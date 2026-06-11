Колко пари ще загуби България от края на сделките за Украйна

Колко пари е получила България от сделки за размяна на стара съветска техника, която да предостави на Украйна? Стотици милиони, гласи отговорът на Министерството на отбраната на въпрос на ДВ.

"Над 200 милиона евро"

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"Възстановените на Министерството на отбраната на Република България средства по линия на Европейския механизъм за подкрепа на мира (EPF) за 2025 г. и 2026 г. са в размер на 3 019 767 евро", пишат от военното министерство до редакцията ни. И допълват: "В резултат на тристранни сделки в бюджета на Министерството на отбраната са постъпили над 200 млн. евро, като впоследствие повече от половината сума е отишла за покриване на дефицита в държавния бюджет."

Още през февруари 2025 година тогавашният министър на отбраната Атанас Запрянов заяви, че България е получила 348 млн. лв. от Дания като компенсация за военната помощ, която държавата е предоставила на Украйна.

"Парите отиват в хазната"

Тази информация на практика опровергава внушенията, че помощта е била безвъзмездна или че България търпи "социално-икономически щети от тази война". Както и бившата външна министърка Надежда Нейнски подчерта пред ДВ, "помощта за Украйна не намалява способността на българската армия, а я увеличава, защото заменяме старо оръжие срещу ново", а "парите отиват в хазната".

Военната индустрия на България в последните години достигна над 4% от БВП и е сред основните причини за ръста на икономиката на страната. По данни на Министерството на икономиката от септември миналата година България е изнесла въоръжение за над 13 милиарда лева от началото на войната в Украйна. "В Подбалкана сигурно не остана човек без работа. Заводите привличат работници и от други райони, заплатите се вдигат", коментира пред ДВ проф. Тодор Тагарев.

На въпрос България не допринася ли за помощта за Украйна с вноските си като част от ЕС, от Министерството на отбраната ни отговарят: "България внася всички дължими към ЕС вноски, като не блокира инициативите, предприети от останалите страни членки."

Автор: Александър Детев