Тръмп: Не получихме нищо срещу оръжията за Киев. Сега ги продаваме без отстъпка, а Европа плаща

Съединените щати не са получили нищо в замяна на оръжията, предоставени на Украйна, заяви американският президент Доналд Тръмп в интервю за „60 минути“ на CBS News. Той направи уточнението, след като журналистът Рос Дутат го попита дали Вашингтон поне е помогнал за запазването на украинската независимост.

„Още не сте получили нищо“, отговори Тръмп. Американският президент добави, че трябва да се изчака развитието на събитията и изрази увереност, че войната ще приключи „много скоро“.

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Тръмп допусна промяна на украинските граници

На въпрос дали неговият подход към прекратяването на конфликта предвижда свободна и независима Украйна, Тръмп не даде пряк отговор. Вместо това каза, че страната в крайна сметка ще има „малко по-различна форма“.

Това е едно от най-преките му признания, че бъдещо споразумение може да включва териториални промени. Тръмп заяви, че войната не е трябвало да започва и повтори тезата си, че ако е бил президент по-рано, конфликтът нямало да се случи.

CBS News публикува пълния разговор, в който Тръмп не посочи конкретни граници или територии, които Украйна би могла да загуби. Не беше съобщено и какви точно параметри на евентуално мирно споразумение са обсъждани между Вашингтон, Киев и Москва.

„Ние доставяме оръжията, Европа плаща“

Тръмп отхвърли твърдението, че Европа сама снабдява Украйна с оръжия. „Не, ние ги доставяме“, каза той. По думите му европейските държави плащат за американското въоръжение, което след това се предоставя на Киев.

„Продавам го на пълната цена и те плащат“, заяви американският президент. Той твърди, че предишната администрация е предоставила на Украйна 350 милиарда долара под формата на пари и оръжия, докато при неговото управление американското въоръжение се продава на европейските държави.

Тръмп призна, че украинските военни са използвали ефективно оръжията, като ги определи като „много способни“.

Предстоящи разговори за края на войната

Коментарите на Тръмп идват в навечерието на планирани разговори в Абу Даби между представители на Съединените щати, Украйна и Русия. Срещите са насрочени за 10 и 11 ноември и се очаква да обсъдят прекратяването на войната, следвоенните гаранции за сигурност и бъдещата европейска архитектура за сигурност.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев настоява гаранциите да бъдат конкретни и ясно разписани. Той е поискал от западните партньори да уточнят каква подкрепа ще получи Украйна след края на бойните действия.

Източници: cbsnews.com, apnews.com