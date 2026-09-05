Словакия привика руския посланик заради удара по централата на СБУ в Киев

Словакия официално обяви, че привиква посланика на Руската федерация, за да поиска официално обяснение за руски удар с безпилотен апарат в украинската столица. Инцидентът е възникнал в непосредствена близост до консулския отдел на словашкото посолство в Киев.

Министърът на външните и европейските въпроси на Словакия Юрай Бланар потвърди решението си чрез официално изявление в социалните мрежи. Дипломат номер едно на Братислава посочи, че макар сградата на консулството в момента да работи с ограничен режим и по време на атаката в нея да е нямало служители, самата близост на взрива представлява сериозен риск за дипломатическата мисия. „Разпоредих посланикът на Руската република в Словакия да бъде извикан за обяснения“, категоричен бе Бланар.

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Според данни на украински медии и изявления на президента Володимир Зеленски, целта на руската атака е била централната сграда на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) на улица „Владимирска“, разположена срещу Софийския събор и в съседство със словашкото консулство. Ударът е нанесен с реактивен дрон, който е предизвикал пожар в района.

Словашкото външно министерство отправи ясен апел към Москва да се въздържа от военни действия, които застрашават живота и сигурността на цивилните граждани и дипломатическия корпус в Киев. В същото време Бланар призова и двете страни в конфликта да избягват по-нататъшна ескалация, за да не се задълбочава напрежението. Реакцията на Братислава се определя от анализаторите като необичайно твърда на фона на досегашната умерена реторика на правителството на Роберт Фицо по отношение на войната в Украйна.