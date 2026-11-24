Заместник-директорът на ФБР Кристофър Райа възнамерява да се пенсионира през декември, съобщи „Вашингтон пост“, позовавайки се на трима души, запознати с въпроса. Оттеглянето все още не е обявено официално, а ФБР не е отговорило на запитване за коментар.

Очакваното напускане ще остави вакантна една от най-важните ръководни позиции в бюрото. Заместник-директорът участва в управлението на ежедневната работа на ФБР и координира дейността на ключови структури.

Райа е на поста от януари

Райа беше назначен за заместник-директор през януари 2026 г. Той е служител от кариерата във ФБР и се присъединява към бюрото през 2003 г. Преди назначението си в централата ръководи полевия офис на ФБР в Ню Йорк.

В продължение на кариерата си Райа е работил по разследвания, свързани с тежки престъпления, национална сигурност и тероризъм. През 2024 г. е повишен до заместник-помощник-директор в отдела за борба с тероризма, а през 2025 г. поема ръководството на нюйоркския полеви офис.

Ройтерс също предаде информацията за планираното пенсиониране, като посочи, че тя е основана на публикацията на „Вашингтон пост“. Агенцията отбеляза, че ФБР и Министерството на правосъдието не са дали незабавен коментар.

Поредна промяна във висшето ръководство

Очакваното оттегляне на Райа идва след оставката на Андрю Бейли, който беше съзаместник-директор на ФБР. Бейли напусна поста през септември 2026 г., след като беше на него малко повече от година, и заяви, че се връща при семейството си в Мисури.

„Уверен съм, че директорът Пател ще продължи да реформира ФБР, да се бори с насилствената престъпност, да защитава страната и да възстановява общественото доверие в тази институция“, каза Бейли при обявяването на оставката си.

Мястото на Бейли не е било запълнено. Директорът на ФБР Каш Пател не е обявил и план за наследник на Райа. Ако пенсионирането му бъде потвърдено, бюрото ще трябва да определи нов заместник на фона на поредица от кадрови промени във висшите му редици по време на втория мандат на Доналд Тръмп.

Източници: washingtonpost.com, investing.com