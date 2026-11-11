Лондон и Буенос Айрес отново се сблъскаха за Фолклендските острови

Великобритания и Аржентина влязоха в нов дипломатически и правен сблъсък за Фолклендските острови, след като Буенос Айрес поиска от Международния трибунал по морско право да спре проекта за добив на нефт Sea Lion. Публичните заседания по искането за временни мерки са насрочени за 10 и 11 ноември в Хамбург.

Аржентина настоява Великобритания да прекрати разработването на находището и да не издава нови разрешения за експлоатация на природни ресурси в спорните морски райони. Според Буенос Айрес британското одобрение за проекта представлява едностранно действие, което нарушава резолюция на Общото събрание на ООН от 1976 г., призоваваща двете страни да не променят едностранно положението около островите, докато спорът за суверенитета не бъде решен.

Петролният проект в центъра на спора

Sea Lion се намира на около 220 километра северно от Фолклендските острови. Проектът се разработва от израелската Navitas Petroleum и британската Rockhopper Exploration и е оценяван на 2,2 млрд. долара.

Сондажите трябва да започнат през март 2027 г., а първият добив е планиран за 2028 г. Според британски оценки находището може да донесе около 8 млрд. паунда на икономиката на островите за целия период на експлоатация, който се очаква да продължи 35 години.

Аржентина твърди, че ресурсите принадлежат на аржентинския народ и че евентуален нефтен разлив би засегнал най-вече страната, която се намира много по-близо до островите. Представителят на аржентинското външно министерство Марио Оярсабал заяви пред трибунала, че жителите на островите имат право да защитават начина си на живот, но не и да решават на коя държава принадлежи територията.

„Тези ресурси принадлежат на аржентинския народ“, каза Оярсабал, цитиран от „Гардиън“.

Лондон защитава островитяните

Британското правителство отхвърля аржентинските претенции и настоява, че Фолклендските острови са британска територия. Лондон подчертава правото на около 3600-те жители да се самоопределят и да развиват природните ресурси за собствена икономическа полза.

Главният прокурор на Англия и Уелс Ели Рийвс заяви пред трибунала, че спирането на сондажите би лишило островите от милиарди паунди и би имало „опустошителни последици“ за местното население. Тя обвини Аржентина, че използва морския съд, за да прокара дългогодишните си претенции за суверенитет.

„Проектът е законен и е регулиран от демократично избраното правителство на Фолклендските острови. Аржентина няма юрисдикция над него“, заяви британският министър за отвъдморските територии Ума Кумаран пред Камарата на общините.

Великобритания вече подготвя и мерки за защита на компании и лица, които могат да бъдат засегнати от аржентински санкции или други действия срещу бизнеса, свързан с островите.

Спорът се връща към войната от 1982 г.

Аржентина поддържа претенциите си към островите, които нарича Малвински, от 1833 г. През 1982 г. аржентинската военна хунта окупира архипелага, което довежда до война с Великобритания. Конфликтът продължава 74 дни и завършва с аржентинска капитулация.

Новото дело не решава пряко въпроса за суверенитета. Международният трибунал по морско право разглежда искането за временни мерки, докато бъде определен форумът за основния спор. Аржентина е избрала трибунала в Хамбург, а Великобритания - Международния съд. Ако двете страни не постигнат съгласие, по Конвенцията на ООН по морско право може да бъде задействан арбитраж.

На 11 ноември са насрочени заключителните изказвания на Аржентина и Великобритания. Решението по временните мерки ще определи дали проектът Sea Lion ще продължи по планирания график.

Източници: theguardian.com, apnews.com