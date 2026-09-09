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Израел затвори британското консулство в Източен Йерусалим
  Тема: Бъдещето на Газа

Израел затвори британското консулство в Източен Йерусалим

9 Септември, 2026 13:20 534 6

  • израел-
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  • консулство-
  • великобритания

Лондон отговори, че съжалява за решението на Израел, но посочи, че това не е изненадващо

Израел затвори британското консулство в Източен Йерусалим - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Израел поиска британското консулство в Източен Йерусалим да бъде затворено, а акредитациите на дипломатите в него ще бъдат отнети в срок до 30 дни, съобщиха израелски представител и още двама източници, запознати с въпроса пред Ройтерс, предаде БТА.

Британските представители, участващи във водената от САЩ координационна мисия за Газа в Израел, както и британските дипломати в Рамала, трябва да напуснат в рамките на седем дни, допълниха източниците.

Министърът на външните работи Гидеон Саар вчера каза, че Великобритания трябва да затвори консулството си в Източен Йерусалим, което е акредитирано от Палестинската автономна власт, в отговор на наложените от Лондон санкции срещу еврейски заселници на Западния бряг.

Британският му колега Ед Милибанд днес отговори, че съжалява за решението на Израел, но посочи, че това не е изненадващо.

"Преценихме цената и ползите от (нашето) действие и смятаме, че просто не можем да останем безучастни, защото се опасявахме от действия от страна на Израел", заяви той пред Би Би Си.

Вчера Милибанд каза, че Израел "затваря очи" пред насилието, извършвано от еврейски заселници срещу палестинците.

Присъединявайки съм към Великобритания, Франция и Канада също заявиха, че ще забранят вноса на стоки от тези селища.

Израелското правителство, което очакваше санкциите, трябва да се събере по-късно днес, за да обсъди отговора на страните, които последваха британския ход. Канцеларията на премиера Бенямин Нетаняху досега не е коментирала тези действия.

Франция и Швеция, която също одобри британските действия, също имат консулства в Йерусалим, акредитирани от Палестинската автономия.

В миналото Израел предизвика затварянето на дипломатически представителства в Рамала – административната столица на Палестинската автономия, където в момента Канада има представителство.


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Руснак

    3 1 Отговор
    Храни един евреин, все ще те ухапи.

    13:25 09.09.2026

  • 2 Дудов

    3 2 Отговор
    Идвете нации са ми почти еднакво противни

    13:26 09.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Атина Палада

    1 3 Отговор
    Дежурните московски тролове! Нали ривахте, че Западът си затваря очите за Израел! Хайде да ви видя опорките!

    Коментиран от #5, #6

    13:41 09.09.2026

  • 5 БЛИЦКРИЙГ

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Атина Палада":

    Кремълските тролове ще отговорят толкова бързо, колкото Путлер превзема Украйна!

    13:43 09.09.2026

  • 6 браво

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Атина Палада":

    Затварят си очите но такива като вас за толкоз кьорави че не виждате пред носа си какво се случва!

    За избитите хиляди деца, журналисти лекари старци болни и други за геноцида даже помагаха с упорката, че имяри права да се защитават терористите окупирали чужда земя!

    Да правилно откраднал си зимята на хората и на същата земя имали право да се защитават като трепат наред. Но хората в тези държави почнаха да се надигат и малко от малко продажниците слуги на тези терористи почнаха ей така за пред пуликата да лаят за да не загубят власта която имат. Вие просто сте глупаци ако нямата изгода от цялата работи и просто сте маняци и фенове на тез терористи.

    13:47 09.09.2026