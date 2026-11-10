Интерпол арестува 262 заподозрени за каналджийство

Интерпол съобщи за ареста на 262 заподозрени при международна операция срещу мрежи за каналджийство по маршрутите през Средиземно море и Атлантическия океан край Западна Африка. Акцията Communis Maris е проведена между 5 и 8 октомври с участието на служби от 16 държави.

При операцията са установени 41 организирани престъпни групи, а в засегнатите страни са започнати 434 нови разследвания. От арестуваните 221 са заподозрени в каналджийство, 16 – в трафик на хора, а 25 – в други престъпления, включително изработване и използване на фалшиви документи.

Според Интерпол са идентифицирани 109 потенциални жертви на трафик на хора, а службите са засекли 1715 мигранти в незаконно пребиваване или движение. В акцията са участвали 7660 служители, които са проверили повече от 378 000 души. Направени са и 210 594 справки в базите данни на международната полицейска организация.

Прихванати са лодки с десетки пътници

Край южното крайбрежие на Мароко властите са спрели лодка със 70 души, сред които 30 непълнолетни. По данни на Интерпол те са били в морето в продължение на шест дни.

В друг случай сенегалските власти са подали сигнал за лодка, напуснала териториалните води на страната. На следващия ден тя е прихваната край Мавритания. На борда на дървената лодка е имало 80 пътници, включително две деца, а трима предполагаеми организатори са арестувани.

В Либия са спасени 34 потенциални жертви на трафик на хора. Там са задържани трима души по подозрения за участие в организирана престъпна група, свързана с трафик на хора, каналджийство и изнудване.

Проверки за фалшиви документи и пране на пари

Разследвания са извършвани не само по морските маршрути. В Кипър и Гърция са арестувани хора при опити за използване на фалшиви документи за самоличност. В Мароко е задържан заподозрян за снабдяване с фалшиви паспорти и набиране на хора за незаконна миграция.

Във Франция полицията е арестувала шестима души по подозрения за пране на пари, улесняване на незаконна миграция и настаняване на уязвим човек в условия, несъвместими с човешкото достойнство.

„Трафикантите експлоатират уязвими хора, често ги подлагат на насилие, изнудване и трафик на хора, а с претоварените и негодни за плаване плавателни съдове застрашават живота им“, заяви Дейвид Каунтър, директор на звеното за организирана и нововъзникваща престъпност в Интерпол.

Операцията е координирана от Интерпол с оперативната подкрепа на Европол, Фронтекс, Африпол, Международната организация по миграция и Службата на ООН по наркотиците и престъпността. Интерпол посочва, че събраните данни и новите разследвания могат да доведат до допълнителни арести през следващите седмици и месеци.

Източници: efe.com, noticias.uol.com.br, focus-news.net