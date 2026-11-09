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Братът на Виктор Орбан е задържан за трафик на хора
  Тема: Избори

Братът на Виктор Орбан е задържан за трафик на хора

9 Ноември, 2026 13:28 781 19

  • виктор орбан-
  • трафик на хора-
  • унгария-
  • разследване

Властите още не са обявили официално името на Áрон Орбан. Бившият премиер определи действията като „отклоняване на вниманието“

Братът на Виктор Орбан е задържан за трафик на хора - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Братът на бившия унгарски премиер Виктор Орбан – Áрон Орбан, е бил задържан по подозрение за трафик на хора, съобщи Петер Мадяр, като се позова на медийни информации. Към момента унгарските власти не са потвърдили официално, че сред задържаните е именно той.

Националното следствено бюро и Националната служба за възстановяване и защита на активи проведоха съвместни следствени действия в Будапеща и на две места в област Пеща. По информация на властите са задържани няколко души, а на адреси, свързани с разследването, се извършват обиски. Службите работят по две отделни наказателни производства, като допълнителни подробности са обещани по-късно.

Операция в имот, свързан с фирма на Áрон Орбан

Telex съобщи, че сутринта служители на Националната служба за възстановяване и защита на активи са пристигнали в имот във Фотлигет, свързан с компания на Áрон Орбан. Пред медията ръководителката на службата Унгер Анна не е потвърдила и не е отрекла информацията, че на мястото са били служители на Центъра за борба с тероризма.

Източници на Telex, запознати с обкръжението на Орбан, са потвърдили, че операцията се е състояла, но не са могли да кажат дали братът на бившия премиер е бил задържан. Самата служба е потвърдила само, че е извършила „нови следствени действия“ по дело, което засяга Áрон Орбан.

Виктор Орбан: „Брат ми е само средство“

Виктор Орбан реагира на съобщенията с публикация във Facebook. Той обвини новото правителство, че използва случая за политическа разправа и отклоняване на вниманието от заседание на парламентарната комисия по национална сигурност.

„Мишената съм аз, а брат ми е само средство“, написа Виктор Орбан.

В същото време Петер Мадяр заяви, че според медийни информации Áрон Орбан е задържан по подозрение за трафик на хора. Това твърдение остава непотвърдено от разследващите органи.

Предишно разследване за визови услуги

Случаят се развива на фона на по-ранно разследване, свързано с визови услуги и хора от бизнес обкръжението на Áрон Орбан. През септември Националната служба за възстановяване и защита на активи пое дело, в което се проверяват твърдения за използване на политически контакти при уреждане на разрешения за пребиваване и визи за чуждестранни граждани.

Засега официално са потвърдени операцията, задържането на няколко лица и връзката на производството с трафик на хора. Не е съобщено дали Áron Орбан е привлечен като обвиняем, нито какви конкретни действия са предприети спрямо него. Очаква се властите да публикуват допълнителни данни за разследването.

Източници: telex.hu, hu.euronews.com, 444.hu


Унгария
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пич

    7 5 Отговор
    Фашистки номера!!!
    По подозрение.....
    Сега ще натъманяват.....
    Внушения, че Орбан е отговорен за брат си...

    Коментиран от #14

    13:32 09.11.2026

  • 3 Орбан

    2 0 Отговор
    А пък на радю сестрата има първа категория и таван на пенсията

    13:38 09.11.2026

  • 4 Луксозни, Корекомски Русофили на Вересия

    2 6 Отговор
    Тази новина не е страшна за България, защото Братът на Румен Радев, ако е задържан за Трафика на хора, ще бъде Амнистиран от обиграната Филоложка-Президент.
    За един шофьор на самолети колко да е страшна подобна присъда в БГ - льотчици малко, а самолети още по-малко.
    Балканският Орбан е по-недосегаем от Оригинала.

    13:38 09.11.2026

  • 5 Путин многоходовия диктатор

    2 3 Отговор
    У нас падат от 11 етаж

    Коментиран от #6

    13:39 09.11.2026

  • 6 Корекомски луксозни русофили на вересия

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Путин многоходовия диктатор":

    Еърбезите на Йотова спасяват само най-свидните Барони на Прехода и етажите с без значение с нейния капацитет.

    13:42 09.11.2026

  • 7 Брат

    4 1 Отговор
    му Арон с еврейско име .

    Коментиран от #12

    13:43 09.11.2026

  • 8 Браво Унгарци

    1 1 Отговор
    А ,Боташ се пазари с нашия Шиши...

    13:44 09.11.2026

  • 9 Българин 🇧🇬

    2 1 Отговор
    Виктор Орбан управлява 4+16 години ! И колкото и да се напъват хората на Урсула и Кая още не могат да го обвинят за нищо , та сега се опитват да го компрометират през брат му .

    Коментиран от #13

    13:44 09.11.2026

  • 10 Ееееееееее...

    3 2 Отговор
    Орбанови са велики. Жалко, че и ние нямаме такива играчи.

    13:46 09.11.2026

  • 11 Орбане, Орбане

    2 3 Отговор
    Орбан стана любимец на родните БГ нацисти, зардето приказваше против мигрантите...

    На България ще й трябва скоро Мадяр, за да чисти БГ Орбанистите.

    13:46 09.11.2026

  • 12 Леле - леле ! 🤔

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Брат":

    Библейско е ! Знаеш ли , кои в българската история са Давид , Мойсей и Арон ?

    13:47 09.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Абе

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Прав си. Та да не го е правил той.

    13:49 09.11.2026

  • 15 Историк

    4 2 Отговор
    Защо приятелите на Путин и Тръмп са все бандити? Виж приятелите му,за да ти кажа какъв е , е казал мъдрия ни народ.

    13:50 09.11.2026

  • 16 уотсьн

    2 1 Отговор
    комунисти,сьр!

    13:52 09.11.2026

  • 17 хмммм

    3 1 Отговор
    Брат му уж крайно десен и бори миграцията, защитник на Унгария, а той прекарва нелегално имигранти.

    Коментиран от #18

    13:52 09.11.2026

  • 18 Луксозни корекомски Русофили, на Вересия

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "хмммм":

    Имаше един Валери Симеонов в БГ с хотел на границата с Турция, където свършваше дантелената му ограда, а хотелът пълен до горе, докато дружката му Каракачанов с Цацаров командват Военните прокурори и Специализираната прокуратура, а на Турската митница контрабандата се назначава единствено от Пощенския гълъб на Ердоган - Синята каска от ”ПатрЕотите”.
    Нищо ново под Слънцето, Орбан не е единствения, но няма кой да го амнистира и става международна новината.

    13:58 09.11.2026

  • 19 ЩЕ СХВАНЕТЕ ЛИ

    2 0 Отговор
    И Югославия, и всички от СИВ, Варшавският договор, се цаниха за капиталисти, за буржоазна олигархия, за слуги на Вашингтон, демек приятели. Но никой не иска силни приятели - демек слуги. Разпаднаха Чехословакия, така и с Югославия, така и с ОНД. Сега с Унгария. Постоянно го правят с Франция и Великобритания. Да, стана като във "Фермата на животните" от Джордж Оруел, виж края на това произведение. И като по време на Исус, статукво-мафия - олигархия и президент са като Ирод и фарисеите, САЩ са като римляните и Пилат, Новият Рим - са. Нашите и всяко едно статукво, олигархия, може да изработи държава като Швейцария, с демокрация и пълен ред, отлична програма за развитие. Но капитализмът е конкуренция, коя голяма фирма иска малките фирми да израстат. Дясното казва на бедните: "Вашето свърши, сега само можещият ще бъде, никаква солидарност" А десни партии в бедни държави очакват солидарност - подкрепа от развитите богати държави. Та всички олигархии са една власт, както СДС-БСП-ГЕРБ-ПП-ДБ-ДПС и задкулисието на всички марионетни партии, и цялата опозиция е марионетна, Величие, Възраждане, винаги всички. И в Бразилия, Унгария, Русия, навсякъде е така. Но се карат все пак, фино, елегантно, неоконите от световната власт, ги карат да се карат, РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАДЕЙ, нали. За да се запазят неравенствата и бедните да са винаги бедни и назад. Може Костов и Радев да бъдат едно, цялата олигархия да има програма за развитие, и да станем Швейцария, но това не е изгодно на свет

    13:59 09.11.2026

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