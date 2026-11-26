Унгария няма да приеме следващия бюджет на Европейския съюз, ако той предвижда по-малко средства за страната или изисква по-голяма национална вноска. Това заяви премиерът Петер Мадяр в Брюксел по време на срещата на лидерите на ЕС.

„Най-важната част тепърва предстои – истинските пазарлъци“, каза Мадяр във видеообръщение. Той посочи, че Будапеща настоява политиката на сближаване и Общата селскостопанска политика да бъдат финансирани на нива, близки до тези от предходните години.

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Спорът за парите и Украйна

Унгарският премиер заяви още, че страната му не приема финансирането за Украйна да бъде обвързано със следващата седемгодишна финансова рамка. По думите му тази позиция се споделя и от други държави членки.

На срещата се обсъжда бюджетът на ЕС за периода 2028–2034 г. Последното предложение е за около 1,582 трилиона евро, като приблизително 740 милиарда евро са предвидени за подпомагане на земеделските производители и на по-бедните региони. Тъкмо тези направления са сред защитаваните от групата „Приятели на политиката на сближаване“.

Паралелно с бюджета лидерите обсъждат и осигуряването на до 45 милиарда евро допълнителна финансова подкрепа за Украйна през 2027 г. По данни на Ройтерс България, Унгария, Чехия и Словакия се противопоставят на идеята всички държави от ЕС да участват в заем за Киев, който би бил обезпечен чрез бюджета на съюза.

Търсене на съюзници

Мадяр съобщи, че е разговарял с представители на 17 държави от ЕС, обединени в групата „Приятели на политиката на сближаване“. Тя поддържа постоянен контакт и с Вишеградската четворка, която включва Унгария, Полша, Чехия и Словакия.

„Заедно, обединени, ние отстояваме както политиката на сближаване, така и интересите на Централна Европа“, заяви унгарският премиер. Той добави, че „унгарският интерес, интересите на унгарския народ и на унгарския бизнес са на първо място“.

Разминаването е част от по-широк спор между държавите, които внасят повече средства в бюджета на ЕС, и страните, които получават повече чрез земеделските и кохезионните фондове. Европейският съвет обсъжда рамката за 2028–2034 г. с цел да се стигне до политическо споразумение до края на годината. Следващият ключов етап в преговорите е срещата на лидерите на 17 и 18 декември.

Източници: bta.bg, live.euronext.com, apnews.com