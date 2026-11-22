Конференцията на ООН по климата COP31 в турския град Анталия приключи без обща политическа декларация. Европейският съюз и редица други държави отхвърлиха проекторешение, в което липсваше ясен ангажимент за отказ от въглища, нефт и природен газ.

В заключителното пленарно заседание председателят на форума Мурат Курум не обяви лично, че не е постигнато съгласие. Това направи представителят на Азербайджан Елчин Аллахвердиев. Австралийският министър Крис Боуен, който беше съпредседател на преговорите, заяви: „За съжаление не успяхме да постигнем споразумение. И това е разочароващо, много разочароващо.“

Спорът за изкопаемите горива блокира финалния текст

Преговорите продължиха близо 48 часа след официалния край на конференцията. Така COP31 се превърна в най-дългата климатична среща в историята на ООН. Участниците одобриха технически текстове, но не и политическия документ, който трябваше да бъде основният резултат от форума.

Европейският съюз, както и държави от Тихия океан и Латинска Америка, настояваха във финалния документ да бъде записан изричен призив за преход от изкопаемите горива. Ирландският министър по климата Дара О’Брайън заяви от името на ЕС, че Съюзът няма да подкрепи текст, който дори не споменава изкопаемите горива като основен двигател на климатичните промени.

Саудитска Арабия и Русия се противопоставиха на по-силна формулировка. Предложеният компромисен вариант съдържаше само косвено позоваване на решението от COP28 в Дубай през 2023 г., когато за първи път беше записана необходимостта от преход към отказ от изкопаемите горива.

Финансирането и въглеродното улавяне останаха спорни

Разногласия предизвика и включването на призив за ускорено използване на технологии за улавяне и съхранение на въглеродни емисии. Поддръжниците им ги определят като инструмент за ограничаване на затоплянето, а критиците смятат, че те могат да удължат използването на петрол и природен газ.

Не беше решен и въпросът за финансирането на развиващите се държави за адаптация към климатичните промени. По-бедните страни настояваха за повече средства, докато европейските държави заявиха, че не възнамеряват да поемат нови финансови ангажименти извън вече дадените обещания.

Сред малкото конкретни резултати беше инициатива, подкрепена от близо 100 държави, за увеличаване на дела на електроенергията в крайното енергийно потребление от около 21% днес до 35% през 2035 г. Целта предполага по-широка електрификация на транспорта и промишлеността.

Следващият кръг на международните климатични преговори ще бъде COP32 в Адис Абеба, Етиопия, през ноември 2027 г. Нерешените въпроси от Анталия, включително отказът от изкопаемите горива и климатичното финансиране, ще останат в дневния ред на форума.

Източници: bta.bg, apnews.com, afp.com