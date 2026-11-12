12 ноември 1885 г. Българската армия превзема Цариброд

След победата при Сливница българската армия преминава в контранастъпление. На 10 ноември 1885 г. българските части разбиват сръбските сили при Драгоман, а отстъпващите подразделения се насочват към Цариброд.

На 11 ноември авангардът на българския Западен корпус започва настъпление към района на града. В боевете участват сръбски части от Дунавската и Моравската дивизия. Сраженията се разгарят по пътя към Цариброд и при височините около Нешков връх.

Боевете продължават два дни

На 11 и 12 ноември българските войски атакуват сръбските позиции, като боевете са сред най-тежките в кампанията след Сливница. На 12 ноември българските части овладяват Цариброд и изтласкват сръбските подразделения към Пирот. Градът, който днес носи името Димитровград, се намира на територията на Сърбия.

Българската победа при Цариброд отваря пътя за следващото настъпление. На 13 ноември сръбските сили се оттеглят към Пирот, а на 14 и 15 ноември българската армия води решително сражение и овладява града.

Паметта за сражението

Победата при Цариброд остава трайно в паметта на местното население. В началото на XX век 12 ноември е отбелязван като празник на града, с панихида за загиналите и тържествено поклонение пред военните гробове.

В телеграма до вдовицата на капитан Иван Златев, загинал в боевете, кметът Връдловски пише:

„Днес царибродските граждани отдават заслужена почит на геройски падналия Ваш незабравим съпруг капитан Златев.“

Сраженията при Цариброд са част от българското контранастъпление, което променя хода на Сръбско-българската война. След овладяването на Пирот на 16 ноември е сключено примирие.

Източници: bta.bg, btvnovinite.bg