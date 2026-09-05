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Словакия привика руския посланик заради удара по централата на СБУ в Киев
  Тема: Украйна

Словакия привика руския посланик заради удара по централата на СБУ в Киев

5 Септември, 2026 06:31, обновена 5 Септември, 2026 06:35 633 8

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  • консулство

Братислава осъди остро атаката с дрон в близост до нейното консулство

Словакия привика руския посланик заради удара по централата на СБУ в Киев - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Словакия официално обяви, че привиква посланика на Руската федерация, за да поиска официално обяснение за руски удар с безпилотен апарат в украинската столица. Инцидентът е възникнал в непосредствена близост до консулския отдел на словашкото посолство в Киев.

Министърът на външните и европейските въпроси на Словакия Юрай Бланар потвърди решението си чрез официално изявление в социалните мрежи. Дипломат номер едно на Братислава посочи, че макар сградата на консулството в момента да работи с ограничен режим и по време на атаката в нея да е нямало служители, самата близост на взрива представлява сериозен риск за дипломатическата мисия. „Разпоредих посланикът на Руската република в Словакия да бъде извикан за обяснения“, категоричен бе Бланар.

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Според данни на украински медии и изявления на президента Володимир Зеленски, целта на руската атака е била централната сграда на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) на улица „Владимирска“, разположена срещу Софийския събор и в съседство със словашкото консулство. Ударът е нанесен с реактивен дрон, който е предизвикал пожар в района.

Словашкото външно министерство отправи ясен апел към Москва да се въздържа от военни действия, които застрашават живота и сигурността на цивилните граждани и дипломатическия корпус в Киев. В същото време Бланар призова и двете страни в конфликта да избягват по-нататъшна ескалация, за да не се задълбочава напрежението. Реакцията на Братислава се определя от анализаторите като необичайно твърда на фона на досегашната умерена реторика на правителството на Роберт Фицо по отношение на войната в Украйна.


Словакия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сорос

    8 16 Отговор
    Заповядах на малкия Путулер да не ескалира и да не цели сгратегически обекти

    Коментиран от #3, #6

    06:39 05.09.2026

  • 2 име

    10 7 Отговор
    Киевската хунта продължава да се самоизбива. След като СБУ убиха агент на ГУР, ГУР атакува в петък офиса на СБУ. СБУ са верни на наркомана зеленски, а ГУР на наркомана буданов. В петък руснаците денацифицираха само и едниствено източен Киев. Атаката срещу офиса на СБУ не е дело на руснаците. За толкова години руснаците не са атакували нито една правителствена централа. Атаката е предупреждение от ГУР към СБУ.

    06:44 05.09.2026

  • 3 козяк, лапай банана

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "Сорос":

    И не се взимай насериозно!

    Коментиран от #7

    06:47 05.09.2026

  • 4 Маринов

    7 0 Отговор
    Това е сигнал за дипломатите, че трябва да се изнасят от Киев. Мисля, че Москва закъснява с призив дипломатическият корпус в Киев да се евакуира, в Лвов навярно, където беше евакуацията на правителството през 2922 г.
    Това е и показателно, че киевското небе е открито, щом и дронове атакуват успешно. И прецизно. Четете между редовете.

    06:47 05.09.2026

  • 5 Град Козлодуй

    6 0 Отговор
    Бииий да те уважават! Вой на хиените!

    06:49 05.09.2026

  • 6 Ми що тъй

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сорос":

    Толкова рано ти е станала бубата? Я си поиграй с нея и заспиване!

    06:51 05.09.2026

  • 7 Сорос

    0 3 Отговор

    До коментар #3 от "козяк, лапай банана":

    Собре пр дл як

    06:53 05.09.2026

  • 8 Зеленото

    1 0 Отговор
    Да даде обяснение , защо специалните му служби говорят на руски , явно са прекалили със стрелбата и са ударили някоя сграда , ама да не я мислят наркоманите тя е руска , а те нали не искат нищо руско .

    06:53 05.09.2026

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