COP31 в Турция: лидерите търсят нов курс за климата ОБЗОР

Климатичната конференция COP31 започна в Анталия, където представители на близо 200 държави обсъждат как обещанията за ограничаване на глобалното затопляне да бъдат превърнати в реални политики. Форумът се провежда от 9 до 20 ноември на фона на рекордни температури, смъртоносни горещи вълни, наводнения и задълбочаваща се енергийна нестабилност.

COP31 е 31-ата конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата. Турция е домакин и председател на форума, а Австралия ръководи преговорите чрез министъра по изменението на климата и енергетиката Крис Боуен. Съвместната организация е безпрецедентна за климатичните конференции на ООН и е резултат от компромис между двете държави след спор за домакинството.

Лидерите обсъждат чистата енергия и финансирането

На 11 и 12 ноември в Анталия се провежда срещата на държавните и правителствените ръководители. Откриването е водено от турския президент Реджеп Тайип Ердоган, а сред основните говорители е генералният секретар на ООН Антониу Гутериш. В програмата са включени разговори за чистия енергиен преход, електрификацията, инвестициите, адаптацията и устойчивостта на градовете.

„Това е момент на истината“, заяви Антониу Гутериш преди началото на конференцията.

По думите му държавите трябва да предприемат повече действия и то незабавно. Пред участниците стоят и финансови въпроси, включително как по-богатите страни да подпомогнат уязвимите държави, които са най-силно засегнати от климатичните промени.

Първите инициативи вече са представени

Бразилия представи пътна карта за преход от изкопаеми горива към възобновяеми енергийни източници. Документът е част от усилията на страната да продължи темата от миналогодишната конференция COP30 и да предложи практически планове вместо нови общи обещания. Бразилия подготвя и инициативи, свързани с обезлесяването и климатичното финансиране.

На втория ден от форума беше представена и глобална декларация за покривната слънчева енергия. Австралия, Бангладеш, Кения, Нигерия и Вануату се присъединиха към инициативата, която поставя акцент върху по-широкото използване на соларни панели върху жилищни и обществени сгради.

Какво следва

Преговорите продължават до 20 ноември. Очаква се държавите да обсъдят нови ангажименти за намаляване на емисиите, подкрепа за адаптацията и достъп до финансиране. Резултатът от COP31 ще покаже дали политическите обещания могат да бъдат превърнати в конкретни решения за енергетиката, транспорта, индустрията и защитата на засегнатите общности.

Източници: apnews.com, lemonde.fr