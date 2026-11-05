Руска шпионска група е хакнала сайт, свързан с българската армия, и го е ползвала за зареждане на зловреден софтуер на телефони, предаде De re militari.
Изследователи от компанията Sekoia разкриха кампания на руската хакерска група APT29 (позната и като Cozy Bear) - групировка, свързвана от западни разузнавателни служби с руското външно разузнаване (СВР). Част от операцията включва хакнат сайт, свързан с българската армия.
Как е действала схемата: вместо да атакуват директно военни системи, хакерите модифицирали вече съществуващи, доверени сайтове, включително българския, така, че да заразяват телефоните на определени посетители. Когато такъв посетител отворел сайта, невидим за него код проверявал модела на телефона и версията на браузъра му. Ако жертвата отговаряла на профила им и телефонът ѝ не бил с последните обновления, сайтът се опитвал да инсталира зловреден софтуер, без жертвата изобщо да разбере.
Какво е можел да прави зловредният софтуер: при по-напредналите варианти - достъп до съобщения, запазени пароли, Wi-Fi пароли, местоположение и снимки на телефона. Софтуерът не оставал постоянно на устройството - крадял данните и изчезвал, без да остава следа за дълготрайна зараза.
Атаките са работили само срещу телефони с неинсталирани обновления. На напълно актуализирани устройства атаката не сработвала - затова редовното обновяване на телефона остава най-простата защита. Други засегнати цели по света: украинска газова компания, американска индустриална асоциация, сайт на европейска политическа партия, а чрез хакнат инструмент за статистика на сайтове - хиляди украински сайтове, свързани с армията.
Кои са APT29: една от най-известните и дълго действащи руски хакерски групи, свързвана в миналото с мащабни операции срещу западни правителства и политически партии (включително германски партии), а също и с прочутата атака срещу SolarWinds през 2020 г.
Самите изследователи определят връзката с APT29 като вероятна, не стопроцентово доказана, и признават, че не знаят откъде групата се е сдобила с инструментите за пробив в телефоните - възможно е да са закупени, а не разработени от самите хакери.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Тодор Правешки
Коментиран от #4
16:08 05.11.2026
3 Каква армия хакнали бе?
Коментиран от #39
16:09 05.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 че какво
16:09 05.11.2026
6 военен неможач
16:10 05.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 леле въх
Коментиран от #18
16:10 05.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Тодор Правешки
До коментар #4 от "Вълко Червенков":Аз други терористи освен крепостните не виждам!
Коментиран от #11, #19
16:11 05.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 А тези да
Коментиран от #14
16:13 05.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Да не пропуснат
До коментар #8 от "леле въх":и тагаренко!
16:17 05.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Аууу...
Ногу...
16:19 05.11.2026
21 Нон денс
16:23 05.11.2026
22 Не нон денс
16:24 05.11.2026
23 Краси Р
16:26 05.11.2026
24 Никой
Коментиран от #25
16:26 05.11.2026
25 Ескобарова
До коментар #24 от "Никой":И аз нищо не съм забелязала.Навярно някакви соросчета.
16:28 05.11.2026
26 Мара про стота
Ако не може, да се обърне към Лили Иванова!
Или към Дрозила ЙдиЙотова.
16:28 05.11.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Източник на информация да
16:33 05.11.2026
29 Писна ни
16:33 05.11.2026
30 Бай. Танас
ВРЪТНИИИИИ, ВРЪТНИ. ЕДИН. ТЕЛЕФОН. НА. ШЕФА. В. КРЕМЪЛ. ЧЕ. СТЕ. ПОСЛУШНИ. И. ТОЙ. НЯМА. ВЕЧЕ. ДА. НИ. ТОРМОЗИ.
16:34 05.11.2026
31 смешници
16:34 05.11.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Марийка
16:49 05.11.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 А стига , бе !?
16:52 05.11.2026
36 Лъжи
16:54 05.11.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Посолствата
17:02 05.11.2026
39 нещо май
До коментар #3 от "Каква армия хакнали бе?":нещо май не сте информиран:
БНА е кърлежа, заради който бюджета на държавата е изтърбушен.
Освен за заплати (и пенсии на здрави 54-годишни),
даваме и адски много за старо желязо - абсолютно непотребно при това ....
17:06 05.11.2026
40 Констатация
17:08 05.11.2026
41 Голям виц …
17:10 05.11.2026
42 Перо
17:11 05.11.2026
43 123
17:18 05.11.2026
44 Майор Мишев
17:28 05.11.2026