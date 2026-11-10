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Азербайджан ускорява развитието на електрическите мрежи
  Тема: Енергийна трансформация

Азербайджан ускорява развитието на електрическите мрежи

10 Ноември, 2026 16:55 493 0

  • азербайджан-
  • електроенергия-
  • електропреносни мрежи-
  • зелена енергия-
  • енергийни коридори

Енергийният министър Парвиз Шахбазов настоява за нови мощности и междусистемни връзки, които да свържат страната с Турция, Централна Азия и Европа

Азербайджан ускорява развитието на електрическите мрежи - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Азербайджан трябва едновременно да развива производството на електроенергия и електропреносните мрежи, за да се превърне в свързващо звено между Каспийския регион, Турция и европейските пазари. Това заяви министърът на енергетиката Парвиз Шахбазов при обсъждането на енергийното сътрудничество с Турция.

„Обсъждаме не само производството на електроенергия, но и междусистемните връзки. Искаме да свържем обширен регион, Евразия, чрез Азербайджан и Турция“, каза Шахбазов пред Trend. По думите му електрификацията, цифровизацията и развитието на изкуствения интелект ще увеличат потребността от електроенергия и ще изискват нова инфраструктура.

Проекти към Турция и Европа

Сред обсъжданите инициативи е електрическата връзка между Нахичеван и Турция. Разглежда се и проект за свързване на електропреносните системи на Азербайджан, Грузия, Турция и България, както и изграждането на нови междусистемни връзки през Черно море.

Шахбазов посочи, че тези проекти трябва да позволят преноса на електроенергия на големи разстояния, включително на ток от възобновяеми източници. Паралелно с това Баку обсъжда енергийни връзки с Казахстан и Узбекистан в рамките на планираните зелени коридори.

Азербайджан развива около 8 гигавата слънчеви и вятърни проекти. До края на 2027 г. се предвижда към националната електрическа мрежа да бъдат интегрирани около 2 гигавата нови мощности, което според енергийния министър би намалило годишните емисии с приблизително 2,4 милиона тона.

Мрежата трябва да поеме новите мощности

Плановете включват укрепване на електрическите мрежи, внедряване на системи за съхранение на енергия и повишаване на гъвкавостта на системата. Производството на вятърна енергия в Азербайджан се очаква да нарасне приблизително шест пъти до края на 2026 г., а това на слънчева енергия – с повече от 26 процента.

Техническо-икономическото проучване на коридора Каспийско море–Черно море–Европа е потвърдило възможността за реализация на проекта с общ планиран капацитет от 3900 мегавата. Първият му етап, както и връзката за зелена енергия Централна Азия–Азербайджан, се очаква да започнат работа от 2032 г.

Развитието на мрежата вече е предмет и на отделно проучване с Китай. През септември Шахбазов обсъди с China Energy International Group напредъка по анализа на електропреносната система на Азербайджан. На срещата са разгледани и изграждането на слънчева електроцентрала с мощност 160 мегавата, както и бъдещи проекти за офшорна вятърна енергия в Каспийско море.

Така новите електроцентрали и преносните връзки се планират като единна система – с цел произведената енергия да бъде не само използвана в Азербайджан, но и пренасяна към съседни държави и европейските пазари.

Източници: trend.az, special.azertag.az


Азербайджан
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