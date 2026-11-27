Украйна е прекратила изцяло износа на електроенергия след руската атака на 20 ноември, докато вносът от Европа рязко се е увеличил. На 21 ноември страната е внесла 19,6 хил. МВтч електроенергия – около 3,5 пъти повече спрямо предходния ден. В същото време износът е спаднал от 7,3 хил. МВтч до 0,8 хил. МВтч, а на 22 ноември е спрял напълно.

Данните са представени в ноемврийския икономически обзор на Центъра за икономическа стратегия и са базирани на Energy Map. Според посочените стойности вносът е намалял до 15,4 хил. МВтч на 24 ноември, до 10,3 хил. МВтч на 25 ноември и до 7 хил. МВтч на 26 ноември. Най-големият доставчик е Унгария.

Повредите по мрежата ограничават преноса

От септември Русия е нанесла над 1000 удара по украинската енергийна инфраструктура. Наред с производствени мощности са били атакувани високоволтови подстанции и преносни съоръжения, чрез които електроенергията достига до потребителите.

„Именно повредите по магистралните мрежи обясняват защо Украйна продължаваше да изнася електроенергия дори при продължителни прекъсвания – излишъкът в едни региони не можеше да компенсира недостига в други“, посочва Центърът за икономическа стратегия.

След атаката на 20 ноември украинските атомни електроцентрали са били принудени да намалят производството си, тъй като не са могли да предадат произведената електроенергия към потребителите. Това е довело до рязко увеличаване на необходимостта от внос и до прекратяване на износа.

Вносът вече надвишава износа

За седмицата от 16 до 22 ноември Украйна е внесла 63,8 хил. МВтч електроенергия – със 111,9% повече спрямо предходната седмица. Износът за същия период е бил 36,1 хил. МВтч, което е направило страната нетен вносител на електроенергия.

Според Energy Map 48,5% от седмичния внос е дошъл от Унгария, 25,4% от Румъния и 19,8% от Словакия. По-малки количества са доставили Полша и Молдова. На 21 ноември е отчетен най-високият дневен внос от средата на юни.

Промяната идва след период, в който Украйна отново продаваше електроенергия на съседни държави. Между 2 и 8 ноември износът е нараснал с 40,5% на седмична база до 61,4 хил. МВтч, а през октомври страната е останала нетен износител.

Необходими са още средства за възстановяване

През октомври Фондът за подкрепа на енергетиката на Украйна е подписал договори за доставка на оборудване на стойност 200 млн. евро. Въпреки че през 2026 г. фондът е получил почти 800 млн. евро от донори, според Центъра за икономическа стратегия не достигат още около 450 млн. евро.

Оценката за недостига е направена преди последната вълна от руски атаки в края на ноември, което означава, че нуждите от оборудване и възстановяване могат да се увеличат.

Източници: epravda.com.ua, dixigroup.org, energy-map.info