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На 6 ноември 1920 г. Сърбия окупира Западните покрайнини

На 6 ноември 1920 г. Сърбия окупира Западните покрайнини

6 Ноември, 2026 00:14 567 5

  • западни покрайнини-
  • цариброд-
  • босилеград-
  • ньойски договор-
  • черната граница

Сръбските войски навлизат в Царибродско, Босилеградско и Струмишко след Ньойския договор. В България Народното събрание прекратява заседанията си и е обявен тридневен национален траур

На 6 ноември 1920 г. Сърбия окупира Западните покрайнини - 1
Снимка: Архив
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 6 ноември 1920 г. сръбските войски навлизат в Царибродско, Босилеградско, Струмишко и части от Трънско и Кулско. Териториите са откъснати от България след Ньойския договор, подписан на 27 ноември 1919 г. и влязъл в сила на 9 август 1920 г. Навлизането започва, преди международната комисия да е приключила окончателното очертаване на границата.

Откъснатите земи са с площ малко над 1545 квадратни километра, а населението им е 64 509 души. Сред тях са 54 758 българи, 8637 власи, 549 роми и 127 сърби. Районът включва два града, три пазарни средища и 118 села. В по-широкото понятие за Западни покрайнини влизат общо 129 селища, като 25 от тях са разсечени от новата граница.

Граница разделя села и семейства

Ньойският договор променя не само държавната граница, но и всекидневието на хората. В някои села линията разделя къщи, дворове, ниви, извори, кладенци, пътища и гробища. Така семейства и роднини се оказват от двете страни на границата, без свободен достъп едни до други.

Френският представител в международната комисия по очертаване на границата полковник Ордьони я определя като „неестествена граница“, която пренебрегва географските и етнографските условия. По-късно тя остава в паметта на местните българи като „Черната граница“. Историкът и писател Стилиян Чилингиров описва последиците с думите, че „една международна граница прави от двора на един и същи човек две държавни територии“.

Тридневен траур в България

В деня на навлизането Народното събрание прекратява заседанията си в знак на протест, а в България е обявен тридневен национален траур. В откъснатите територии има 115 училища, шест прогимназии и една гимназия, в които преподават 269 учители и учат 7892 ученици. Районът разполага и с 45 български църкви.

Черната забрадка се превръща в знак на траура сред българките, останали от западната страна на границата. Тя символизира загубата на родни места, разделените семейства и прекъснатата връзка с България. Паметта за събитията от ноември 1920 г. се съхранява чрез ежегодното отбелязване на Деня на Западните български покрайнини и чрез разказите на поколенията, преживели промяната.

Източници: archives.bnr.bg, old-news.bnr.bg, nationalgeographic.bg


Сърбия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 РЕАЛИСТ

    8 0 Отговор
    Сърбия не окупира Западните покрайнини, а те ѝ са дадени по силата на Ньойския договор от Франция и Великобритания. Те правят клъц-клъц с територията на България.

    00:18 06.11.2026

  • 2 Клъц клъц

    4 3 Отговор
    Ама застанахме на грешната страна.И то когато вече беше ясно, че Германия и съюзниците и губят.
    В наши времена ни натресоха костите на Фердинанд ,който в две войни уби България и днес българина е с комплекс за малоценост, без самочуствии ,мразещ държавата си и най голямо удоволствие я оплюва пред чужденците.

    00:32 06.11.2026

  • 3 Хммм

    4 3 Отговор
    С анти българина Борис 3 е така..

    00:48 06.11.2026

  • 4 ДЕТРОЙТ РЕД УИНГС

    3 0 Отговор
    ЗАЩО ФЕРДИНАНД Е ВОЮВАЛ С ПЪРВИЯ СИ БРАТОВЧЕД КИНГ ДЖОРДЖ 5-ТИ
    И ВТОРИЯ СИ БРАТОВЧЕД ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ ВТОРИ ?

    00:50 06.11.2026

  • 5 ...

    2 0 Отговор
    Каквото било, било! България отдавна е признала границата със Сърбия и реваншизмът няма да доведе до нищо добро. Започнеш ли веднъж да ламтиш за бивши територии, много лесно можеш да се окажеш без никакви.

    00:58 06.11.2026

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