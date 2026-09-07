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Русия затваря консулството на Германия в Санкт Петербург и Гьоте институт

Русия затваря консулството на Германия в Санкт Петербург и Гьоте институт

7 Септември, 2026 17:56, обновена 7 Септември, 2026 18:01 1 102 31

  • русия-
  • германия-
  • консулство-
  • гьоте институт-
  • мерки-
  • напрежение

Москва прекратява културната дейност на Берлин в страната

Русия затваря консулството на Германия в Санкт Петербург и Гьоте институт - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руското Министерство на външните работи обяви официално, че Русия затваря германското консулство в Санкт Петербург и прекратява дейността на всички клонове на културния институт „Гьоте“ в рамките на Руската федерация. Решението представлява сериозен дипломатически удар и е директен отговор на действията на Берлин спрямо руски представителства в Германия.

Срокове за прекратяване на дейността

Според официалното съобщение на руското външно ведомство, цитирано от световните агенции, Москва официално оттегля съгласието си за функционирането на Германското генерално консулство в Санкт Петербург. Дипломатическата мисия трябва изцяло да прекрати своята дейност не по-късно от 18 септември 2026 г., като целият консулски персонал е задължен да напусне пределите на страната до същата дата.

Паралелно с това германските културни центрове, носещи името на Гьоте в Руската федерация (в градовете Москва, Санкт Петербург и Екатеринбург), също са принудени да затворят врати. Командированият германски персонал в институтите има краен срок за напускане на Русия до 13 септември 2026 г.

Ескалация на напрежението между Берлин и Москва

Официалните дипломатически ноти са били връчени днес на временно управляващия посолството на Германия в Москва. Руската страна определя мерките като огледален отговор на „неприятелските действия“ от страна на германските власти.

Припомняме, че в началото на септември Германия наложи санкции срещу Москва и разпореди закриването на руското генерално консулство в Бон, както и на Руския дом за наука и култура в Берлин. Причината за германските рестрикции беше разследване на инцидент с дрон на летището Лайпциг/Хале, за който Берлин директно обвини руските разузнавателни служби. Руското външно министерство отхвърли тези твърдения, наричайки ги „абсурдно изфабрикуване“, и прехвърли цялата отговорност за последствията върху правителството на Германия.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    12 10 Отговор
    Танту за кукуригу! Жалко!

    Коментиран от #11

    18:04 07.09.2026

  • 2 Пустиня(к)

    16 10 Отговор
    Глей ги па тия, как мое да немат укропарцал да са вее тама, немското знаме ми турили, молим ти са.

    18:04 07.09.2026

  • 3 Ядосан

    16 7 Отговор
    Оня боклук софиянецът последен къде е да го турс на женка му?

    18:04 07.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Овчар

    28 11 Отговор
    Персона нон грата за фашистите ма Мерц..! Следва зима и нахлуване на гладни и болни украински заблудени овце в ЕС..! Такъв е живота..

    18:05 07.09.2026

  • 6 !!!?

    10 39 Отговор
    Крайно време е Радев да затвори руския център за пропаганда и вербовка на Митрофанова в София...!!!?

    Коментиран от #8, #30

    18:06 07.09.2026

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    10 18 Отговор
    между другото до революцията всичките им царе са били немци! когато една държава се управлява от руски бакшиш ,се очаква рев по грузинеца за Магучая

    Коментиран от #10, #16, #27, #31

    18:07 07.09.2026

  • 8 Овчар

    33 5 Отговор

    До коментар #6 от "!!!?":

    Крайно време е плужека Соломон Паси да бъде разследван и съден за престъпления срещу България.!

    18:09 07.09.2026

  • 9 Да затвори

    3 16 Отговор
    и посолството в Сифия ,и Камчия!

    18:12 07.09.2026

  • 10 тлвсе турци са минавали през прабабати

    9 7 Отговор

    До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Това между другото!

    Коментиран от #26

    18:13 07.09.2026

  • 11 що бе

    10 5 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Още безработни в Германия.

    18:14 07.09.2026

  • 12 Кога

    1 2 Отговор
    ще си приберат 50000 пенсионери?

    18:14 07.09.2026

  • 13 Бива ли така с анти-семитизъм??

    9 4 Отговор
    Защо затварят това еврейско послство на оеия световен ред?

    18:15 07.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Хайо

    20 4 Отговор

    До коментар #4 от "хаха":

    Я провери на кое място е русия по алкохол и алкохолизъм и на кое България .Ще се чудиш да видиш България доста преди Русия ,а само Москва е два пъти по голяма от България .

    18:17 07.09.2026

  • 16 Смотльо,

    11 1 Отговор

    До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    И Испания се управлява от французин ,е й ? Борбона не е испанец ,но къде е Испания ,къде е България .

    Коментиран от #18

    18:18 07.09.2026

  • 17 Абе

    3 5 Отговор
    направо да се изолира напълно от гнилия запад!

    18:19 07.09.2026

  • 18 Цял свят

    2 5 Отговор

    До коментар #16 от "Смотльо,":

    се управлява от куборгите!

    18:20 07.09.2026

  • 19 Стоянчо Пуканката

    20 7 Отговор
    Западналите алемани никога, ама никога вече няма да видят и грам аванта от Кремъл. От сега нататък за всеки един литър петрол и куб.м. газ швабите ще си плащат като попове на Русия. И ще трябва да се молят да ги допуснат до сергията, че кандидат-купувачи за необятните руски ресурси с лопата да ги ринеш. А бяха в толкова облагодетелствена позиция, но..., както е казал великият и премъдър български народ- хитрата сврака с двата крака...

    18:21 07.09.2026

  • 20 аааа

    2 3 Отговор
    Затвориха преди да са ги изритали тотално :)))))
    ва ааааааааааа тенки

    18:25 07.09.2026

  • 21 Сократ

    8 4 Отговор
    Браво на Русия.
    Много правилен ход!

    18:26 07.09.2026

  • 22 Захарова

    3 9 Отговор
    Ще си приберем русофилите от България и ще предизвикаме недостиг на общи работници!

    Коментиран от #28

    18:27 07.09.2026

  • 23 Братята руси

    6 1 Отговор
    защо се охарчват за посолства във фашисткия запад?

    18:29 07.09.2026

  • 24 ИМПЕРИАЛИСТ

    2 7 Отговор
    Русия сама си нанася вреди, като хванат в капана плъх който си прегризва краката.

    18:34 07.09.2026

  • 25 Гай Турий

    5 2 Отговор
    Дойче говеден начело с американското мекере мерце ще вкарат Германия в капан. Ще страдат не само те, а цяла Юръба, командвана от подбрани от сатаните кокошки като майналайнята и тем подобни тъпи рютета и кощи.

    18:34 07.09.2026

  • 26 ГУМЕН КРАДЕВ

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "тлвсе турци са минавали през прабабати":

    А на тебе през дядо ти !

    18:35 07.09.2026

  • 27 Рублевка

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Необходимото и достатъчно условие е било приемане на православието, руско име и изучаване на руски език. Бедните германски благородници и благороднички се съгласявали.

    18:37 07.09.2026

  • 28 Урсулата

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Захарова":

    Ние ще си приберем всички ъретополови в Европа .За теб сме определи специално място .

    18:53 07.09.2026

  • 29 ОТНОВО ШАМАРИ

    0 0 Отговор
    За урсулите.

    18:54 07.09.2026

  • 30 Мутата

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "!!!?":

    Кройно време е някой, да ти отвори подопашните бузи и да те изпраска в десятката

    18:55 07.09.2026

  • 31 Голям експерт съм

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Всеки немец в Русия става руснак.

    18:57 07.09.2026

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