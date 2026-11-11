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13 ученици в болница след вдишване на химикали в Атина

13 ученици в болница след вдишване на химикали в Атина

11 Ноември, 2026 15:50 337 0

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  • плувен басейн

Инцидентът е станал по време на поддръжка на басейн в частно училище в Коропи. Всички откарани за медицински преглед са в добро състояние

13 ученици в болница след вдишване на химикали в Атина - 1
Снимка: Интернет
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

13 ученици са откарани превантивно в детската болница „Аглая Кириаку“ в Атина, след като са вдишали химически изпарения в частно училище в Коропи, източно от гръцката столица. Сигналът е подаден около 10:30 часа, когато в сградата са започнали да се усещат изпарения от химикали, използвани при поддръжката на плувния басейн.

Учениците са се оплакали от затруднено дишане. 13 служители на училището са транспортирани в болница „Сотирия“, а двама работници, извършвали поддръжката на басейна, са откарани в здравния център в Коропи. Още един ученик е напуснал мястото с майка си, след като тя е подписала необходимата декларация.

По-ранна информация на News 24/7 посочваше 12 възрастни, откарани в „Сотирия“, докато по-новите данни на „Катимерини“ говорят за 13 служители. Различията са свързани с развиващата се информация за броя на засегнатите възрастни.

„Няма причина за тревога за състоянието на хората, изложени на изпаренията“, съобщи Националният център по отравянията.

Училището е евакуирано

Началното училище и детската градина в комплекса са били евакуирани като предпазна мярка. На място са изпратени екипи на пожарната, които проверяват помещенията и обстоятелствата, довели до отделянето на химическите изпарения.

Според наличните данни всички откарани за преглед са в добро състояние. Разследва се дали при работата по басейна е допуснато неправилно използване на химически вещества.

Източници: ekathimerini.com, news247.gr, tovima.gr


Гърция
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