Руска шпионска група е хакнала сайт, свързан с българската армия, и го е ползвала за зареждане на зловреден софтуер на телефони, предаде De re militari.

Изследователи от компанията Sekoia разкриха кампания на руската хакерска група APT29 (позната и като Cozy Bear) - групировка, свързвана от западни разузнавателни служби с руското външно разузнаване (СВР). Част от операцията включва хакнат сайт, свързан с българската армия.

Още новини от Украйна

Как е действала схемата: вместо да атакуват директно военни системи, хакерите модифицирали вече съществуващи, доверени сайтове, включително българския, така, че да заразяват телефоните на определени посетители. Когато такъв посетител отворел сайта, невидим за него код проверявал модела на телефона и версията на браузъра му. Ако жертвата отговаряла на профила им и телефонът ѝ не бил с последните обновления, сайтът се опитвал да инсталира зловреден софтуер, без жертвата изобщо да разбере.

Какво е можел да прави зловредният софтуер: при по-напредналите варианти - достъп до съобщения, запазени пароли, Wi-Fi пароли, местоположение и снимки на телефона. Софтуерът не оставал постоянно на устройството - крадял данните и изчезвал, без да остава следа за дълготрайна зараза.

Атаките са работили само срещу телефони с неинсталирани обновления. На напълно актуализирани устройства атаката не сработвала - затова редовното обновяване на телефона остава най-простата защита. Други засегнати цели по света: украинска газова компания, американска индустриална асоциация, сайт на европейска политическа партия, а чрез хакнат инструмент за статистика на сайтове - хиляди украински сайтове, свързани с армията.

Кои са APT29: една от най-известните и дълго действащи руски хакерски групи, свързвана в миналото с мащабни операции срещу западни правителства и политически партии (включително германски партии), а също и с прочутата атака срещу SolarWinds през 2020 г.

Самите изследователи определят връзката с APT29 като вероятна, не стопроцентово доказана, и признават, че не знаят откъде групата се е сдобила с инструментите за пробив в телефоните - възможно е да са закупени, а не разработени от самите хакери.