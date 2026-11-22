Съединените щати и Иран продължават преговорите за мирно решение, като разговорите се водят непряко. Това е заявил американският президент Доналд Тръмп в интервю за Fox News, съобщи журналистът на медията Трей Ингст.

„Той каза, че преговорите се водят непряко“, заяви Ингст след разговора си с президента. По думите му Катар изпълнява ролята на посредник и предава послания между Вашингтон и Техеран, за да се установи дали може да бъде постигнато договорено решение.

Катар предава посланията между Вашингтон и Техеран

Посредническата роля на Доха беше потвърдена и от последните дипломатически контакти между двете страни. Катарският премиер Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани разговаря с представители на администрацията на Тръмп, а катарски официални лица поддържат канали за комуникация с иранското правителство.

Според Axios пратениците на Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър са се срещнали в Берлин с високопоставени катарски представители, за да обсъдят посредничеството между САЩ и Иран. Иранският външен министър Абас Арагчи посочи Катар и Пакистан като основните канали за комуникация с американската администрация.

Пробив все още няма

Дипломатическите усилия са насочени към възстановяване на примирието, възобновяване на ядрените преговори и предотвратяване на нова ескалация. Разговорите се провеждат на фона на продължаващото напрежение около Ормузкия проток и разногласията за ядрената програма на Иран.

Ройтерс съобщи, че Катар предава предложения между Вашингтон и Техеран и се опитва да сближи позициите им. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио обаче заяви, че преговорите са постигнали малък напредък и че не се очертава непосредствен пробив.

„Иран иска сделка, но не и сделка, която е приемлива за мен“, каза Тръмп по-рано. Американският президент допълни, че Вашингтон настоява за „истинско споразумение“, а не за формална договореност.

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че Техеран е готов да обсъжда дипломатическо решение, но настоява за гаранции, че евентуалното споразумение ще бъде трайно. По данни на Axios Иран е предложил стъпки за възстановяване на примирието, отваряне на Ормузкия проток и подновяване на ядрените преговори, но Вашингтон все още не е приел предложението.

Към момента не е обявена дата за следващ кръг на официални разговори, нито е съобщено за постигнато споразумение. Катар продължава да предава посланията между двете страни, докато Вашингтон и Техеран търсят възможност за дипломатически изход.

Източници: foxnews.com, investing.com, axios.com