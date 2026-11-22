Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че предполагаемото проникване в ключова база данни на Федералното бюро за разследване може да има и „положителен ефект“, ако информацията за атаката бъде потвърдена. По думите му пробивът би могъл да разкрие данни, които иначе нямаше да станат известни.

„Винаги обичам да представям нещата в положителна светлина“, каза Тръмп в интервю за Fox News. Той свърза възможното разкриване на информация с разследванията за руската намеса в президентските избори през 2016 г., които от години определя като „руска измама“.

Какво е известно за предполагаемата атака

Става дума за Националния център за криминална информация, известен като NCIC. Системата свързва федерални, щатски и местни правоохранителни органи и съдържа информация за криминални досиета, заподозрени терористи, издирвани и изчезнали лица.

Асошиейтед прес съобщи, че ФБР разследва предполагаем хак на системата. Информацията е потвърдена пред агенцията от човек, запознат със случая, който не е упълномощен да говори публично. Самото бюро не е дало официален коментар за инцидента.

Към момента няма публични данни какъв достъп са получили атакуващите, дали са копирали информация или са променяли записи. Не е потвърдено и дали конкретни лични данни са били изнесени от системата.

Атаката идва на фона на други пробиви

Предполагаемото проникване в NCIC е вторият сериозен инцидент, свързан с ФБР, за кратък период. През септември хакерска група заяви, че е получила достъп до чувствителни лични данни чрез портала FBIJobs.gov, използван от кандидати за работа и служители.

Новият случай се развива и на фона на поредица от технически прекъсвания в американски държавни и частни системи. Представители на администрацията на Тръмп заявиха, че повечето от тези проблеми са резултат от планирани технически дейности и отстраняване на уязвимости, а не от координирани кибератаки.

Разследването на ФБР трябва да установи дали е имало действително проникване в NCIC, какъв е обхватът му и дали информацията е била открадната. До публикуването на официални резултати твърдението за хакерска атака остава непотвърдено от самото бюро.

Източници: apnews.com, axios.com, kesq.com