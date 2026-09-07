Русия затваря консулството на Германия в Санкт Петербург и Гьоте институт

Руското Министерство на външните работи обяви официално, че Русия затваря германското консулство в Санкт Петербург и прекратява дейността на всички клонове на културния институт „Гьоте“ в рамките на Руската федерация. Решението представлява сериозен дипломатически удар и е директен отговор на действията на Берлин спрямо руски представителства в Германия.
Срокове за прекратяване на дейността
Според официалното съобщение на руското външно ведомство, цитирано от световните агенции, Москва официално оттегля съгласието си за функционирането на Германското генерално консулство в Санкт Петербург. Дипломатическата мисия трябва изцяло да прекрати своята дейност не по-късно от 18 септември 2026 г., като целият консулски персонал е задължен да напусне пределите на страната до същата дата.
Паралелно с това германските културни центрове, носещи името на Гьоте в Руската федерация (в градовете Москва, Санкт Петербург и Екатеринбург), също са принудени да затворят врати. Командированият германски персонал в институтите има краен срок за напускане на Русия до 13 септември 2026 г.
Ескалация на напрежението между Берлин и Москва
Официалните дипломатически ноти са били връчени днес на временно управляващия посолството на Германия в Москва. Руската страна определя мерките като огледален отговор на „неприятелските действия“ от страна на германските власти.
Припомняме, че в началото на септември Германия наложи санкции срещу Москва и разпореди закриването на руското генерално консулство в Бон, както и на Руския дом за наука и култура в Берлин. Причината за германските рестрикции беше разследване на инцидент с дрон на летището Лайпциг/Хале, за който Берлин директно обвини руските разузнавателни служби. Руското външно министерство отхвърли тези твърдения, наричайки ги „абсурдно изфабрикуване“, и прехвърли цялата отговорност за последствията върху правителството на Германия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #11
18:04 07.09.2026
2 Пустиня(к)
18:04 07.09.2026
3 Ядосан
18:04 07.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Овчар
18:05 07.09.2026
6 !!!?
Коментиран от #8, #30
18:06 07.09.2026
7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #10, #16, #27, #31
18:07 07.09.2026
8 Овчар
До коментар #6 от "!!!?":Крайно време е плужека Соломон Паси да бъде разследван и съден за престъпления срещу България.!
18:09 07.09.2026
9 Да затвори
18:12 07.09.2026
10 тлвсе турци са минавали през прабабати
До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Това между другото!
Коментиран от #26
18:13 07.09.2026
11 що бе
До коментар #1 от "Гост":Още безработни в Германия.
18:14 07.09.2026
12 Кога
18:14 07.09.2026
13 Бива ли така с анти-семитизъм??
18:15 07.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Хайо
До коментар #4 от "хаха":Я провери на кое място е русия по алкохол и алкохолизъм и на кое България .Ще се чудиш да видиш България доста преди Русия ,а само Москва е два пъти по голяма от България .
18:17 07.09.2026
16 Смотльо,
До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":И Испания се управлява от французин ,е й ? Борбона не е испанец ,но къде е Испания ,къде е България .
Коментиран от #18
18:18 07.09.2026
17 Абе
18:19 07.09.2026
18 Цял свят
До коментар #16 от "Смотльо,":се управлява от куборгите!
18:20 07.09.2026
19 Стоянчо Пуканката
18:21 07.09.2026
20 аааа
ва ааааааааааа тенки
18:25 07.09.2026
21 Сократ
Много правилен ход!
18:26 07.09.2026
22 Захарова
Коментиран от #28
18:27 07.09.2026
23 Братята руси
18:29 07.09.2026
24 ИМПЕРИАЛИСТ
18:34 07.09.2026
25 Гай Турий
18:34 07.09.2026
26 ГУМЕН КРАДЕВ
До коментар #10 от "тлвсе турци са минавали през прабабати":А на тебе през дядо ти !
18:35 07.09.2026
27 Рублевка
До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Необходимото и достатъчно условие е било приемане на православието, руско име и изучаване на руски език. Бедните германски благородници и благороднички се съгласявали.
18:37 07.09.2026
28 Урсулата
До коментар #22 от "Захарова":Ние ще си приберем всички ъретополови в Европа .За теб сме определи специално място .
18:53 07.09.2026
29 ОТНОВО ШАМАРИ
18:54 07.09.2026
30 Мутата
До коментар #6 от "!!!?":Кройно време е някой, да ти отвори подопашните бузи и да те изпраска в десятката
18:55 07.09.2026
31 Голям експерт съм
До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Всеки немец в Русия става руснак.
18:57 07.09.2026