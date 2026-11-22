Вписването на българите в конституцията на Северна Македония е вътрешен въпрос, а Албания няма да спира европейския път на страната. Това заяви албанският премиер Еди Рама в разговор с премиера на Северна Македония Християн Мицкоски.

„Македонската страна с право се съмнява дали няма да има още едно вето, ако направи тази стъпка и добави българите в конституцията. Но, от друга страна, Северна Македония трябва да изпълни това условие, за да влезе в ЕС“, каза Рама. Той уточни, че това е негово предположение, но подчерта, че нито той, нито Албания ще спират пътя на страната към Европейския съюз.

Рама: Скопие трябва само да реши как да постъпи

Албанският премиер заяви, че не би си позволил да казва на правителството или на гражданите на Северна Македония какво трябва да направят. Коментарът му беше свързан с по-ранно негово изказване пред Българската национална телевизия, в което той подкрепи промените в конституцията.

„Това са вътрешни въпроси на една държава. Ние, разбира се, сме наясно с действителността, не я пренебрегваме и също така сме готови да работим заедно и винаги предлагаме решения за преодоляване на това предизвикателство“, каза Мицкоски.

Той допълни, че е уверен как Северна Македония и Албания „един ден ще седнат на една маса в Брюксел и ще бъдат част от Европейския съюз“.

Нова система на границата между двете държави

Рама беше на посещение в Северна Македония за въвеждането на системата One Stop Shop на граничния пункт Кяфасан. При нея преминаването ще се извършва с едно спиране, една проверка и едно регистриране.

Двамата премиери определиха системата като стъпка към по-бързо преминаване през един от най-натоварените пунктове между двете държави и към по-тясно сътрудничество по пътя към ЕС. Мицкоски заяви, че очаква моделът да бъде въведен и на други гранични пунктове с Албания, което според него ще укрепи връзките между хората и ще подпомогне туризма.

Източници: bta.bg, 360stepeni.mk, racin.mk