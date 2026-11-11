ЕК предлага забрана на манипулациите при онлайн пазаруване

Европейската комисия предложи Закон за цифровата справедливост, който предвижда забрана на манипулативни практики при онлайн пазаруване и използването на цифрови услуги. Сред тях са фалшивите твърдения, че даден продукт почти е изчерпан, скритите условия, абонаментните капани и дизайнът на сайтове и приложения, който подтиква потребителите към решения, които иначе не биха взели.

Комисията определя тези техники като „тъмни модели“ – дигитални интерфейси и маркетингови подходи, които насочват избора на клиента чрез натиск, подвеждане или прикриване на важна информация. Предложението е част от по-широка промяна на правилата за защита на потребителите, така че те да важат по-еднакво онлайн и офлайн.

По-ясни цени и край на абонаментните капани

Новите правила предвиждат по-голяма прозрачност при цените. При покупки с виртуални валути в приложенията компаниите ще трябва да показват реалната стойност на стоката или услугата. При динамично ценообразуване за спортни и културни събития ще трябва да се посочват текущата цена и най-високата възможна цена, включително когато клиентът се намира във виртуална опашка.

Комисията предлага и по-лесно прекратяване на цифрови договори и абонаменти. Безплатните пробни периоди няма да могат автоматично да се превръщат в платени услуги по начин, който оставя потребителя без ясна информация или реална възможност за отказ. Предвижда се и право на контакт с човек при обслужване на клиенти, както и по-ясни права при покупки, извършени чрез изкуствен интелект.

Специални ограничения за непълнолетни

Предложението включва ограничения за практики, които насърчават прекомерно или импулсивно харчене. Потребителите ще могат да изключват функции с пристрастяващ дизайн, включително постоянни подканяния. За непълнолетни се предвижда забрана на някои механики, подобни на хазарт, като функциите „плати, за да спечелиш“ и „плати, за да напреднеш“.

Ще бъдат ограничени и персонализираните реклами и цени, когато са насочени към непълнолетни или използват чувствителни лични данни и уязвимости на потребителите. Инфлуенсърите ще трябва ясно да обозначават търговското съдържание, като правилата ще поставят специален акцент върху защитата на децата, които могат да възприемат препоръките им като личен съвет.

Нови правомощия за контрол

Паралелно със Закона за цифровата справедливост Комисията предложи промени в правилата за сътрудничество между националните органи за защита на потребителите. При нарушения с голямо въздействие върху единния пазар Европейската комисия ще може пряко да разследва компании и да налага глоби до 6% от световния им годишен оборот. За дружества извън ЕС се предвижда задължение да имат законен представител в Съюза, който да съдейства на органите.

Според оценката на Комисията новият пакет може да намали вредите за потребителите с до 13,7 млрд. евро годишно. Предстои предложенията да бъдат обсъдени от Европейския парламент и Съвета на ЕС, което означава, че правилата все още не са в сила.

Комисарят по въпросите на демокрацията, правосъдието, върховенството на закона и защитата на потребителите Майкъл Макграт определи инициативата като „едновременно инициатива в интерес на потребителите и бизнеса“. Според него целта е да се намали административната тежест, като същевременно се запълнят пропуските в защитата на потребителите в цифровата среда.

Източници: miragenews.com, euronews.com