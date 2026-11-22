Европейският съюз е отхвърлил последния проект за заключителна декларация на климатичната конференция на ООН COP31 в Турция. Причината е, че в текста не се споменават изрично изкопаемите горива, съобщи ирландският министър по въпросите на климата Дара О'Брайън.

Ирландия в момента председателства ротационно Съвета на Европейския съюз. Изявлението на О'Брайън засилва съмненията, че близо двуседмичната среща ще завърши с консенсус по окончателен документ за мерките срещу глобалното затопляне.

Спорът е за петрола, газа и въглищата

В представените проекти липсва изричен план за постепенно отказване от петрола, газа и въглищата. Това е едно от основните искания на държавите, които настояват в заключителната декларация да бъде записан преходът към икономика, основана на по-малко изкопаеми горива.

По думите на О'Брайън подобен пропуск е неприемлив. „Недопустимо е да имаме климатичен документ, в който изобщо не се споменават изкопаемите горива, нито пък преходът към отказ от тях“, е заявил ирландският министър.

Искането среща съпротива от държави производителки на петрол, което затруднява постигането на обща позиция. Разминаването е свързано не само с формулировките, а и с това дали в документа ще има конкретен политически ангажимент за ограничаване на зависимостта от въглищата, петрола и газа.

Преговорите продължават след планирания край

COP31 е трябвало да приключи в петък, но преговорите са продължили и след изтичането на предварително определения срок. Делегациите все още обсъждат текста, който трябва да очертае общите действия за ограничаване на последиците от изменението на климата.

Отхвърлянето на проекта от ЕС означава, че документът не може да бъде приет в този му вид. Следващият етап е да бъдат договорени нови формулировки, които да получат подкрепата на всички участващи държави. До постигането на такова съгласие окончателната декларация остава несигурна.

Източници: bta.bg, apnews.com