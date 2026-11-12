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12 ноемвеи 1885 г. Българската армия превзема Цариброд

12 ноемвеи 1885 г. Българската армия превзема Цариброд

12 Ноември, 2026 00:17 529 3

  • сръбско-българска война-
  • цариброд-
  • българска армия-
  • сливница

На 11 и 12 ноември българските войски водят тежки боеве със сръбските Дунавска и Моравска дивизия и продължават настъплението към Пирот

12 ноемвеи 1885 г. Българската армия превзема Цариброд - 1
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

След победата при Сливница българската армия преминава в контранастъпление. На 10 ноември 1885 г. българските части разбиват сръбските сили при Драгоман, а отстъпващите подразделения се насочват към Цариброд.

На 11 ноември авангардът на българския Западен корпус започва настъпление към района на града. В боевете участват сръбски части от Дунавската и Моравската дивизия. Сраженията се разгарят по пътя към Цариброд и при височините около Нешков връх.

Боевете продължават два дни

На 11 и 12 ноември българските войски атакуват сръбските позиции, като боевете са сред най-тежките в кампанията след Сливница. На 12 ноември българските части овладяват Цариброд и изтласкват сръбските подразделения към Пирот. Градът, който днес носи името Димитровград, се намира на територията на Сърбия.

Българската победа при Цариброд отваря пътя за следващото настъпление. На 13 ноември сръбските сили се оттеглят към Пирот, а на 14 и 15 ноември българската армия води решително сражение и овладява града.

Паметта за сражението

Победата при Цариброд остава трайно в паметта на местното население. В началото на XX век 12 ноември е отбелязван като празник на града, с панихида за загиналите и тържествено поклонение пред военните гробове.

В телеграма до вдовицата на капитан Иван Златев, загинал в боевете, кметът Връдловски пише:

„Днес царибродските граждани отдават заслужена почит на геройски падналия Ваш незабравим съпруг капитан Златев.“

Сраженията при Цариброд са част от българското контранастъпление, което променя хода на Сръбско-българската война. След овладяването на Пирот на 16 ноември е сключено примирие.

Източници: bta.bg, btvnovinite.bg


Сърбия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Сатана Z

    1 1 Отговор
    И до ден днешен естните хора в Цариброд всеки ден се събуждат спокойно ,че не живеят в България

    00:40 12.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Горски

    2 0 Отговор
    "Сърбия, която има планове за хегемония сред славянското население на Балканите и е категорично против Съединението. Крал Милан Обренович уведомява всички Велики сили още през 1881 г., че ще нападне България при едно евентуално съединение на Княжеството с Източна Румелия. На 9 септември 1885 г. Сърбия мобилизира запасните чинове. В страната излизат стотици статии, книги и плакати с пропагандно съдържание срещу Съединението.

    На 12 септември България е уведомена за мобилизацията в Сърбия, извършена, „за да запази равновесието“ на Балканския полуостров. Сръбските искания са за признаване на Съединението срещу отстъпване на Видин, Трън и Радомир, за които в Сърбия се твърди, че са населени със сърби. Главната цел на Сърбия е да постави под свой контрол столицата София, като по този начин отреже окончателно връзката на България с македонските земи.

    Австро-Унгария подкрепя сръбските искания, но предпочита конфликтът да бъде решен по мирен път. Германия и Русия предпочитат на този етап да не се месят пряко, но руските вестници публикуват статии, в които се разглеждат „справедливите компенсации“, които се очаква да получи Сърбия. Някои от печатните издания осъждат Русия с думите: „Русия ще изгуби България!“

    Много добре са знаели сръбските войници какво правят ! Пет години клал Милан е" обработвал" общественото мнение и още 81 година ни е точил ножа но напук на Великите сили България е победител в тая кампания!

    00:42 12.11.2026

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