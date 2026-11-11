Чешки студенти протестираха в защита на обществените медии

Студенти протестираха в Прага и още шест чешки града в защита на обществените медии, културата и висшето образование. Демонстрациите бяха насочени срещу плана на правителствената коалиция да премахне радио- и телевизионните такси и да прехвърли финансирането на Чешката телевизия и Чешкото радио към държавния бюджет.

В Прага шествия от няколко университетски кампуса се събраха на площад „Република“ в 16:36 часа. В акцията участваха студенти от Чешкия технически университет, Химико-технологичния университет, Чешкия аграрен университет, Карловия университет, Икономическия университет и художествени академии. Според организаторите присъстващите са били около 4000, докато Чешката информационна агенция оцени множеството на няколкостотин души.

Протести имаше още в Бърно, Пилзен, Оломуц, Острава, Пардубице и Злин. В Бърно са се събрали около 300 студенти, а в Пилзен - приблизително 200. Участниците издигнаха лозунги в защита на независимото обществено радио и телевизия и настояха за по-устойчиво финансиране на университетите и научните изследвания.

Студентите поискаха оттегляне на законопроекта

Протестиращите поискаха правителството да оттегли предложението за премахване на таксите и да започне нова професионална дискусия с участието на засегнатите институции. В Прага беше внесено отворено писмо с 2317 подписа, в което се изразява тревога за бъдещата независимост на общественото радио и телевизия.

„Като студенти искаме да живеем в общество, в което можем свободно да получаваме проверена и независима информация. Искаме да се образоваме, а без информация това не е възможно“, заяви Васлав Холуша от организиращата студентска инициатива.

Участниците поискаха и оставката на министъра на културата Ото Клемпир. Представители на студентите критикуваха липсата на прозрачност и нежеланието на правителството да проведе експертен разговор за промяната.

Правителството защитава промяната

Премиерът Андрей Бабиш заяви, че коалицията няма да оттегли предложението, но че неговият текст ще бъде допълнително обсъждан. Управляващите твърдят, че премахването на таксите изпълнява предизборно обещание и че моделът, при който гражданите плащат пряко за обществените медии, се използва в малцинство от европейските държави.

Опозицията и студентите възразяват, че зависимостта от държавния бюджет може да увеличи политическия натиск върху редакционната работа на Чешката телевизия и Чешкото радио. Служители на двете медии вече проведоха еднодневна стачка на 3 ноември. На пражкия протест ректорът на Карловия университет Иржи Зима заяви, че подкрепя правото на студентите да говорят по обществени въпроси, и посочи, че висшето образование се нуждае от допълнителни 11 милиарда крони.

Източници: ct24.ceskatelevize.cz, cnn.iprima.cz, expats.cz