Колко пари ще загуби България от края на сделките за Украйна

Колко пари е получила България от сделки за размяна на стара съветска техника, която да предостави на Украйна? Стотици милиони, гласи отговорът на Министерството на отбраната на въпрос на ДВ.
"Над 200 милиона евро"
"Възстановените на Министерството на отбраната на Република България средства по линия на Европейския механизъм за подкрепа на мира (EPF) за 2025 г. и 2026 г. са в размер на 3 019 767 евро", пишат от военното министерство до редакцията ни. И допълват: "В резултат на тристранни сделки в бюджета на Министерството на отбраната са постъпили над 200 млн. евро, като впоследствие повече от половината сума е отишла за покриване на дефицита в държавния бюджет."
Още през февруари 2025 година тогавашният министър на отбраната Атанас Запрянов заяви, че България е получила 348 млн. лв. от Дания като компенсация за военната помощ, която държавата е предоставила на Украйна.
"Парите отиват в хазната"
Тази информация на практика опровергава внушенията, че помощта е била безвъзмездна или че България търпи "социално-икономически щети от тази война". Както и бившата външна министърка Надежда Нейнски подчерта пред ДВ, "помощта за Украйна не намалява способността на българската армия, а я увеличава, защото заменяме старо оръжие срещу ново", а "парите отиват в хазната".
Военната индустрия на България в последните години достигна над 4% от БВП и е сред основните причини за ръста на икономиката на страната. По данни на Министерството на икономиката от септември миналата година България е изнесла въоръжение за над 13 милиарда лева от началото на войната в Украйна. "В Подбалкана сигурно не остана човек без работа. Заводите привличат работници и от други райони, заплатите се вдигат", коментира пред ДВ проф. Тодор Тагарев.
На въпрос България не допринася ли за помощта за Украйна с вноските си като част от ЕС, от Министерството на отбраната ни отговарят: "България внася всички дължими към ЕС вноски, като не блокира инициативите, предприети от останалите страни членки."
Автор: Александър Детев
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
12:10 11.06.2026
2 Започна пропагандата
Коментиран от #49
12:11 11.06.2026
3 Дориана
Коментиран от #56, #68
12:12 11.06.2026
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #11, #22
12:12 11.06.2026
5 Сила
При тази политика на мунчовците... ?!?
Коментиран от #16, #20, #25, #60, #63
12:12 11.06.2026
6 Пламен
Коментиран от #8
12:14 11.06.2026
7 Последния Софиянец
12:14 11.06.2026
8 Чичак
До коментар #6 от "Пламен":Ако не купуват от нас, ще купуват от други. Ние губим
Коментиран от #13, #15
12:15 11.06.2026
9 Баце ЕООД
12:16 11.06.2026
10 Регресивните
12:16 11.06.2026
11 Абе
До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Да та продадем тебе за фронта.. Тука (в България) няма смисъл от теб
12:16 11.06.2026
12 Ха ХаХа
12:16 11.06.2026
13 Нищо
До коментар #8 от "Чичак":Не губим.. Като свърши войната и се отвори ПАЗАРА на БРИКС? Какво? Ти малко по далеч от носа си виждал ли си някога?
12:17 11.06.2026
14 провинциалист
12:18 11.06.2026
15 Дрисула
До коментар #8 от "Чичак":Ако плащаха, ОК, ама не плащат, чакат репарациите от Русия и тогава, а дано, ама надали..Това е все едно да чакаш от умрел писмо, украинците никога няма да платят
12:18 11.06.2026
16 Ще получат
До коментар #5 от "Сила":дръвце ! Кой има доверие на лъжци и би му поверил пари и бизнес ? Точно абсолютно НИКОЙ ! Заложили България и народа на карта !
12:18 11.06.2026
17 Фактолог
Изнесоха се ( разбирайте подариха се срещу тлъсти комисионни) десетки танкове Т-72, Т-55 , стотици Гаубици Гвоздика, стотици гаубици д-20 и д-30, стотици МТЛБ, стотици бронетранспортьори, стотици системи за залпов огън Град, десетки тактически ракети Точка, от ПВО системите - С-125, С-200, С-300, системи Стрела, отделно хиликотери Ми-24, Ми-8, самолети Су-25, Миг-29....и куп други стрелкови оръжия и гранатомети, милиони патрони и снаряди за гаубици и ракети за Град и още много други!
Оръжия за няколко милиарда!!!
Перфектна мафиотска и престъпна схема,.....но има един нюанс! Появи се Радев!
12:18 11.06.2026
18 Ганя Путинофила
Коментиран от #36
12:18 11.06.2026
19 ка Путин БОКЛУК
.. спецове от цяла България се събрали тука. Все икономисти и то със пагони.
Коментиран от #28, #40
12:19 11.06.2026
20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #5 от "Сила":Колкото получиха за възстановяването на Ирак❗НУ-ЛА ❗
12:19 11.06.2026
21 В Киев за три дни
12:19 11.06.2026
22 Разбира се
До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":А печалбите в Кипър
12:20 11.06.2026
23 Констатация
12:21 11.06.2026
24 Хайо
Коментиран от #35
12:21 11.06.2026
25 Чичо Тони
До коментар #5 от "Сила":Точно така. В Ирак, след края на войната, получихме договори за стотици милиони, забогатяхме и затова сега можеме да си купуваме краставици и домати.
12:21 11.06.2026
26 Да бе ,да ! 🤔
12:21 11.06.2026
27 МОНКАТА ПАСИТО
12:23 11.06.2026
28 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #19 от "ка Путин БОКЛУК":Не е нужно да си завършил дори ОСМИ клас , за да сравниш:
България е получила МИЛИОНИ, а е изнесла оръжие за .......МИЛИАРДИ🤔❗
Коментиран от #42, #50
12:23 11.06.2026
29 Майор Мишев
12:23 11.06.2026
30 Хи хи
12:24 11.06.2026
31 шаа
12:25 11.06.2026
32 az СВО Победа 81
🤣🤣🤣
Толкова "спечелихме", че сега ще плащаме и репарации....
Коментиран от #37
12:25 11.06.2026
33 Стига лъжи
Вина за тази война носи този който е нападнал чужда държава.
Кой е той.?
Коментиран от #46, #55
12:25 11.06.2026
34 Тома
12:25 11.06.2026
35 Това е само от резервите съветско оръжие
До коментар #24 от "Хайо":От продажбата на съвременно оръжие България печели милиарди.
12:25 11.06.2026
36 Ко речи, ко?
До коментар #18 от "Ганя Путинофила":Миналия месец депутат от трибуната на радата обяви официалната статистика на населението в у крайна. През 1991 недодържавата е имала 48млн жители. През 2022 е имала 41млн. В момента има 22млн включително жителите на Крим, ДНР, ЛНР, Запорожка и Херсонска области, някъде около 5млн човека.
Та ко речи?
12:28 11.06.2026
37 СМЕЕЕЕХ
До коментар #32 от "az СВО Победа 81":Кво ще плащаш па ти бе.Голтаk.😅
12:28 11.06.2026
38 По тая логика
12:28 11.06.2026
39 Някой
Значи, ние сме продавали/дарявали оръжие за убийства, за което получаваме пари (разбирай, няколко частни лица, едно от които е с корполентно тяло). Оръжие vs морал. Сега правитеслтвото прояви малко морал и започна плюенето по него.
12:29 11.06.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Цвете
12:30 11.06.2026
42 аха
До коментар #28 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Аз пък четох, че сме получили 30 млрд, а сме дали за 5 млн.
Една баба каза. И то неграмотна.
Измислени цифрички всеки може да хвърля в нет-а.
12:30 11.06.2026
43 Цвете
12:31 11.06.2026
44 Яко тъп министър
12:32 11.06.2026
45 Всички
Коментиран от #51
12:32 11.06.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
12:33 11.06.2026
48 Морски
12:34 11.06.2026
49 Хахахаха
До коментар #2 от "Започна пропагандата":И как България подклажда война, като тупин казва, че всичко се решава на фронта и той не иска да преговаря? Можете ли да кажете, копейки? Вие пак ще сте от страната на булката! В ЕС и НАТО, но извън! За субсидии ще получите един среден....!
Коментиран от #66
12:34 11.06.2026
50 БЪЛГЪРИЯ НЕ Е ИЗНЕСЛА НИЩО
До коментар #28 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Изнасят и продават 4-5 оръжейни олигарси, които станаха милиардери, а за тебе даже и среден няма. България "спечели" само опразнени военни складове.
12:34 11.06.2026
51 Идиот
До коментар #45 от "Всички":? % от Русия превзе Свинският Райх?
Отговори и се окачи на клон безказармен помияр
Коментиран от #59
12:35 11.06.2026
52 Ти си
Е толкова масирана манипулация на масите и пропаганда навремето нямаше в Работническо дело" , "Отечествена фронт" и "Земеделско знаме" взети заедно !
Гьобелс сега бо се усмихвал доволен от небето или от ада или където и да се намира .....
12:35 11.06.2026
53 Ако джобовете
Не ни правете на оликофрени. Заводите бичат на макс. Самлети излитат напращели от сандъци, а вие ни замазвате очите!
Ако си бяхме оставили БТР- те с някои подобрения може да бъдат полезни дори за просеки при пожари!
Украйна ли е елинствената воюваща. Всичко което получат на часа се реекспортира.
Гади ми се%, само като ви гледам! Мазни, ояли се, с фирми и завзели страната.
12:35 11.06.2026
54 мисля
Коментиран от #62
12:35 11.06.2026
55 Войната е следствие
До коментар #33 от "Стига лъжи":А не причина. А причината са САЩ и Великобритания! Остава да се сетиш защо!
12:35 11.06.2026
56 Хахахаха
До коментар #3 от "Дориана":А рашата не избива ли бе копеи про сти? Не виждате ли, кой води войната? Кой е на чужда територия, не виждате ли? Отворете световните карти и вижте границите на държавите и вижте кой е в другата граница, преди да пишете руска пропаганда тука.
Коментиран от #61, #69
12:36 11.06.2026
57 име
12:36 11.06.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 То има кой да я възстановява-победителя
До коментар #5 от "Сила":Същия който възстанови Мариупол и др.
Тази мантра не минава.
12:37 11.06.2026
61 име
До коментар #56 от "Хахахаха":Ама, не теглим милиарди кредити да ги даваме на раша. Раша си ползват тяхните пари.
Коментиран от #79
12:37 11.06.2026
62 Няма да стане
До коментар #54 от "мисля":Помашки мечти
12:37 11.06.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Луков марш
Коментиран от #67, #77
12:38 11.06.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Изумен
До коментар #3 от "Дориана":А ти вярваш, че ако на Украйна спре да се помага - Русия ще приключи с войната срещу тях? Че повече няма да има жертви и загуби?
Коментиран от #74
12:40 11.06.2026
69 По време на кой украински цар Крим
До коментар #56 от "Хахахаха":или Донбас са били украинска територия? По твоите "исторически карти".
12:41 11.06.2026
70 Дядо Иван
12:41 11.06.2026
71 така ли бе
До коментар #66 от "Просто":ла йно?
Коментиран от #75
12:41 11.06.2026
72 Коментар до 46:
До коментар #46 от "Ха ХаХа":Коментар до 46: Руски троле колкото и да лъжите истината се знае.
ПРИГОЖИН ЗА ВОЙНАТА:
“Министерството на отбраната се опитва да заблуди обществеността и президента и да пусне историята, че е имало безумни нива на агресия от украинска страна и че те щели да ни нападнат заедно с целия блок на НАТО“, каза ръководителят на Вагнер.
Пригожин също каза, че руското ръководство е можело да избегне войната, като е преговаряло с президента на Украйна Володимир Зеленски.
„Когато Зеленски стана президент, той беше готов за споразумения. Всичко, което трябваше да се направи, беше да слязат от планината Олимп/ да не се държат като богове/ и да преговарят с него“, каза той.
12:41 11.06.2026
73 Гресиран козяк
До коментар #58 от "ка Путин БОКЛУК":Но въпреки всичко си епилира маzzzната Дпарра , избели си анн. усса и продължава да сиго слагаш дълл БоКо гаz,yндера !☝️
12:42 11.06.2026
74 Ха ХаХа
До коментар #68 от "Изумен":След като мошенниците от Нато си върнат в границите от 1991 г.които нееднократно Те определиха, войната ще спре
12:42 11.06.2026
75 Така
До коментар #71 от "така ли бе":Просто е. Като обслужва чужди интереси, поддържайки войната в Украйна! Ако мразиш Българи толкова, не виждам смисъл да ми драскаш глупости и да пречиш на страната ми! Тя не е за продан и разграбване.
Коментиран от #78
12:43 11.06.2026
76 Умрел руснак
12:43 11.06.2026
77 Лука
До коментар #64 от "Луков марш":Заслужаваш една едра Лукова глава наббиитта в пррр дяллника !
12:43 11.06.2026
78 така ли бе
До коментар #75 от "Така":ла йно?
Коментиран от #80
12:44 11.06.2026
79 Хахахаха
До коментар #61 от "име":Нема проблеми копеи. Спираме субсидиите за България и пренасочваме за Украйна! Аз моите данъци, които плащам на запад не искам да ги давам за руската губерния България! Искайте си пари от тупин.
12:44 11.06.2026
80 Така
До коментар #78 от "така ли бе":Просто е. Като обслужва чужди интереси, поддържайки войната в Украйна! Ако мразиш Българи толкова, не виждам смисъл да ми драскаш глупости и да пречиш на страната ми! Тя не е за продан и разграбване.
12:44 11.06.2026
81 истината
„От 2014 до 2022 г. Донбас беше разграбен. Разграбен от различни хора, някои от които част от президентската администрация (на Путин – бел. ред.), ФСБ, олигарси. Тези хора крадяха пари от хората в Донбас, базирани в непризнатите Донецка и Луганска народна република. В ДНР и ЛНР имаше армия, която в случай на атака от украинците, трябваше да предприема отговор. Обаче тези армейски части не съществуваха. На практика, имаше минимален брой войници и определен брой генерали, които просто крадяха пари“.
"Сега, по темата защо започна специалната операция. Украинците имаха група, разположена по протежение на границата с Донбас, която ние пробихме от Попасна до Артьомовск (руското название на Бахмут - бел. ред.). Тази група се състоеше от различни доброволци, националисти и редовна армия. С тази група се обстрелвахме взаимно и това се случваше в тези дълги 8 години. Към 24 февруари 2022 г. нямаше нищо необичайно. Сега Министерството на отбраната се опитва да заблуди обществото и президента (Владимир Путин – бел. ред.) и да разкаже история, че е имало дива агресия от украинската страна, че те са щели да ни атакуват заедно с цялата НАТО. Така наречената специална военна операция започна на 24 февруари по напълно различни причини“.
12:45 11.06.2026