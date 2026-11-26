Войната в Украйна не трябва и не може да се разпространява в Средиземноморието, заяви италианският премиер Джорджа Мелони в Брюксел. Тя говори в кулоарите на срещата на върха на европейските лидери, след като Украйна обяви, че на 22 ноември е поразила с дронове руски кораби в Бенгази, Либия.

„Вярвам, че трябва да бъдем много ясни по този въпрос с нашите украински приятели, както и с нашите партньори“, каза Мелони. Тя добави, че Италия ще продължи да прави всичко по силите си, за да помага на Украйна да се защитава.

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Предупреждението на Мелони последва сходни изявления на италианския вицепремиер и външен министър Антонио Таяни и на вицепремиера Матео Салвини. По-рано тази седмица Таяни е разговарял по телефона с украинския външен министър Андрий Сибига и е изразил безпокойството на Италия от военната операция на Киев в Средиземно море.

По време на разговора Таяни е подчертал необходимостта от зачитане на суверенитета на Либия и е заявил, че войната в Украйна не трябва да се разширява. Междувременно италианското правителство обсъжда засилване на мерките за сигурност за около 200 италиански военнослужещи, участващи в мисията Миасит и разположени между Триполи и Мисрата.

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В Брюксел италианският премиер коментира и преговорите за дългосрочния бюджет на Европейския съюз за периода 2028-2034 г. По думите ѝ лидерите са „на светлинни години“ от постигането на съгласие.

„Италия е тук, за да каже „Не“ на предложението на масата за преговори на срещата на върха“, заяви Мелони.

Преди заседанието тя съпредседателства с румънския президент Никушор Дан новия формат „Приятели на кохезията“. Италия настоява да бъде спряно постепенното намаляване на средствата за Общата селскостопанска политика и кохезионната политика, които според Рим са важни за растежа, конкурентоспособността и икономическото и социалното сближаване.

Дългосрочната финансова рамка, която обсъждат европейските лидери, е за близо 2 трилиона евро за седемгодишния период. В дневния ред е и финансирането на Украйна през 2027 г., включително предложение за допълнителна подкрепа до 45 милиарда евро.

Източници: bta.bg, ansa.it