12 ноември 1997 г. Започва делото срещу Юнабомбър Теодор Качински

На 12 ноември 1997 г. в САЩ започва подборът на съдебните заседатели по делото срещу Теодор Джон Качински, известен като Юнабомбър. Процесът е едно от най-очакваните федерални дела в страната заради продължилата 17 години кампания с писма и пратки бомби.

Качински е обвинен за 16 нападения, извършени между 1978 и 1995 г. При тях загиват трима души, а 23-ма са ранени. Сред мишените му са преподаватели, компютърни специалисти, университети и представители на авиокомпании и индустрията.

ФБР обозначава разследването като „UNABOM“ — съкращение от University and Airline Bombing, или „бомбени нападения срещу университети и авиокомпании“. От това наименование произлиза и прякорът „Юнабомбър“.

Арестът след манифеста

Качински е арестуван на 3 април 1996 г. в отдалечената си хижа край Линкълн, Монтана. Разследващите стигат до него след публикуването на дългия му текст за съвременното общество и технологиите. Брат му Дейвид и снаха му Линда разпознават сходства между езика на текста и по-ранни писания на Качински и подават сигнал до ФБР.

При претърсването на хижата са открити части за изработване на взривни устройства, десетки хиляди страници ръкописни записки и бомба, готова за изпращане. ФБР съобщава, че нападенията са отнели живота на трима американци и са ранили близо две дузини други. В съдебните документи и медийните публикации броят на ранените е посочван и като 23, и като 24 в зависимост от начина на отчитане на пострадалите.

Процесът приключва с признание

Подборът на съдебните заседатели започва на 12 ноември 1997 г., а на следващия ден делото влиза в същинската си фаза. Качински обаче не изслушва встъпителните пледоарии. На 22 януари 1998 г. той се признава за виновен по 13 федерални обвинения, свързани с пет от нападенията, и приема споразумение, с което избягва смъртното наказание.

„Кариерата на Юнабомбър приключи“, заявява водещият федерален прокурор Робърт Клири след признаването на вината. По силата на споразумението Качински трябва да прекара остатъка от живота си в затвора без право на освобождаване.

На 4 май 1998 г. федералният съд в Сакраменто му налага четири доживотни присъди без право на условно освобождаване, както и още 30 години затвор. Съдия Гарланд Бърел определя престъпленията му като „неописуеми и чудовищни“, а жертвите и техните близки говорят за трайните последици от нападенията.

Теодор Качински остава във федералната затворническа система до смъртта си на 10 юни 2023 г. Той умира на 81 години в затворнически медицински център в Северна Каролина.

Източници: washingtonpost.com, apnews.com