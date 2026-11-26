Кремъл обвини Украйна, че се опитва да разшири войната към Средиземно и Балтийско море, след като украински морски дронове атакуваха руски плавателни съдове в Либия и край Финландия. Москва определи действията като опасни и предупреди, че те могат да засегнат крайбрежни държави и НАТО.

„Никой не иска конфликтът да се разпространява географски, но тези действия на киевския режим са потенциално много опасни“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. По думите му Русия наблюдава „терористична активност“ на Украйна в Средиземно и Балтийско море.

Коментарът беше направен след съвместно изявление на президента на САЩ Доналд Тръмп и генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Двамата призоваха Русия да не предприема действия, които разширяват пълномащабната война в Украйна, започнала през 2022 г. Изявлението беше публикувано след срещата им във Флорида и прозвуча като предупреждение към Москва за евентуалния ѝ отговор на украински удари по руски интереси извън фронта.

Атаката в либийското пристанище

В неделя украински морски дронове удариха руска корвета, намираща се в пристанището на Бенгази. Според украинския президент Володимир Зеленски корабът е бил потопен. Либийската национална армия, която контролира източната част на страната и поддържа тесни отношения с Русия, съобщи, че при атаката са загинали двама нейни военноморски офицери. Най-малко 10 души, сред които либийски и руски граждани, са били ранени.

Либийската национална армия заяви, че ще предприеме ответни действия „в подходящия момент, на подходящото място и с подходящите средства“. Според Асошиейтед прес украински представители са заявили, че операцията не е била насочена срещу либийци. Ударът е извършен на около 2400 километра от фронтовата линия в Украйна.

Напрежение и в Балтийско море

Ден преди атаката в Бенгази руски товарен кораб, свързван с военната логистика на Москва, беше ударен с дрон в района на Финския залив. Корабът „Спарта II“ е пътувал към руския ексклав Калининград, когато на борда му е избухнал пожар. Плавателният съд е бил отведен от руски спасителен кораб, след като е навлязъл във финландски териториални води.

Украйна не е поела официално отговорност за удара край Финландия, но финландски военен представител заяви, че е вероятно зад него да стои Киев. Русия определи атаката като ескалация на напрежението в международни води.

Либийските власти осъдиха удара в Бенгази. Италия заяви, че е неправилно да бъдат атакувани руски кораби в либийски води, а Норвегия призова Украйна към предпазливост при операции в Балтийско море и към запазване на стабилността в региона.

Източници: reuters.com, investing.com, apnews.com