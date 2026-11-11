ЕС предлага мерки срещу зависимостта от социалните мрежи

Европейската комисия представи предложение за Закон за цифровата справедливост, с което цели да ограничи пристрастяващия дизайн на онлайн услугите и манипулативните практики при пазаруване в интернет. Планът обхваща социалните мрежи, онлайн магазините, приложенията, игрите и цифровите абонаменти.

Предложението предвижда потребителите да могат да изключват функции, които насърчават прекомерна или компулсивна употреба. Сред примерите са постоянни напомняния и други елементи от интерфейса, създадени така, че да задържат вниманието възможно най-дълго. Мярката е насочена и към практики, които подтикват хората да харчат повече, отколкото са възнамерявали.

Забрана на манипулативните интерфейси

Законът за цифровата справедливост предвижда забрана на т.нар. „тъмни модели“ – дизайни и послания, които насочват потребителя към решение, което може да не е взел свободно и информирано. Сред посочените примери са фалшиви твърдения, че дадена стока почти е изчерпана, предварително избрани допълнителни продукти и затруднено отказване от услуга.

Европейската комисия предлага и по-ясно представяне на цените. При покупки с виртуални валути в приложенията стойността трябва да бъде показвана в реални пари. При динамично ценообразуване за културни и спортни събития потребителите ще трябва да виждат текущата цена и най-високата възможна стойност.

По-строги правила за деца и абонаменти

За непълнолетни се предвиждат ограничения върху игрови механики като „плати, за да спечелиш“ и „плати, за да напреднеш“. Ограничения ще има и за реклами, насочени към деца чрез профилиране или чрез използване на чувствителни лични данни.

Предложението засяга и абонаментните услуги. Безплатните пробни периоди няма да могат автоматично да се превръщат в платени планове без активно потвърждение. Подновяванията трябва да бъдат напомняни, а прекратяването на договорите да става онлайн с малко на брой стъпки. Потребителите ще имат и право да разговарят с човек при обслужване на клиенти.

„Нашите закони трябва да съответстват на начина, по който хората живеят, пазаруват и работят днес“, заяви изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Хена Виркунен. Комисарят за демокрацията, правосъдието, върховенството на закона и защитата на потребителите Майкъл Макграт определи предложението като най-амбициозната реформа на правилата за защита на потребителите от едно поколение насам.

Комисията иска по-големи правомощия

Паралелно с цифровия закон Комисията предлага промени в правилата за сътрудничество между националните органи за защита на потребителите. При мащабни трансгранични нарушения тя ще може да започва директни разследвания и да налага глоби до 6% от световния годишен оборот на компанията. Според Комисията пакетът може да намали загубите и разходите за потребителите с до 13,7 млрд. евро годишно.

Предложението идва след действия на Брюксел срещу пристрастяващи функции в социалните мрежи. През юли Комисията предварително установи, че безкрайното превъртане, автоматичното възпроизвеждане, известията и персонализираните препоръки във „Фейсбук“ и „Инстаграм“ могат да нарушават изискванията на Закона за цифровите услуги.

Законът за цифровата справедливост все още не е в сила. След представянето му текстът трябва да бъде обсъден и договорен от Европейския парламент и Съвета на ЕС.

Източници: commission.europa.eu, cna.org.cy, thenextweb.com