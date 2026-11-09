Братът на Виктор Орбан е задържан за трафик на хора

Братът на бившия унгарски премиер Виктор Орбан – Áрон Орбан, е бил задържан по подозрение за трафик на хора, съобщи Петер Мадяр, като се позова на медийни информации. Към момента унгарските власти не са потвърдили официално, че сред задържаните е именно той.
Националното следствено бюро и Националната служба за възстановяване и защита на активи проведоха съвместни следствени действия в Будапеща и на две места в област Пеща. По информация на властите са задържани няколко души, а на адреси, свързани с разследването, се извършват обиски. Службите работят по две отделни наказателни производства, като допълнителни подробности са обещани по-късно.
Операция в имот, свързан с фирма на Áрон Орбан
Telex съобщи, че сутринта служители на Националната служба за възстановяване и защита на активи са пристигнали в имот във Фотлигет, свързан с компания на Áрон Орбан. Пред медията ръководителката на службата Унгер Анна не е потвърдила и не е отрекла информацията, че на мястото са били служители на Центъра за борба с тероризма.
Източници на Telex, запознати с обкръжението на Орбан, са потвърдили, че операцията се е състояла, но не са могли да кажат дали братът на бившия премиер е бил задържан. Самата служба е потвърдила само, че е извършила „нови следствени действия“ по дело, което засяга Áрон Орбан.
Виктор Орбан: „Брат ми е само средство“
Виктор Орбан реагира на съобщенията с публикация във Facebook. Той обвини новото правителство, че използва случая за политическа разправа и отклоняване на вниманието от заседание на парламентарната комисия по национална сигурност.„Мишената съм аз, а брат ми е само средство“, написа Виктор Орбан.
В същото време Петер Мадяр заяви, че според медийни информации Áрон Орбан е задържан по подозрение за трафик на хора. Това твърдение остава непотвърдено от разследващите органи.
Предишно разследване за визови услуги
Случаят се развива на фона на по-ранно разследване, свързано с визови услуги и хора от бизнес обкръжението на Áрон Орбан. През септември Националната служба за възстановяване и защита на активи пое дело, в което се проверяват твърдения за използване на политически контакти при уреждане на разрешения за пребиваване и визи за чуждестранни граждани.
Засега официално са потвърдени операцията, задържането на няколко лица и връзката на производството с трафик на хора. Не е съобщено дали Áron Орбан е привлечен като обвиняем, нито какви конкретни действия са предприети спрямо него. Очаква се властите да публикуват допълнителни данни за разследването.
Източници: telex.hu, hu.euronews.com, 444.hu
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Пич
По подозрение.....
Сега ще натъманяват.....
Внушения, че Орбан е отговорен за брат си...
Коментиран от #14
13:32 09.11.2026
3 Орбан
13:38 09.11.2026
4 Луксозни, Корекомски Русофили на Вересия
За един шофьор на самолети колко да е страшна подобна присъда в БГ - льотчици малко, а самолети още по-малко.
Балканският Орбан е по-недосегаем от Оригинала.
13:38 09.11.2026
5 Путин многоходовия диктатор
Коментиран от #6
13:39 09.11.2026
6 Корекомски луксозни русофили на вересия
До коментар #5 от "Путин многоходовия диктатор":Еърбезите на Йотова спасяват само най-свидните Барони на Прехода и етажите с без значение с нейния капацитет.
13:42 09.11.2026
7 Брат
Коментиран от #12
13:43 09.11.2026
8 Браво Унгарци
13:44 09.11.2026
9 Българин 🇧🇬
Коментиран от #13
13:44 09.11.2026
10 Ееееееееее...
13:46 09.11.2026
11 Орбане, Орбане
На България ще й трябва скоро Мадяр, за да чисти БГ Орбанистите.
13:46 09.11.2026
12 Леле - леле ! 🤔
До коментар #7 от "Брат":Библейско е ! Знаеш ли , кои в българската история са Давид , Мойсей и Арон ?
13:47 09.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Абе
До коментар #2 от "Пич":Прав си. Та да не го е правил той.
13:49 09.11.2026
15 Историк
13:50 09.11.2026
16 уотсьн
13:52 09.11.2026
17 хмммм
Коментиран от #18
13:52 09.11.2026
18 Луксозни корекомски Русофили, на Вересия
До коментар #17 от "хмммм":Имаше един Валери Симеонов в БГ с хотел на границата с Турция, където свършваше дантелената му ограда, а хотелът пълен до горе, докато дружката му Каракачанов с Цацаров командват Военните прокурори и Специализираната прокуратура, а на Турската митница контрабандата се назначава единствено от Пощенския гълъб на Ердоган - Синята каска от ”ПатрЕотите”.
Нищо ново под Слънцето, Орбан не е единствения, но няма кой да го амнистира и става международна новината.
13:58 09.11.2026
19 ЩЕ СХВАНЕТЕ ЛИ
13:59 09.11.2026