтон поне е помогнал за запазването на украинската независимост.

„Още не сте получили нищо“, отговори Тръмп. Американският президент добави, че трябва да се изчака развитието на събитията и изрази увереност, че войната ще приключи „много скоро“.

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Тръмп допусна промяна на украинските граници

На въпрос дали неговият подход към прекратяването на конфликта предвижда свободна и независима Украйна, Тръмп не даде пряк отговор. Вместо това каза, че страната в крайна сметка ще има „малко по-различна форма“.

Това е едно от най-преките му признания, че бъдещо споразумение може да включва териториални промени. Тръмп заяви, че войната не е трябвало да започва и повтори тезата си, че ако е бил президент по-рано, конфликтът нямало да се случи.

CBS News публикува пълния разговор, в който Тръмп не посочи конкретни граници или територии, които Украйна би могла да загуби. Не беше съобщено и какви точно параметри на евентуално мирно споразумение са обсъждани между Вашингтон, Киев и Москва.

„Ние доставяме оръжията, Европа плаща“

Тръмп отхвърли твърдението, че Европа сама снабдява Украйна с оръжия. „Не, ние ги доставяме“, каза той. По думите му европейските държави плащат за американското въоръжение, което след това се предоставя на Киев.

„Продавам го на пълната цена и те плащат“, заяви американският президент. Той твърди, че предишната администрация е предоставила на Украйна 350 милиарда долара под формата на пари и оръжия, докато при неговото управление американското въоръжение се продава на европейските държави.

Тръмп призна, че украинските военни са използвали ефективно оръжията, като ги определи като „много способни“.

Предстоящи разговори за края на войната

Коментарите на Тръмп идват в навечерието на планирани разговори в Абу Даби между представители на Съединените щати, Украйна и Русия. Срещите са насрочени за 10 и 11 ноември и се очаква да обсъдят прекратяването на войната, следвоенните гаранции за сигурност и бъдещата европейска архитектура за сигурност.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев настоява гаранциите да бъдат конкретни и ясно разписани. Той е поискал от западните партньори да уточнят каква подкрепа ще получи Украйна след края на бойните действия.

Източници: cbsnews.com, apnews.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ахах

    7 5 Отговор
    То пък някой ти вярва.😁

    05:27 09.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Нали получаваш

    9 12 Отговор
    от Путин любов.

    05:28 09.11.2026

  • 4 Поне 100 пъти

    12 3 Отговор

    До коментар #2 от "Ти лично":

    си пуснах да гледам клипа как Зеленски го ncyвa на мaйкa в Белия дом.
    Хахаха

    Коментиран от #18, #21

    05:32 09.11.2026

  • 5 Мошеници от класа

    22 3 Отговор
    Просълзих се американците продават оръжия на европейците да водят война срещу руснаците с намаление война която е на американците служи на техните интереси а европейците ще плащат за това че и курбан могат да станат бонус!

    Коментиран от #22

    05:32 09.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Като има

    18 3 Отговор
    Глупаци да плащат...

    Коментиран от #10

    05:37 09.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Сега

    17 3 Отговор
    Като останат парчета от Украйна, кой ще връща милиардите. Америка си ги искат, а ЕС ?

    Коментиран от #12

    05:39 09.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Па такива

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "Сега":

    Като теб.

    05:46 09.11.2026

  • 13 Признателен

    6 2 Отговор
    Ииихааа, най- после си призна!!! Авторитетните меди си изхабиха писалките да го убеждават, но успяха накрая:

    Тръмп призна, че украинските военни са използвали ефективно оръжията, като ги определи като „много способни“.:

    05:47 09.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 да висеераФОСТААТА едно мазноГУВВНО

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "амаЕБАЛл съм виМЯЙКААТАбе":

    точен сте приятел

    05:53 09.11.2026

  • 16 Абе белите лади свършиха

    2 5 Отговор
    Кожусите свършиха...
    Намалиха обезщетенията.
    В Татарстан за убит герой от есвеото дават 612 долара.

    Коментиран от #24

    05:54 09.11.2026

  • 17 Въпрос към Българите

    4 1 Отговор
    Ако Русия може да си взема територии, които смята за свои, какво пречи на Турция да денацифицира и взема територии, които смята за свои? А Гърция и Румъния, за да запазят баланса?

    Щий румънещи? Милас еленика?

    Коментиран от #19, #20, #32

    05:57 09.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Факт

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "Въпрос към Българите":

    То до преди 150 години България е била част от Турция.

    Коментиран от #28

    06:02 09.11.2026

  • 20 Ганьо

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "Въпрос към Българите":

    Турците отдавна купиха това което им трябва, с икономически лостове само ще ни дрънкат без бой....

    06:04 09.11.2026

  • 21 А нашия Радев не смее

    2 4 Отговор

    До коментар #4 от "Поне 100 пъти":

    да каже имената на Бойко и Пеевски, да нарече войната в Украйна "война" и да каже че дроновете са руски.
    Генерал?
    Срам!

    06:07 09.11.2026

  • 22 Базирана Курррабийка

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Мошеници от класа":

    САЩ я предизвикаха, а европейците ще плащат. И не само сега но десетилетия след края на войната!
    Защото имат истински, загрижени за народите си и умни лидери!:) Мама Вики добре им го каза с ДВЕ ДУМИ:)
    А САЩ го играят сега уж неутрален помирител, защото знаят как ще свърши патакламата и не искат Историята да не ги впише в графата на победените. Дали Тръмп ще успее в това, е много съмнително.
    Снабдяването с оръжия, сателити и разузнаване ги прави част от лузърите и Историята няма да го забрави!

    Коментиран от #23, #27

    06:08 09.11.2026

  • 23 Бравос

    1 4 Отговор

    До коментар #22 от "Базирана Курррабийка":

    Европейци не умират.Блатари умират.Прави разлика!Не умувай!

    06:12 09.11.2026

  • 24 Рублевка

    0 2 Отговор

    До коментар #16 от "Абе белите лади свършиха":

    Децата, съпругата и родители на загиналите получават 150000€. Освен това, децата на загиналите получават право на образование безплатно в университет по избор, нисколихвен заем за закупуване на жилище и др..

    Коментиран от #25, #26, #30

    06:15 09.11.2026

  • 25 Дано да са повече

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Рублевка":

    Геройски загиналите.Другото нас българите не ни интересува.

    06:18 09.11.2026

  • 26 Да, имат да вземат

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "Рублевка":

    Путин има да дава.
    Кога?
    После.

    Коментиран от #29

    06:18 09.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Бай оня

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Рублевка":

    През онази работа ми е за крепостните.

    06:23 09.11.2026

  • 31 Сталин колко милиона руснаци

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Рублевка":

    утрепА?

    06:24 09.11.2026

  • 32 Балкански Отговор

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Въпрос към Българите":

    Ако почнеш пак Възродителен Процес, а Турция се намеси и с право, никой няма да ни помогне. Хич не очаквай стотици милиарди и златни тоалетни.
    А на Русия условията и никога не са били за територии! Просто бе принудена! Минските не бяха за територии, дори СВО не започна за теритотии,- справка: договора за мир Истанбул 2022
    Изтърканата ти опорка не върви!

    06:24 09.11.2026