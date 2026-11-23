Ирак започна съдебни процеси срещу 5704 души, заподозрени в принадлежност към „Ислямска държава“ и прехвърлени от затвори в Североизточна Сирия. Първите шестима обвиняеми, явили се пред Наказателния съд „Карخ“ в Багдад, са сирийски граждани.

Производствата са част от най-мащабното дело срещу предполагаеми членове на джихадистката организация, поето от иракската съдебна система. Според изданието The National обвиняемите са били задържани години наред в Сирия без повдигнати обвинения и без достъп до съдебна процедура.

Обвиненията са за членство и участие в сражения

Съдия Хайдар Наджи е прочел обвинения за членство в организацията „Ислямска държава в Ирак и Леванта“. Според съдебната формулировка част от обвиняемите са се присъединили към групировката и са участвали в сражения срещу силите на бившия сирийски президент Башар Асад и кюрдските формирования.

„Заключенията са окончателни: Дирекцията за разузнаване и борба с тероризма е установила, че обвиняемият принадлежи към терористични банди, участвал е в сражения, застрашавал е националната сигурност и представлява заплаха за националната и международната сигурност“, е заявил съдията при прочитането на обвиненията.

Ирак е поел ангажимент да разследва случаите отначало и да проведе процесите изцяло по националното си законодателство. Обвиняемите няма да бъдат екстрадирани в държавите си, преди производствата в Ирак да приключат.

Данните за националностите се разшириха по време на разследването

Иракската съдебна власт съобщи през септември, че е приключила разследването по всички 5704 случая. Сред заподозрените има 3497 сирийци и 474 иракчани. Останалите са граждани на 16 арабски държави, 19 държави от Европейския съюз и 32 други страни.

При самото прехвърляне през януари и февруари американските военни посочиха, че задържаните са от 61 държави. По-късните данни на иракската съдебна власт обхващат 67 националности, което вероятно отразява разширения обхват на разследването и идентифицирането на обвиняемите.

Американската армия прехвърли задържаните в Ирак след сраженията в Североизточна Сирия и отслабването на контрола върху затворите, управлявани от кюрдските сили. По данни на Асошиейтед прес операцията е приключила през февруари и е обхванала 5704 предполагаеми членове на „Ислямска държава“.

Правозащитни организации настояват за гаранции

Правозащитни организации критикуват иракските антитерористични процеси като прибързани и изразяват опасения за достъпа до адвокат, доказателствата и възможността за справедлив съд. Багдад отхвърля тези обвинения и заявява, че на обвиняемите са осигурени необходимите процесуални гаранции.

Ирак вече разглежда отделни дела срещу чуждестранни граждани, прехвърлени от Сирия. От група от 47 французи 16 са осъдени, като повечето са получили доживотен затвор. Новата серия процеси ще се провежда поетапно, като първо ще бъдат разглеждани делата на обвиняемите, за които иракските власти твърдят, че са събрали достатъчно данни.

Източници: thenationalnews.com, apnews.com