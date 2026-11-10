Папа Лъв XIV събра 650 000 души на меса в Кордоба

Около 650 000 души присъстваха на месата на открито, отслужена от папа Лъв XIV в Кордоба, втория по големина град в Аржентина. Оценката за броя на вярващите е посочена от Асошиейтед прес и Ройтерс.
Литургията се състоя на територията на Военното авиационно училище и аржентинската самолетостроителна фабрика. Поклонници пристигнаха от различни части на страната, включително от северните провинции и Патагония. Според Асошиейтед прес някои от тях са изминали около 2000 километра, за да видят папата.
Призив да следват примера на светците
В проповедта си Лъв XIV определи Кордоба като „земя на светци“ и посочи духовници и миряни, свързани с историята на региона. Сред тях са свети Хосе Габриел дел Росарио Брочеро, известен като „свещеника гаучо“, и Мама Антула, която през 2024 г. стана първата аржентинска жена, обявена за светица. И двамата са канонизирани от аржентинския папа Франциск.
Папата призова вярващите да превърнат вярата си в личен пример и да я споделят в семейството, училището, работата и обществото.
Втора голяма проява в Аржентина
Посещението в Кордоба се състоя ден след най-масовата публична проява от началото на понтификата на Лъв XIV. Около 2,5 милиона души присъстваха на месата му в Буенос Айрес, според оценките, цитирани от Асошиейтед прес и Ройтерс.
Кордоба е избрана за спирка от обиколката заради централното си местоположение, което улеснява достъпа на поклонници от съседните провинции. Това е първата папска визита в Аржентина от посещението на Йоан Павел II през 1987 г.
След месата Лъв XIV изненада множеството с кратка поява на балкона на архиепископската резиденция в центъра на града. От същото място Йоан Павел II поздрави жителите на Кордоба преди близо четири десетилетия.„Заедно можем всичко“, заяви папата пред събралите се хора.
Лъв XIV продължава 12-дневната си обиколка в Уругвай, Аржентина и Перу.
Източници: apnews.com, gvwire.com, es.aleteia.org
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Кина
23:51 10.11.2026
3 Соваж бейби
.Льо Бон посочва три основни метода, чрез които водачите управляват тълпите -Утвърждаване лаконични, ясни твърдения, лишени от разсъждения и доказателства.Повторение -постоянно повтаряне на тези твърдения, за да се запечатат в подсъзнанието. И психическата зараза, при която емоциите и идеите се разпространяват светкавично сред тълпата.
23:55 10.11.2026