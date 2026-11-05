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Руска шпионска група е хакнала сайт, свързан с българската армия
  Тема: Украйна

Руска шпионска група е хакнала сайт, свързан с българската армия

5 Ноември, 2026 16:06 1 240 44

  • хакери-
  • шпионаж-
  • русия-
  • българска армия-
  • cozy bears

Украинска газова компания и американска индустриална асоциация също са засегнати от атаката

Руска шпионска група е хакнала сайт, свързан с българската армия - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руска шпионска група е хакнала сайт, свързан с българската армия, и го е ползвала за зареждане на зловреден софтуер на телефони, предаде De re militari.

Изследователи от компанията Sekoia разкриха кампания на руската хакерска група APT29 (позната и като Cozy Bear) - групировка, свързвана от западни разузнавателни служби с руското външно разузнаване (СВР). Част от операцията включва хакнат сайт, свързан с българската армия.

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Как е действала схемата: вместо да атакуват директно военни системи, хакерите модифицирали вече съществуващи, доверени сайтове, включително българския, така, че да заразяват телефоните на определени посетители. Когато такъв посетител отворел сайта, невидим за него код проверявал модела на телефона и версията на браузъра му. Ако жертвата отговаряла на профила им и телефонът ѝ не бил с последните обновления, сайтът се опитвал да инсталира зловреден софтуер, без жертвата изобщо да разбере.

Какво е можел да прави зловредният софтуер: при по-напредналите варианти - достъп до съобщения, запазени пароли, Wi-Fi пароли, местоположение и снимки на телефона. Софтуерът не оставал постоянно на устройството - крадял данните и изчезвал, без да остава следа за дълготрайна зараза.

Атаките са работили само срещу телефони с неинсталирани обновления. На напълно актуализирани устройства атаката не сработвала - затова редовното обновяване на телефона остава най-простата защита. Други засегнати цели по света: украинска газова компания, американска индустриална асоциация, сайт на европейска политическа партия, а чрез хакнат инструмент за статистика на сайтове - хиляди украински сайтове, свързани с армията.

Кои са APT29: една от най-известните и дълго действащи руски хакерски групи, свързвана в миналото с мащабни операции срещу западни правителства и политически партии (включително германски партии), а също и с прочутата атака срещу SolarWinds през 2020 г.

Самите изследователи определят връзката с APT29 като вероятна, не стопроцентово доказана, и признават, че не знаят откъде групата се е сдобила с инструментите за пробив в телефоните - възможно е да са закупени, а не разработени от самите хакери.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Тодор Правешки

    19 15 Отговор
    Аааа, това е защото руснаците ни обичат...

    Коментиран от #4

    16:08 05.11.2026

  • 3 Каква армия хакнали бе?

    36 5 Отговор
    Единствените армейци в България са двете цска, а то там българи почти няма.

    Коментиран от #39

    16:09 05.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 че какво

    32 2 Отговор
    ще хакват ние имаме ли армия

    16:09 05.11.2026

  • 6 военен неможач

    17 1 Отговор
    Знаи войната приключва?

    16:10 05.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 леле въх

    32 5 Отговор
    Много нещо, няма що! Измишльотини от рода може би, вероятно и т.н. Я веднага генерал гном и оня дебелия евродепутат Сашко да поведат бойна група срещу злата Русия, какво се помайват още.

    Коментиран от #18

    16:10 05.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Тодор Правешки

    7 25 Отговор

    До коментар #4 от "Вълко Червенков":

    Аз други терористи освен крепостните не виждам!

    Коментиран от #11, #19

    16:11 05.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 А тези да

    13 2 Отговор
    не би да не са свързани с чужди разузнавателни служби - De re militari?

    Коментиран от #14

    16:13 05.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Да не пропуснат

    16 2 Отговор

    До коментар #8 от "леле въх":

    и тагаренко!

    16:17 05.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Аууу...

    5 0 Отговор
    Аз имам порноклипуви!
    Ногу...

    16:19 05.11.2026

  • 21 Нон денс

    15 2 Отговор
    "Българска армия". Стига смешки!

    16:23 05.11.2026

  • 22 Не нон денс

    5 4 Отговор
    А, нон сенс

    16:24 05.11.2026

  • 23 Краси Р

    18 4 Отговор
    Жъ умръ? Къде я видяхте тая българска армия,че чак пък и руснаците да се занимават с нея

    16:26 05.11.2026

  • 24 Никой

    13 8 Отговор
    Няма доказателства . На са забелязани хакери от Румен Радев .

    Коментиран от #25

    16:26 05.11.2026

  • 25 Ескобарова

    8 3 Отговор

    До коментар #24 от "Никой":

    И аз нищо не съм забелязала.Навярно някакви соросчета.

    16:28 05.11.2026

  • 26 Мара про стота

    3 8 Отговор
    Да дефенира що е това българска армия.
    Ако не може, да се обърне към Лили Иванова!
    Или към Дрозила ЙдиЙотова.

    16:28 05.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Източник на информация да

    9 3 Отговор
    Не е сайта на вашия велик анализатор Руслан Трад?

    16:33 05.11.2026

  • 29 Писна ни

    9 3 Отговор
    От глупости

    16:33 05.11.2026

  • 30 Бай. Танас

    8 7 Отговор
    АЛООООООО ,ГЛАВНОКОМАНДВАЩ СЪС, ТВОИТЕ. НАЧАЛНИЦИ. ЩЕ. НИ. ОТКРАДНАТ. АРМИЯТА, ТИ. МЪЛЧИШ. КАТО. ХАМСИЯ.
    ВРЪТНИИИИИ, ВРЪТНИ. ЕДИН. ТЕЛЕФОН. НА. ШЕФА. В. КРЕМЪЛ. ЧЕ. СТЕ. ПОСЛУШНИ. И. ТОЙ. НЯМА. ВЕЧЕ. ДА. НИ. ТОРМОЗИ.

    16:34 05.11.2026

  • 31 смешници

    7 3 Отговор
    някакви си неизвестно кви от друга страна са разкрили че нещо си в българската армия било хакнато , че то по логично е те са хакнали как иначе са разбрали че е хакнато

    16:34 05.11.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Марийка

    2 0 Отговор
    Трябва да е луд някой да твърди такова нещо !

    16:49 05.11.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 А стига , бе !?

    3 2 Отговор
    Какво има да хакват ? То най-доброто оръжие в БА е руско ! Западното оръжие го виждаме в Украйна какъв боклук е всичкото .

    16:52 05.11.2026

  • 36 Лъжи

    2 0 Отговор
    Не знам и не искаме да знаем кой стои зад атаките

    16:54 05.11.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Посолствата

    4 1 Отговор
    Кой от двата самолета е хакнат или някой от трите танка.

    17:02 05.11.2026

  • 39 нещо май

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Каква армия хакнали бе?":

    нещо май не сте информиран:

    БНА е кърлежа, заради който бюджета на държавата е изтърбушен.
    Освен за заплати (и пенсии на здрави 54-годишни),
    даваме и адски много за старо желязо - абсолютно непотребно при това ....

    17:06 05.11.2026

  • 40 Констатация

    1 0 Отговор
    Ваххх..., ама ние Армия ли сме имали, бе! Не знаех... -)))))

    17:08 05.11.2026

  • 41 Голям виц …

    1 0 Отговор
    Ако не бяха хакнали сайта, нямаше да разбера, че си имаме армия. Е, вече ще спим спокойно.

    17:10 05.11.2026

  • 42 Перо

    3 1 Отговор
    Застрашени са всички подръжници на ционисткия режим и превратаджийте в Киев! Украйна не е член на ЕС и НАТО и е абсолютно неправомерно да се третира като съюзник на пълна финансова и военна издръжка на данъкоплатците от ЕС! Заемането на страна в конфликта, автоматично се приемат негативите и рисковете от войната!

    17:11 05.11.2026

  • 43 123

    2 1 Отговор
    Какви руски шпиони бре!? Те нямат технологии за такива неща. Търсете „високотехнологичните“.

    17:18 05.11.2026

  • 44 Майор Мишев

    0 0 Отговор
    То па една българска армия ....

    17:28 05.11.2026

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