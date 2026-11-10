Папа Лъв XIV събра 650 000 души на меса в Кордоба

Около 650 000 души присъстваха на месата на открито, отслужена от папа Лъв XIV в Кордоба, втория по големина град в Аржентина. Оценката за броя на вярващите е посочена от Асошиейтед прес и Ройтерс.

Литургията се състоя на територията на Военното авиационно училище и аржентинската самолетостроителна фабрика. Поклонници пристигнаха от различни части на страната, включително от северните провинции и Патагония. Според Асошиейтед прес някои от тях са изминали около 2000 километра, за да видят папата.

Призив да следват примера на светците

В проповедта си Лъв XIV определи Кордоба като „земя на светци“ и посочи духовници и миряни, свързани с историята на региона. Сред тях са свети Хосе Габриел дел Росарио Брочеро, известен като „свещеника гаучо“, и Мама Антула, която през 2024 г. стана първата аржентинска жена, обявена за светица. И двамата са канонизирани от аржентинския папа Франциск.

„Всички сме призвани към святост. Днес е наш ред да следваме светлия пример на святостта, който те ни оставиха“, каза Лъв XIV.

Папата призова вярващите да превърнат вярата си в личен пример и да я споделят в семейството, училището, работата и обществото.

Втора голяма проява в Аржентина

Посещението в Кордоба се състоя ден след най-масовата публична проява от началото на понтификата на Лъв XIV. Около 2,5 милиона души присъстваха на месата му в Буенос Айрес, според оценките, цитирани от Асошиейтед прес и Ройтерс.

Кордоба е избрана за спирка от обиколката заради централното си местоположение, което улеснява достъпа на поклонници от съседните провинции. Това е първата папска визита в Аржентина от посещението на Йоан Павел II през 1987 г.

След месата Лъв XIV изненада множеството с кратка поява на балкона на архиепископската резиденция в центъра на града. От същото място Йоан Павел II поздрави жителите на Кордоба преди близо четири десетилетия.

„Заедно можем всичко“, заяви папата пред събралите се хора.

Лъв XIV продължава 12-дневната си обиколка в Уругвай, Аржентина и Перу.

Източници: apnews.com, gvwire.com, es.aleteia.org