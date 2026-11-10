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Ирак отвори отново граничния пункт Чазабех с Иран
  Тема: Иранската криза

Ирак отвори отново граничния пункт Чазабех с Иран

10 Ноември, 2026 15:05 488 0

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  • търговия

През пункта отново преминават пътници и търговски стоки след около триседмично прекъсване. Друг пункт по границата ще бъде временно затворен за поддръжка

Ирак отвори отново граничния пункт Чазабех с Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ирак възобнови работата на граничния пункт Шиб, свързан с иранския пункт Чазабех, след около триседмично прекъсване. От 8:00 часа местно време през съоръжението отново се пропускат пътници и търговски стоки.

Решението беше обявено от ръководителя на иракската Агенция за граничните пунктове Омар ал-Уайли. Той заяви, че са приключили техническите изисквания и необходимите процедури за възобновяване на работата. По думите му са създадени условия за „безпрепятствено движение на пътници и стоки“, което трябва да улесни търговския обмен между двете държави.

Пунктът беше затворен за около три седмици

Шиб се намира в провинция Мейсан в югоизточната част на Ирак, а от иранската страна на границата пунктът е известен като Чазабех и се намира в провинция Хузестан. Трасето е важен маршрут за пътуванията и търговията между двете страни.

Затварянето на пункта беше обяснено от иракските власти с необходимостта от техническа и логистична подготовка. Според данни, цитирани от Анадолската агенция, търговията с Иран е продължила и през други гранични пунктове по време на прекъсването.

Мандали ще бъде затворен от 13 ноември

Иракската Агенция за граничните пунктове съобщи и за временно спиране на работата на пункта Мандали, който е свързан с иранския Сумар. Затварянето ще започне в 8:00 часа местно време на 13 ноември.

Предвидени са технически дейности, поддръжка и подготовка на съоръжението преди дъждовния сезон. Властите посочват, че сезонните метеорологични условия могат да затруднят движението на превозни средства в района. Засега не е обявена дата за повторното отваряне на Мандали.

Решението за възобновяване на Шиб идва на фона на разговори между Багдад и Вашингтон за режима на работа на граничните пунктове с Иран. Ройтерс съобщи, че иракският външен министър Фуад Хюсеин е заявил, че САЩ са поискали от Ирак да затвори всички пунктове с Иран с изключение на два, като е предупредил за възможни икономически последици. Иракските власти обаче обвързват повторното отваряне на Шиб с приключването на техническите процедури.

Източници: irna.com, aa.com.tr, arabnews.com


Ирак
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