Тръмп: Не получихме нищо срещу оръжията за Киев. Сега ги продаваме без отстъпка, а Европа плаща

Съединените щати не са получили нищо в замяна на оръжията, предоставени на Украйна, заяви американският президент Доналд Тръмп в интервю за „60 минути“ на CBS News. Той направи уточнението, след като журналистът Рос Дутат го попита дали Вашингтон поне е помогнал за запазването на украинската независимост.
„Още не сте получили нищо“, отговори Тръмп. Американският президент добави, че трябва да се изчака развитието на събитията и изрази увереност, че войната ще приключи „много скоро“.
Тръмп допусна промяна на украинските граници
На въпрос дали неговият подход към прекратяването на конфликта предвижда свободна и независима Украйна, Тръмп не даде пряк отговор. Вместо това каза, че страната в крайна сметка ще има „малко по-различна форма“.
Това е едно от най-преките му признания, че бъдещо споразумение може да включва териториални промени. Тръмп заяви, че войната не е трябвало да започва и повтори тезата си, че ако е бил президент по-рано, конфликтът нямало да се случи.
CBS News публикува пълния разговор, в който Тръмп не посочи конкретни граници или територии, които Украйна би могла да загуби. Не беше съобщено и какви точно параметри на евентуално мирно споразумение са обсъждани между Вашингтон, Киев и Москва.
„Ние доставяме оръжията, Европа плаща“
Тръмп отхвърли твърдението, че Европа сама снабдява Украйна с оръжия. „Не, ние ги доставяме“, каза той. По думите му европейските държави плащат за американското въоръжение, което след това се предоставя на Киев.
„Продавам го на пълната цена и те плащат“, заяви американският президент. Той твърди, че предишната администрация е предоставила на Украйна 350 милиарда долара под формата на пари и оръжия, докато при неговото управление американското въоръжение се продава на европейските държави.
Тръмп призна, че украинските военни са използвали ефективно оръжията, като ги определи като „много способни“.
Предстоящи разговори за края на войната
Коментарите на Тръмп идват в навечерието на планирани разговори в Абу Даби между представители на Съединените щати, Украйна и Русия. Срещите са насрочени за 10 и 11 ноември и се очаква да обсъдят прекратяването на войната, следвоенните гаранции за сигурност и бъдещата европейска архитектура за сигурност.
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев настоява гаранциите да бъдат конкретни и ясно разписани. Той е поискал от западните партньори да уточнят каква подкрепа ще получи Украйна след края на бойните действия.
Източници: cbsnews.com, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ахах
05:27 09.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Нали получаваш
05:28 09.11.2026
4 Поне 100 пъти
До коментар #2 от "Ти лично":си пуснах да гледам клипа как Зеленски го ncyвa на мaйкa в Белия дом.
Хахаха
Коментиран от #18, #21
05:32 09.11.2026
5 Мошеници от класа
Коментиран от #22
05:32 09.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Като има
Коментиран от #10
05:37 09.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Сега
Коментиран от #12
05:39 09.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Па такива
До коментар #9 от "Сега":Като теб.
05:46 09.11.2026
13 Признателен
Тръмп призна, че украинските военни са използвали ефективно оръжията, като ги определи като „много способни“.:
05:47 09.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 да висеераФОСТААТА едно мазноГУВВНО
До коментар #14 от "амаЕБАЛл съм виМЯЙКААТАбе":точен сте приятел
05:53 09.11.2026
16 Абе белите лади свършиха
Намалиха обезщетенията.
В Татарстан за убит герой от есвеото дават 612 долара.
Коментиран от #24
05:54 09.11.2026
17 Въпрос към Българите
Щий румънещи? Милас еленика?
Коментиран от #19, #20, #32
05:57 09.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Факт
До коментар #17 от "Въпрос към Българите":То до преди 150 години България е била част от Турция.
Коментиран от #28
06:02 09.11.2026
20 Ганьо
До коментар #17 от "Въпрос към Българите":Турците отдавна купиха това което им трябва, с икономически лостове само ще ни дрънкат без бой....
06:04 09.11.2026
21 А нашия Радев не смее
До коментар #4 от "Поне 100 пъти":да каже имената на Бойко и Пеевски, да нарече войната в Украйна "война" и да каже че дроновете са руски.
Генерал?
Срам!
06:07 09.11.2026
22 Базирана Курррабийка
До коментар #5 от "Мошеници от класа":САЩ я предизвикаха, а европейците ще плащат. И не само сега но десетилетия след края на войната!
Защото имат истински, загрижени за народите си и умни лидери!:) Мама Вики добре им го каза с ДВЕ ДУМИ:)
А САЩ го играят сега уж неутрален помирител, защото знаят как ще свърши патакламата и не искат Историята да не ги впише в графата на победените. Дали Тръмп ще успее в това, е много съмнително.
Снабдяването с оръжия, сателити и разузнаване ги прави част от лузърите и Историята няма да го забрави!
Коментиран от #23, #27
06:08 09.11.2026
23 Бравос
До коментар #22 от "Базирана Курррабийка":Европейци не умират.Блатари умират.Прави разлика!Не умувай!
06:12 09.11.2026
24 Рублевка
До коментар #16 от "Абе белите лади свършиха":Децата, съпругата и родители на загиналите получават 150000€. Освен това, децата на загиналите получават право на образование безплатно в университет по избор, нисколихвен заем за закупуване на жилище и др..
Коментиран от #25, #26, #30
06:15 09.11.2026
25 Дано да са повече
До коментар #24 от "Рублевка":Геройски загиналите.Другото нас българите не ни интересува.
06:18 09.11.2026
26 Да, имат да вземат
До коментар #24 от "Рублевка":Путин има да дава.
Кога?
После.
Коментиран от #29
06:18 09.11.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Бай оня
До коментар #24 от "Рублевка":През онази работа ми е за крепостните.
06:23 09.11.2026
31 Сталин колко милиона руснаци
До коментар #29 от "Рублевка":утрепА?
06:24 09.11.2026
32 Балкански Отговор
До коментар #17 от "Въпрос към Българите":Ако почнеш пак Възродителен Процес, а Турция се намеси и с право, никой няма да ни помогне. Хич не очаквай стотици милиарди и златни тоалетни.
А на Русия условията и никога не са били за територии! Просто бе принудена! Минските не бяха за територии, дори СВО не започна за теритотии,- справка: договора за мир Истанбул 2022
Изтърканата ти опорка не върви!
06:24 09.11.2026