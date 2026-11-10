Новини
Свят »
Франция »
10 ноември 1799 г.: Наполеон взема властта във Франция
  Тема: Известни личности

10 ноември 1799 г.: Наполеон взема властта във Франция

10 Ноември, 2026 04:14 504 1

  • френска революция-
  • наполеон бонапарт-
  • директорията-
  • 18 брюмер-
  • консулство

Превратът от 18 брюмер слага край на Директорията и поставя Наполеон Бонапарт начело на новото Консулство

10 ноември 1799 г.: Наполеон взема властта във Франция - 1
Снимка: Profimedia.bg
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 10 ноември 1799 г. Франция навлиза в нов етап от историята си. Превратът от 18 брюмер по календара на Френската република слага край на управлението на Директорията, продължило четири години, и отваря пътя към властта на генерал Наполеон Бонапарт.

Директорията е създадена през 1795 г. с Конституцията от III година. Тя предвижда изпълнителната власт да бъде поверена на петима директори, а законодателната – на два съвета. Замисълът е да се избегне както връщането към еднолична власт, така и повторението на радикализма от времето на Терора.

До 1799 г. системата вече е разклатена от финансови затруднения, военни проблеми, политическа корупция и поредица от намеси на армията в управлението. През последните години са извършени няколко преврата, които показват слабостта на републиканските институции.

Два дни, които променят властта

В центъра на заговора е Еманюел-Жозеф Сийес, директор от май 1799 г. Той смята, че Конституцията от III година не може да осигури стабилно управление, и търси генерал, който да даде военна опора на политическата промяна. Подходящият съюзник се оказва Бонапарт, завърнал се от Египет в началото на октомври.

На 9 ноември Съветът на старейшините е свикан в двореца Тюйлери. Под предлог, че Париж е заплашен от заговор, двата законодателни съвета са преместени в Сен-Клу. На Бонапарт е поверено командването на войските в столицата.

Сийес и Роже Дюко подават оставки като директори. Пол Барас също напуска поста си, докато Луи-Жером Гойе и Жан-Франсоа Мулен оказват съпротива и са принудени да се оттеглят. Така изпълнителната власт на Директорията фактически е обезглавена.

На следващия ден, 10 ноември, Бонапарт се изправя пред Съвета на петстотинте в Сен-Клу. Депутатите го посрещат враждебно и настояват да защити републиката, а не да нарушава конституцията. Напрежението е прекъснато, след като войници разпръсват заседанието. Според историческите описания превратът преминава без мащабно кръвопролитие, но със силен натиск от армията върху законодателната власт.

От Директория към Консулство

След разтурването на събранията е създадено временно консулство от Наполеон Бонапарт, Сийес и Роже Дюко. На 13 декември 1799 г. е провъзгласена Конституцията от VIII година, която установява новия режим. Наполеон става първи консул, макар формално Франция да продължава да бъде република.

Прокламацията, придружаваща новата конституция, обявява: „Граждани, революцията се установява върху принципите, които я започнаха. Тя завърши.“ Формулировката представя преврата като възстановяване на реда и стабилността, но на практика концентрира властта около Бонапарт.

Превратът от 18 брюмер обикновено се приема като край на Френската революция и начало на Наполеоновата епоха. През следващите години първият консул ще укрепи централната власт, а през 1804 г. ще се провъзгласи за император на французите.

Източници: history.com, worldhistory.org


Франция
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лопата Орешник

    1 0 Отговор
    За един приятел питам, Наполеон победи ли в Русия?

    04:23 10.11.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания