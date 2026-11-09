Братът на Виктор Орбан е задържан за трафик на хора

Братът на бившия унгарски премиер Виктор Орбан – Áрон Орбан, е бил задържан по подозрение за трафик на хора, съобщи Петер Мадяр, като се позова на медийни информации. Към момента унгарските власти не са потвърдили официално, че сред задържаните е именно той.

Националното следствено бюро и Националната служба за възстановяване и защита на активи проведоха съвместни следствени действия в Будапеща и на две места в област Пеща. По информация на властите са задържани няколко души, а на адреси, свързани с разследването, се извършват обиски. Службите работят по две отделни наказателни производства, като допълнителни подробности са обещани по-късно.

Операция в имот, свързан с фирма на Áрон Орбан

Telex съобщи, че сутринта служители на Националната служба за възстановяване и защита на активи са пристигнали в имот във Фотлигет, свързан с компания на Áрон Орбан. Пред медията ръководителката на службата Унгер Анна не е потвърдила и не е отрекла информацията, че на мястото са били служители на Центъра за борба с тероризма.

Източници на Telex, запознати с обкръжението на Орбан, са потвърдили, че операцията се е състояла, но не са могли да кажат дали братът на бившия премиер е бил задържан. Самата служба е потвърдила само, че е извършила „нови следствени действия“ по дело, което засяга Áрон Орбан.

Виктор Орбан: „Брат ми е само средство“

Виктор Орбан реагира на съобщенията с публикация във Facebook. Той обвини новото правителство, че използва случая за политическа разправа и отклоняване на вниманието от заседание на парламентарната комисия по национална сигурност.

„Мишената съм аз, а брат ми е само средство“, написа Виктор Орбан.

В същото време Петер Мадяр заяви, че според медийни информации Áрон Орбан е задържан по подозрение за трафик на хора. Това твърдение остава непотвърдено от разследващите органи.

Предишно разследване за визови услуги

Случаят се развива на фона на по-ранно разследване, свързано с визови услуги и хора от бизнес обкръжението на Áрон Орбан. През септември Националната служба за възстановяване и защита на активи пое дело, в което се проверяват твърдения за използване на политически контакти при уреждане на разрешения за пребиваване и визи за чуждестранни граждани.

Засега официално са потвърдени операцията, задържането на няколко лица и връзката на производството с трафик на хора. Не е съобщено дали Áron Орбан е привлечен като обвиняем, нито какви конкретни действия са предприети спрямо него. Очаква се властите да публикуват допълнителни данни за разследването.

Източници: telex.hu, hu.euronews.com, 444.hu