Русия затваря консулството на Германия в Санкт Петербург и Гьоте институт

Руското Министерство на външните работи обяви официално, че Русия затваря германското консулство в Санкт Петербург и прекратява дейността на всички клонове на културния институт „Гьоте“ в рамките на Руската федерация. Решението представлява сериозен дипломатически удар и е директен отговор на действията на Берлин спрямо руски представителства в Германия.

Срокове за прекратяване на дейността

Според официалното съобщение на руското външно ведомство, цитирано от световните агенции, Москва официално оттегля съгласието си за функционирането на Германското генерално консулство в Санкт Петербург. Дипломатическата мисия трябва изцяло да прекрати своята дейност не по-късно от 18 септември 2026 г., като целият консулски персонал е задължен да напусне пределите на страната до същата дата.

Паралелно с това германските културни центрове, носещи името на Гьоте в Руската федерация (в градовете Москва, Санкт Петербург и Екатеринбург), също са принудени да затворят врати. Командированият германски персонал в институтите има краен срок за напускане на Русия до 13 септември 2026 г.

Ескалация на напрежението между Берлин и Москва

Официалните дипломатически ноти са били връчени днес на временно управляващия посолството на Германия в Москва. Руската страна определя мерките като огледален отговор на „неприятелските действия“ от страна на германските власти.

Припомняме, че в началото на септември Германия наложи санкции срещу Москва и разпореди закриването на руското генерално консулство в Бон, както и на Руския дом за наука и култура в Берлин. Причината за германските рестрикции беше разследване на инцидент с дрон на летището Лайпциг/Хале, за който Берлин директно обвини руските разузнавателни служби. Руското външно министерство отхвърли тези твърдения, наричайки ги „абсурдно изфабрикуване“, и прехвърли цялата отговорност за последствията върху правителството на Германия.