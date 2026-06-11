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Колко пари ще загуби България от края на сделките за Украйна
  Тема: Украйна

Колко пари ще загуби България от края на сделките за Украйна

11 Юни, 2026 12:09 1 192 81

  • украйна-
  • българия-
  • министерство на отбраната-
  • българска армия-
  • бюджет-
  • нато-
  • оръжия

България е спечелила стотици милиони от сделки за предоставяне на стара техника на Украйна, които са използвани за попълване на дефицита в бюджета

Колко пари ще загуби България от края на сделките за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Колко пари е получила България от сделки за размяна на стара съветска техника, която да предостави на Украйна? Стотици милиони, гласи отговорът на Министерството на отбраната на въпрос на ДВ.

"Над 200 милиона евро"

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"Възстановените на Министерството на отбраната на Република България средства по линия на Европейския механизъм за подкрепа на мира (EPF) за 2025 г. и 2026 г. са в размер на 3 019 767 евро", пишат от военното министерство до редакцията ни. И допълват: "В резултат на тристранни сделки в бюджета на Министерството на отбраната са постъпили над 200 млн. евро, като впоследствие повече от половината сума е отишла за покриване на дефицита в държавния бюджет."

Още през февруари 2025 година тогавашният министър на отбраната Атанас Запрянов заяви, че България е получила 348 млн. лв. от Дания като компенсация за военната помощ, която държавата е предоставила на Украйна.

"Парите отиват в хазната"

Тази информация на практика опровергава внушенията, че помощта е била безвъзмездна или че България търпи "социално-икономически щети от тази война". Както и бившата външна министърка Надежда Нейнски подчерта пред ДВ, "помощта за Украйна не намалява способността на българската армия, а я увеличава, защото заменяме старо оръжие срещу ново", а "парите отиват в хазната".

Военната индустрия на България в последните години достигна над 4% от БВП и е сред основните причини за ръста на икономиката на страната. По данни на Министерството на икономиката от септември миналата година България е изнесла въоръжение за над 13 милиарда лева от началото на войната в Украйна. "В Подбалкана сигурно не остана човек без работа. Заводите привличат работници и от други райони, заплатите се вдигат", коментира пред ДВ проф. Тодор Тагарев.

На въпрос България не допринася ли за помощта за Украйна с вноските си като част от ЕС, от Министерството на отбраната ни отговарят: "България внася всички дължими към ЕС вноски, като не блокира инициативите, предприети от останалите страни членки."

Автор: Александър Детев


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    37 4 Отговор
    ДВ - гросмайстори на цугтромбона...

    12:10 11.06.2026

  • 2 Започна пропагандата

    55 11 Отговор
    Нищо няма да загуби България, когато постъпва достойно и не подклажда война, с която се унищожава Европа и загиват хора!

    Коментиран от #49

    12:11 11.06.2026

  • 3 Дориана

    44 5 Отговор
    Колко ниско паднаха някои хора да мислят за пари давайки оръжия на Украйна за да се избиват. Защото досега точно това правят и се възползват от войната за да забогатеят съзнавайки , че подклаждат войната. Падението им е пълно !

    Коментиран от #56, #68

    12:12 11.06.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 17 Отговор
    николко/ защото ще продължи да продава

    Коментиран от #11, #22

    12:12 11.06.2026

  • 5 Сила

    12 34 Отговор
    След края на войната ще има възстановяване на огромните щети в най голямата европейска държава ....дали българските фирми ще получат дял в това ???!
    При тази политика на мунчовците... ?!?

    Коментиран от #16, #20, #25, #60, #63

    12:12 11.06.2026

  • 6 Пламен

    4 23 Отговор
    Оръжейните заводи трябва да работят, хората да имат работа и да получават заплати

    Коментиран от #8

    12:14 11.06.2026

  • 7 Последния Софиянец

    20 1 Отговор
    Според регистъра на ООН България е дала 150 млрд .Стига толкова?

    12:14 11.06.2026

  • 8 Чичак

    5 23 Отговор

    До коментар #6 от "Пламен":

    Ако не купуват от нас, ще купуват от други. Ние губим

    Коментиран от #13, #15

    12:15 11.06.2026

  • 9 Баце ЕООД

    14 2 Отговор
    Ахахахаха, как фалирала държава.. Аджеба ще ни направи печалба

    12:16 11.06.2026

  • 10 Регресивните

    17 5 Отговор
    хвърлиха България безмилостно в един огромен въртоп ! Огромни лъжи и обещания предизборно за лапни шараните , от които вече и поен няма ! Всичките им действия са безумни , както и лакомията им ! Работят усилено за мафията и олигарсите ! В пълен синхрон

    12:16 11.06.2026

  • 11 Абе

    13 1 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Да та продадем тебе за фронта.. Тука (в България) няма смисъл от теб

    12:16 11.06.2026

  • 12 Ха ХаХа

    13 0 Отговор
    Спират се помощите, а не сделките бе ДВ

    12:16 11.06.2026

  • 13 Нищо

    15 1 Отговор

    До коментар #8 от "Чичак":

    Не губим.. Като свърши войната и се отвори ПАЗАРА на БРИКС? Какво? Ти малко по далеч от носа си виждал ли си някога?

    12:17 11.06.2026

  • 14 провинциалист

    12 0 Отговор
    В Европа един журналист преди години повдигна дело срещу себе си, защото купувайки шоколад подкрепя експлоатацията на детски труд при бране на какао.. Бай ти Ганя тръгнал да се вайка колко ще загуби от убити и ранени...

    12:18 11.06.2026

  • 15 Дрисула

    15 2 Отговор

    До коментар #8 от "Чичак":

    Ако плащаха, ОК, ама не плащат, чакат репарациите от Русия и тогава, а дано, ама надали..Това е все едно да чакаш от умрел писмо, украинците никога няма да платят

    12:18 11.06.2026

  • 16 Ще получат

    16 1 Отговор

    До коментар #5 от "Сила":

    дръвце ! Кой има доверие на лъжци и би му поверил пари и бизнес ? Точно абсолютно НИКОЙ ! Заложили България и народа на карта !

    12:18 11.06.2026

  • 17 Фактолог

    14 2 Отговор
    Голяма част от българското оръжие, което се подари на украинските нацисти се препродава на други терористи по Африка и Азия ( Судан, Сомаленд, Либия, Джибути, Сирия, Ирак) и част от парите се връщат в нашите мутренски и педофилски групировки като се влагат в незаконно строителство на комплекси на еврейски и украински нацисти , където парите се крият най-лесно, а българските помагачи ( разбирайте евроатлантици) си получават съответните апартаменти.
    Изнесоха се ( разбирайте подариха се срещу тлъсти комисионни) десетки танкове Т-72, Т-55 , стотици Гаубици Гвоздика, стотици гаубици д-20 и д-30, стотици МТЛБ, стотици бронетранспортьори, стотици системи за залпов огън Град, десетки тактически ракети Точка, от ПВО системите - С-125, С-200, С-300, системи Стрела, отделно хиликотери Ми-24, Ми-8, самолети Су-25, Миг-29....и куп други стрелкови оръжия и гранатомети, милиони патрони и снаряди за гаубици и ракети за Град и още много други!

    Оръжия за няколко милиарда!!!

    Перфектна мафиотска и престъпна схема,.....но има един нюанс! Появи се Радев!

    12:18 11.06.2026

  • 18 Ганя Путинофила

    4 14 Отговор
    България спечели милиарди от трепане на маскали!

    Коментиран от #36

    12:18 11.06.2026

  • 19 ка Путин БОКЛУК

    5 9 Отговор
    Ма тука всички сте големи спецове бе нещастни коментиращи мишоци с пробити джобове. Знаете къде отиват парите, колко губим от продажбите, кво сме продали. Ма много сте информирани бе... Малееее
    .. спецове от цяла България се събрали тука. Все икономисти и то със пагони.

    Коментиран от #28, #40

    12:19 11.06.2026

  • 20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 1 Отговор

    До коментар #5 от "Сила":

    Колкото получиха за възстановяването на Ирак❗НУ-ЛА ❗

    12:19 11.06.2026

  • 21 В Киев за три дни

    4 11 Отговор
    Сделката на века - ние правим яки пари и трепем чалми!

    12:19 11.06.2026

  • 22 Разбира се

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    А печалбите в Кипър

    12:20 11.06.2026

  • 23 Констатация

    4 4 Отговор
    За незнаещите - 80% от нашето ВПК е Частно, тоест, продажбата си върви чрез Посредници, всъщност, както е било винаги! В случая, става дума за малкото държавни фирми.

    12:21 11.06.2026

  • 24 Хайо

    5 2 Отговор
    Над 280 милиона България печелеше преди 1989 .Сега в това време при интезитет на войните по света ,нормалната печалба трябва е около 1.5-2 милиарда .Какво са днес тези 200 милиона ?

    Коментиран от #35

    12:21 11.06.2026

  • 25 Чичо Тони

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Сила":

    Точно така. В Ирак, след края на войната, получихме договори за стотици милиони, забогатяхме и затова сега можеме да си купуваме краставици и домати.

    12:21 11.06.2026

  • 26 Да бе ,да ! 🤔

    10 3 Отговор
    От продажба на ново оръжие за украинския режим печелят само олигарсите - собственици на оръжейни заводи в България и пенсионерите в Атлантическия клуб . А от продажбата на "старо" оръжие , има ли евроатлантическата власт десетки милиарди за ново , което да го замени ?

    12:21 11.06.2026

  • 27 МОНКАТА ПАСИТО

    6 2 Отговор
    Само аз печеля от тези кървави пари.

    12:23 11.06.2026

  • 28 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 2 Отговор

    До коментар #19 от "ка Путин БОКЛУК":

    Не е нужно да си завършил дори ОСМИ клас , за да сравниш:
    България е получила МИЛИОНИ, а е изнесла оръжие за .......МИЛИАРДИ🤔❗

    Коментиран от #42, #50

    12:23 11.06.2026

  • 29 Майор Мишев

    11 2 Отговор
    Някой ви спетява истината в едни тънки детайли ,например старата съветска техника се изкупва на цена скрап ,а най вероятно новата американска техника от същите години и с подобни аналогични параметри ви се продава като хайтек десет пъти по скъпо ,но защото е натовска и съвместима няма проблем .Докато овцете не чатнат ,че не вълкът ,а в случая. овчарят е главният им враг ,така ще си е харно хорото .

    12:23 11.06.2026

  • 30 Хи хи

    5 1 Отговор
    Парите отиват в нечий дълбок джоб !! Добре, че спряхме оръжието, за да не отиват парите в мафията !!

    12:24 11.06.2026

  • 31 шаа

    3 0 Отговор
    саше от дв, не се излагай отново

    12:25 11.06.2026

  • 32 az СВО Победа 81

    4 3 Отговор
    Евроатлантически хленч!
    🤣🤣🤣

    Толкова "спечелихме", че сега ще плащаме и репарации....

    Коментиран от #37

    12:25 11.06.2026

  • 33 Стига лъжи

    4 7 Отговор
    Путистите българомразци продължават да лъжат и манипулират!
    Вина за тази война носи този който е нападнал чужда държава.
    Кой е той.?

    Коментиран от #46, #55

    12:25 11.06.2026

  • 34 Тома

    5 1 Отговор
    Какво к.ми янко ще загуби като само дарявахме частните оръжейни босове и посредниците направиха парите.

    12:25 11.06.2026

  • 35 Това е само от резервите съветско оръжие

    1 3 Отговор

    До коментар #24 от "Хайо":

    От продажбата на съвременно оръжие България печели милиарди.

    12:25 11.06.2026

  • 36 Ко речи, ко?

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "Ганя Путинофила":

    Миналия месец депутат от трибуната на радата обяви официалната статистика на населението в у крайна. През 1991 недодържавата е имала 48млн жители. През 2022 е имала 41млн. В момента има 22млн включително жителите на Крим, ДНР, ЛНР, Запорожка и Херсонска области, някъде около 5млн човека.

    Та ко речи?

    12:28 11.06.2026

  • 37 СМЕЕЕЕХ

    0 3 Отговор

    До коментар #32 от "az СВО Победа 81":

    Кво ще плащаш па ти бе.Голтаk.😅

    12:28 11.06.2026

  • 38 По тая логика

    6 1 Отговор
    Да не спираме производството на наркотици в Колумбия, то дава работа и хляб на много семейства!

    12:28 11.06.2026

  • 39 Някой

    6 0 Отговор
    А, казахте ли си го най-накрая къде е проблема? В парите.
    Значи, ние сме продавали/дарявали оръжие за убийства, за което получаваме пари (разбирай, няколко частни лица, едно от които е с корполентно тяло). Оръжие vs морал. Сега правитеслтвото прояви малко морал и започна плюенето по него.

    12:29 11.06.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Цвете

    2 3 Отговор
    ЕЙ, НЕ СЕ СПРЯХА ДА ПИШАТ. БЪЛГАРИЯ ПОЛУЧИ ПОВЕЧЕ ОТ МИЛИАРД ОТ УКРАЙНА, ЗА ПРОДАДЕНИТЕ СЪОРАЖЕНИЯ.ПРЕСТАНЕТЕ И ЧЕТЕТЕ, УМНИЦИ.

    12:30 11.06.2026

  • 42 аха

    2 4 Отговор

    До коментар #28 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Аз пък четох, че сме получили 30 млрд, а сме дали за 5 млн.
    Една баба каза. И то неграмотна.
    Измислени цифрички всеки може да хвърля в нет-а.

    12:30 11.06.2026

  • 43 Цвете

    2 2 Отговор
    ЕЙ, НЕ СЕ СПРЯХА ДА ПИШАТ. БЪЛГАРИЯ ПОЛУЧИ ПОВЕЧЕ ОТ МИЛИАРД ОТ УКРАЙНА, ЗА ПРОДАДЕНИТЕ СЪОРАЖЕНИЯ.ПРЕСТАНЕТЕ И ЧЕТЕТЕ, УМНИЦИ.

    12:31 11.06.2026

  • 44 Яко тъп министър

    3 1 Отговор
    се оказа

    12:32 11.06.2026

  • 45 Всички

    2 4 Отговор
    трябва да доставят на Украйна,безвъзмездно оръжие и муниции,за да може бързо да се справи с ватенките.Украинската армия притежава нужния човешки ресурс,но не и военния потенциал нужен за пълното и безусловно унищожение на окупатора.Дайте им оръжие и ги оставете сами да се справят с руснаците.Те знаят как.С руснак не се преговаря.Той просто се гръмва в главата и толкоз.

    Коментиран от #51

    12:32 11.06.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    0 4 Отговор
    Намериха ли главата🎃на взривеният полковник 💥?Или московските кучета я разнасят като топка ⚽ за боулинг? Предварително ви благодаря за отговора и за плюсовете и минусите добри хора👌!

    12:33 11.06.2026

  • 48 Морски

    2 0 Отговор
    Факти престанете да ни пробутвате това кафяво издание DW!4 от 5 статии ви са на DW.Вие без DW май не може да просъществувате.Как не разбрахте че в България никой не вярва на медии като DW и там подобни не знам🙈🙉

    12:34 11.06.2026

  • 49 Хахахаха

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Започна пропагандата":

    И как България подклажда война, като тупин казва, че всичко се решава на фронта и той не иска да преговаря? Можете ли да кажете, копейки? Вие пак ще сте от страната на булката! В ЕС и НАТО, но извън! За субсидии ще получите един среден....!

    Коментиран от #66

    12:34 11.06.2026

  • 50 БЪЛГЪРИЯ НЕ Е ИЗНЕСЛА НИЩО

    4 2 Отговор

    До коментар #28 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Изнасят и продават 4-5 оръжейни олигарси, които станаха милиардери, а за тебе даже и среден няма. България "спечели" само опразнени военни складове.

    12:34 11.06.2026

  • 51 Идиот

    3 1 Отговор

    До коментар #45 от "Всички":

    ? % от Русия превзе Свинският Райх?
    Отговори и се окачи на клон безказармен помияр

    Коментиран от #59

    12:35 11.06.2026

  • 52 Ти си

    2 1 Отговор
    Някой ден тук ще видим статия от DW със заглавие "Колко пари ще изгуби България ако не си продаде реакторите от Белене на Украйна " или "Колко пари ще изгуби България ако изгони Невзоров , фирмата му и всички други подобни украински компании" . После на дълго и на широко ще ни втеляват като някой грантаджия подробно да ни обясняват Колко пари ще изгуби и колко пари няма да влязат в хазната !
    Е толкова масирана манипулация на масите и пропаганда навремето нямаше в Работническо дело" , "Отечествена фронт" и "Земеделско знаме" взети заедно !
    Гьобелс сега бо се усмихвал доволен от небето или от ада или където и да се намира .....

    12:35 11.06.2026

  • 53 Ако джобовете

    1 1 Отговор
    На такива като Борисов, Пеевски, Гебрев, Тагарев и още разни знайни и незнайни « родолюбуи» са хазната, айде моля.
    Не ни правете на оликофрени. Заводите бичат на макс. Самлети излитат напращели от сандъци, а вие ни замазвате очите!
    Ако си бяхме оставили БТР- те с някои подобрения може да бъдат полезни дори за просеки при пожари!
    Украйна ли е елинствената воюваща. Всичко което получат на часа се реекспортира.
    Гади ми се%, само като ви гледам! Мазни, ояли се, с фирми и завзели страната.

    12:35 11.06.2026

  • 54 мисля

    2 3 Отговор
    дека от разгрома на руснаците всите ще останат доволни.

    Коментиран от #62

    12:35 11.06.2026

  • 55 Войната е следствие

    2 1 Отговор

    До коментар #33 от "Стига лъжи":

    А не причина. А причината са САЩ и Великобритания! Остава да се сетиш защо!

    12:35 11.06.2026

  • 56 Хахахаха

    3 4 Отговор

    До коментар #3 от "Дориана":

    А рашата не избива ли бе копеи про сти? Не виждате ли, кой води войната? Кой е на чужда територия, не виждате ли? Отворете световните карти и вижте границите на държавите и вижте кой е в другата граница, преди да пишете руска пропаганда тука.

    Коментиран от #61, #69

    12:36 11.06.2026

  • 57 име

    1 1 Отговор
    Нищо няма да загубим, щото сиевската хунта така или иначе нищо не плаща. Плащаме пак ние, с кредитите, които теглим за да им даваме на тях пари, а те да си купуват златни тоалетни.

    12:36 11.06.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 То има кой да я възстановява-победителя

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Сила":

    Същия който възстанови Мариупол и др.
    Тази мантра не минава.

    12:37 11.06.2026

  • 61 име

    3 3 Отговор

    До коментар #56 от "Хахахаха":

    Ама, не теглим милиарди кредити да ги даваме на раша. Раша си ползват тяхните пари.

    Коментиран от #79

    12:37 11.06.2026

  • 62 Няма да стане

    1 1 Отговор

    До коментар #54 от "мисля":

    Помашки мечти

    12:37 11.06.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Луков марш

    1 1 Отговор
    Русия може да бъде спряна,само с разгром на фронта и унищожена от гражданска война.

    Коментиран от #67, #77

    12:38 11.06.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Изумен

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Дориана":

    А ти вярваш, че ако на Украйна спре да се помага - Русия ще приключи с войната срещу тях? Че повече няма да има жертви и загуби?

    Коментиран от #74

    12:40 11.06.2026

  • 69 По време на кой украински цар Крим

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "Хахахаха":

    или Донбас са били украинска територия? По твоите "исторически карти".

    12:41 11.06.2026

  • 70 Дядо Иван

    1 1 Отговор
    Баба Ванга каза:-Курск ке потъне!Русия ке падне.

    12:41 11.06.2026

  • 71 така ли бе

    2 0 Отговор

    До коментар #66 от "Просто":

    ла йно?

    Коментиран от #75

    12:41 11.06.2026

  • 72 Коментар до 46:

    1 2 Отговор

    До коментар #46 от "Ха ХаХа":

    Коментар до 46: Руски троле колкото и да лъжите истината се знае.
    ПРИГОЖИН ЗА ВОЙНАТА:
    “Министерството на отбраната се опитва да заблуди обществеността и президента и да пусне историята, че е имало безумни нива на агресия от украинска страна и че те щели да ни нападнат заедно с целия блок на НАТО“, каза ръководителят на Вагнер.
    Пригожин също каза, че руското ръководство е можело да избегне войната, като е преговаряло с президента на Украйна Володимир Зеленски.
    „Когато Зеленски стана президент, той беше готов за споразумения. Всичко, което трябваше да се направи, беше да слязат от планината Олимп/ да не се държат като богове/ и да преговарят с него“, каза той.

    12:41 11.06.2026

  • 73 Гресиран козяк

    2 0 Отговор

    До коментар #58 от "ка Путин БОКЛУК":

    Но въпреки всичко си епилира маzzzната Дпарра , избели си анн. усса и продължава да сиго слагаш дълл БоКо гаz,yндера !☝️

    12:42 11.06.2026

  • 74 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "Изумен":

    След като мошенниците от Нато си върнат в границите от 1991 г.които нееднократно Те определиха, войната ще спре

    12:42 11.06.2026

  • 75 Така

    1 0 Отговор

    До коментар #71 от "така ли бе":

    Просто е. Като обслужва чужди интереси, поддържайки войната в Украйна! Ако мразиш Българи толкова, не виждам смисъл да ми драскаш глупости и да пречиш на страната ми! Тя не е за продан и разграбване.

    Коментиран от #78

    12:43 11.06.2026

  • 76 Умрел руснак

    0 0 Отговор
    Войната ще се реши в Малая Токмачка.

    12:43 11.06.2026

  • 77 Лука

    0 1 Отговор

    До коментар #64 от "Луков марш":

    Заслужаваш една едра Лукова глава наббиитта в пррр дяллника !

    12:43 11.06.2026

  • 78 така ли бе

    0 0 Отговор

    До коментар #75 от "Така":

    ла йно?

    Коментиран от #80

    12:44 11.06.2026

  • 79 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "име":

    Нема проблеми копеи. Спираме субсидиите за България и пренасочваме за Украйна! Аз моите данъци, които плащам на запад не искам да ги давам за руската губерния България! Искайте си пари от тупин.

    12:44 11.06.2026

  • 80 Така

    0 0 Отговор

    До коментар #78 от "така ли бе":

    Просто е. Като обслужва чужди интереси, поддържайки войната в Украйна! Ако мразиш Българи толкова, не виждам смисъл да ми драскаш глупости и да пречиш на страната ми! Тя не е за продан и разграбване.

    12:44 11.06.2026

  • 81 истината

    1 0 Отговор
    ПРИГОЖИН ЗА ВОЙНАТА:
    „От 2014 до 2022 г. Донбас беше разграбен. Разграбен от различни хора, някои от които част от президентската администрация (на Путин – бел. ред.), ФСБ, олигарси. Тези хора крадяха пари от хората в Донбас, базирани в непризнатите Донецка и Луганска народна република. В ДНР и ЛНР имаше армия, която в случай на атака от украинците, трябваше да предприема отговор. Обаче тези армейски части не съществуваха. На практика, имаше минимален брой войници и определен брой генерали, които просто крадяха пари“.
    "Сега, по темата защо започна специалната операция. Украинците имаха група, разположена по протежение на границата с Донбас, която ние пробихме от Попасна до Артьомовск (руското название на Бахмут - бел. ред.). Тази група се състоеше от различни доброволци, националисти и редовна армия. С тази група се обстрелвахме взаимно и това се случваше в тези дълги 8 години. Към 24 февруари 2022 г. нямаше нищо необичайно. Сега Министерството на отбраната се опитва да заблуди обществото и президента (Владимир Путин – бел. ред.) и да разкаже история, че е имало дива агресия от украинската страна, че те са щели да ни атакуват заедно с цялата НАТО. Така наречената специална военна операция започна на 24 февруари по напълно различни причини“.

    12:45 11.06.2026